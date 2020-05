Додано: Вів 12 тра, 2020 19:02

большинство зараженных им болеют в тяжелой форме. ( ) Об этом заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.



Он подчеркнул, что предварительные результаты исследований показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто переносит болезнь тяжело.( ) Исследования на антитела к коронавирусу показывают, что. () Об этом заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.Он подчеркнул, что предварительные результаты исследований показывают, что

https://vesti.ua/lite/health/voz-bet-tr ... n-tyazhelo

Оригинал - https://www.rev.com/blog/transcripts/wo ... ipt-may-11



Гугл-перевод - https://u.to/SQpkGA :



Доктор Майкл Райан: ( 49:20 )

Что ж, предварительные результаты сероэпидемиологических исследований показывают обратное. Это показывает, что доля людей со значительным клиническим заболеванием на самом деле выше, чем у всех инфицированных, потому что число людей, инфицированных в общей популяции, вероятно, намного ниже, чем мы ожидали. И, как сказала Мария, это означает, что нам предстоит долгий путь. И это означает, что, как говорил генеральный директор в течение нескольких месяцев, это серьезная болезнь. Это общественный враг номер один. Мы говорили снова и снова, снова и снова. И нам действительно нужно сейчас сделать шаг назад и как-то пересчитать это как легкую болезнь и фактически сделать те же ошибки, которые мы совершили в первый раз, с точки зрения того, чтобы не принимать это всерьез и не принимать необходимые меры. Оригинал -Гугл-перевод -



плохой перевод плюс вырвано из контекста. он говорит о том, что концепция херд имьюнити предусматривала, что масса людей переболела, а на самом деле не масса, поэтому процент сложных случаев выше, чем эта концепция предполагала



зы но мы то знаем, что это в любом случае 50-80 раз ниже, чем по данным ПЦР, если судить по результатам других исследований плохой перевод плюс вырвано из контекста. он говорит о том, что концепция херд имьюнити предусматривала, что масса людей переболела, а на самом деле не масса, поэтому процент сложных случаев выше, чем эта концепция предполагалазы но мы то знаем, что это в любом случае 50-80 раз ниже, чем по данным ПЦР, если судить по результатам других исследований

