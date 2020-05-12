ЛАД написав:Слишком грубо. Смещение времени прививок на месяц-два-три особо ни на что не повлияет. Как с диагностикой и лечением не знаю, но тоже вряд ли. Лечение туберкулёза, думаю (надеюсь) продолжается, с диагностикой, возможно, хуже. Но тоже вряд 2-месячный карантин (больше, вроде, нигде не было) настолько серьезно скажется.
Исследования на антитела к коронавирусу показывают, что большинство зараженных им болеют в тяжелой форме. ( ) Об этом заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Он подчеркнул, что предварительные результаты исследований показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто переносит болезнь тяжело.( )
Доктор Майкл Райан: ( 49:20 ) Что ж, предварительные результаты сероэпидемиологических исследований показывают обратное. Это показывает, что доля людей со значительным клиническим заболеванием на самом деле выше, чем у всех инфицированных, потому что число людей, инфицированных в общей популяции, вероятно, намного ниже, чем мы ожидали. И, как сказала Мария, это означает, что нам предстоит долгий путь. И это означает, что, как говорил генеральный директор в течение нескольких месяцев, это серьезная болезнь. Это общественный враг номер один. Мы говорили снова и снова, снова и снова. И нам действительно нужно сейчас сделать шаг назад и как-то пересчитать это как легкую болезнь и фактически сделать те же ошибки, которые мы совершили в первый раз, с точки зрения того, чтобы не принимать это всерьез и не принимать необходимые меры.
плохой перевод плюс вырвано из контекста. он говорит о том, что концепция херд имьюнити предусматривала, что масса людей переболела, а на самом деле не масса, поэтому процент сложных случаев выше, чем эта концепция предполагала
зы но мы то знаем, что это в любом случае 50-80 раз ниже, чем по данным ПЦР, если судить по результатам других исследований
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Доктор Майкл Райан: ( 49:20 ) Что ж, предварительные результаты сероэпидемиологических исследований показывают обратное. Это показывает, что доля людей со значительным клиническим заболеванием на самом деле выше, чем у всех инфицированных, потому что число людей, инфицированных в общей популяции, вероятно, намного ниже, чем мы ожидали. И, как сказала Мария, это означает, что нам предстоит долгий путь. И это означает, что, как говорил генеральный директор в течение нескольких месяцев, это серьезная болезнь. Это общественный враг номер один. Мы говорили снова и снова, снова и снова. И нам действительно нужно сейчас сделать шаг назад и как-то пересчитать это как легкую болезнь и фактически сделать те же ошибки, которые мы совершили в первый раз, с точки зрения того, чтобы не принимать это всерьез и не принимать необходимые меры.
Последнюю фразу (точнее, ее вторую половину) не понял ни в переводе, ни в оригинале. Первая половина понятна: "мы должны пересмотреть наши взгляды на ковид как на легкую болезнь" и коррелирует с началом монолога, где утверждается, что "доля инфицированных в популяции намного меньше, чем считалось, поэтому доля тяжелобольных среди инфицированных велика". По поводу его мнения, противоречащего последним данным о большом количестве зараженных бессимптомников, спорить не буду.
Но дальше идет какая-то бредятина, похоже, что сама стенограмма искажает смысл сказанного.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan написав:........... Зап.Европа и США всех напугали. Когда вводили карантин, в них был экспоненциальный рост заболеваемости (в основном, видимо, связанный со старцами 80+ и быстрым ростом числа тестов). Вспомните крики наших медиков, что в Украине заболеют 22 млн и умрут 2 млн.
Меркель тоже называла цифру, по-моему, 60 млн. заболевших и сколько-то там (много) смертей.
Другое дело, что карантин должен быть разумным, локальным и без идиотизма типа закрытия парков. Но в то же время более жестким в смысле исполнения требований. Ни того, ни другого у нас нет и не ожидается.
С локальностью в начале было сложно (трудно определить где надо), а сейчас нет смысла, разве что разная строгость карантина. С разумностью в наших условиях тоже сложно при полном пофигизме многих и наплевательстве на законы и указы. Из-за этого могу понять даже закрытие парков. У нас разреши гулять в парке по двое, как в Германии, будут собираться толпами и устраивать пьянки. Как писал Мизантроп (почему-то удалили):
По правде, я и до коронавируса так жил. Утром в магазин за антисептиком и на самоизоляцию. А вот про маску от перегара не знал.
Вот насчёт жёсткости в смысле исполнения требований согласен полностью. Не стоит требовать то, исполнения чего не можешь добиться, но если уже потребовал, добиваться исполнения надо любыми методами. Или отменять. Это вообще-то элементарное правило управления, но наше государство почему-то его не выполняет. Это из серии - "строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
stm написав:Плановая вакцинация не идёт только у тех кто не приемлет вакцины.
пока что ваше мнение в этом вопросе сильно менее авторитетно, чем его. Правильнее даже сказать, ваше не авторитетно вообще.
Я в курсе что Вы меня недолюбливаете ))) Но это не суть, доктор К как хороший он-лайн врач использует метод психологического давления на мамаш в эту реальную эпидемию (не туберкулёза) в Украине, что очень правильно ибо вакцинация у нас повсеместно провальна была и до 2019 года. И я его в этом психологическом терроризме отлично поддерживаю, больше адекватных родителей - больше здоровых детей ))) Вы, как самый авторитетный человек, как думаете стоит ли усиливать контроль на пропускных пунктах с Белоруссией и Россией? Я бы уже ПЦР тесты (такие как обговаривают в аэропортах Австрии) со всех начинала брать в том направлении, правда хорошо, что я не авторитет ))) Нарисуй мне "плато" ))) https://www.svoboda.org/amp/30605760.html Лукашенко заявляет, что после парада вдвое уменьшилась заболеваемость пневмонией. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/12/7251392/index.amp Чудо-парад )))
Востаннє редагувалось stm в Сер 13 тра, 2020 01:11, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:...... как думаете стоит ли усиливать контроль на пропускных пунктах с Белоруссией и Россией? Я бы уже ПЦР тесты (такие как обговаривают в аэропортах Австрии) со всех начинала брать в том направлении, правда хорошо, что я не авторитет )))
Два вопроса. 1. У кого уже можно брать ПЦР-тесты? Границы, вроде, у всех стран (и у нас в т.ч.) пока что закрыты. 2. Почему только "в том направлении"? Заболеваемость на западном направлении как-то повыше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
stm написав:...... как думаете стоит ли усиливать контроль на пропускных пунктах с Белоруссией и Россией? Я бы уже ПЦР тесты (такие как обговаривают в аэропортах Австрии) со всех начинала брать в том направлении, правда хорошо, что я не авторитет )))
Два вопроса. 1. У кого уже можно брать ПЦР-тесты? Границы, вроде, у всех стран (и у нас в т.ч.) пока что закрыты. 2. Почему только "в том направлении"? Заболеваемость на западном направлении как-то повыше.
1. Не закрыты 2. Догадаетесь с 2х раз, я выше дала 2 подсказки )))
ЛАД написав:Вот насчёт жёсткости в смысле исполнения требований согласен полностью. Не стоит требовать то, исполнения чего не можешь добиться, но если уже потребовал, добиваться исполнения надо любыми методами. Или отменять. Это вообще-то элементарное правило управления, но наше государство почему-то его не выполняет. Это из серии - "строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения".
Я раньше тоже так думал, но тут всё не так просто на самом деле. Например, запрет на посещение парков по-сути никак не контролировался. Но сам факт запрета (и декларируемая сумма штрафа) существенно уменьшили число посетителей, в особенности в первые недели. В парке вряд-ли заразишься, но чтобы попасть туда, надо выйти в подъезд, проехаться в лифте, а там уже это вполне возможно.