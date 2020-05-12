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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1231123212331234

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 217
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:24

  Schmit написав:
  Uppi написав:Как оказалось , тактика Лукашенко в Беларуси была и есть самая правильная . Нормально работающая мед. система , отслеживание цепочки общения больного и только их изоляция , есть верное решение . Истерия в СМИ говорит только о том что кто то хорошо греется возле этого .

Как можно отследить цепочки общения больного, если он пошел в церковь?


Очень просто . Больной должен быть в больнице без посещения общественных мест .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:08

  Uppi написав:Вот интересно эти доктора действительно переживают за наше здоровье ? Где они были когда в странах сокращалось количество мед. персонала , урезались койко места , сокращали отделения интенсивной терапии ? Все эти стенания напоминают под копирку выданные фразы . За которыми стоит тупое за гонение по домам , без решения по существу вопроса .

Средняя зарплата врачей в США превысила 300 тыс. долларов
https://medvestnik.ru/content/news/Sred ... larov.html

Вот там они и были.
Золотой миллиард пошел по пути невероятного удорожания медицинских услуг.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:12

  Uppi написав:
  Schmit написав:
  Uppi написав:Как оказалось , тактика Лукашенко в Беларуси была и есть самая правильная . Нормально работающая мед. система , отслеживание цепочки общения больного и только их изоляция , есть верное решение . Истерия в СМИ говорит только о том что кто то хорошо греется возле этого .

Как можно отследить цепочки общения больного, если он пошел в церковь?


Очень просто . Больной должен быть в больнице без посещения общественных мест .

Метод Парадов и нарисуй мне "плато" мы упустим, я объясню в цифрах:
Я не хочу быть как Белорусь: 2 дня назад +921, день назад +933, вчера +967 заболевших новой, не до конца изученной болезнью. Это на 9,8млн.населения. Я не хочу лечить пневмонии парадом )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:21

  Starikan написав:
  Uppi написав:Вот интересно эти доктора действительно переживают за наше здоровье ? Где они были когда в странах сокращалось количество мед. персонала , урезались койко места , сокращали отделения интенсивной терапии ? Все эти стенания напоминают под копирку выданные фразы . За которыми стоит тупое за гонение по домам , без решения по существу вопроса .

Средняя зарплата врачей в США превысила 300 тыс. долларов
https://medvestnik.ru/content/news/Sred ... larov.html

Вот там они и были.
Золотой миллиард пошел по пути невероятного удорожания медицинских услуг.


Ну - це в штатах так дуже дорого коштує медично-фармацевтичне . В Європі не на порядок - але в рази менше ...
Он у німців : https://rusmoney.de/beruf/article15201/gehalt-arzt.html
Чи новіше загальне https://www.tupa-germania.ru/rabota/sre ... manii.html
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

вичитав що в нас зараз відбувається називається "атипичний звіздець"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:59

  Starikan написав:Золотой миллиард пошел по пути невероятного удорожания медицинских услуг.


значит, реально, "золотого" миллиарда всё же нет :)
получается, далеко не всем ведь доступно
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