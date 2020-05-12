В Краснодарском крае живут самые дисциплинированные граждане. Там заболевают строго по 98 человек к день.
Когда выдают по 100 тестов в день, а ещё 2 теряют на складе.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 08:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Краснодарском крае живут самые дисциплинированные граждане. Там заболевают строго по 98 человек к день.
Когда выдают по 100 тестов в день, а ещё 2 теряют на складе.
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:13
В частном случае с парками Вы, возможно, правы. Хотя те, кто хотел бы сходить в парк, часто выходили просто погулять.
С 2-недельной самоизоляцией/обсервацией вернувшихся из-за границы это не так. Надо было бы строго соблюдать. Этого даже близко не было.
Ну и, главное, такой подход провоцирует несоблюдение любых законов, указов и т.п.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Україні зафіксовано 16425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 402 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 628 випадків;
Волинська область — 510 випадків;
Дніпропетровська область — 773 випадки;
Донецька область — 102 випадки;
Житомирська область — 530 випадків;
Закарпатська область — 764 випадки;
Запорізька область — 331 випадок;
Івано-Франківська область — 1144 випадки;
Кіровоградська область — 428 випадків;
м. Київ — 1960 випадків;
Київська область — 1049 випадків;
Львівська область — 870 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 225 випадків;
Одеська область — 680 випадків;
Полтавська область — 257 випадків;
Рівненська область — 1045 випадків;
Сумська область — 157 випадків;
Тернопільська область — 1028 випадків;
Харківська область — 672 випадки;
Херсонська область — 165 випадків;
Хмельницька область — 196 випадків;
Чернівецька область — 2444 випадки;
Черкаська область — 346 випадків;
Чернігівська область — 79 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 травня 2020 року до Центру надійшло 1038 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 41327 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Как оказалось , тактика Лукашенко в Беларуси была и есть самая правильная . Нормально работающая мед. система , отслеживание цепочки общения больного и только их изоляция , есть верное решение . Истерия в СМИ говорит только о том что кто то хорошо греется возле этого .
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