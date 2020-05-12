Uppi написав:Как оказалось , тактика Лукашенко в Беларуси была и есть самая правильная . Нормально работающая мед. система , отслеживание цепочки общения больного и только их изоляция , есть верное решение . Истерия в СМИ говорит только о том что кто то хорошо греется возле этого .
Как можно отследить цепочки общения больного, если он пошел в церковь?
Очень просто . Больной должен быть в больнице без посещения общественных мест .
Uppi написав:Вот интересно эти доктора действительно переживают за наше здоровье ? Где они быликогда в странах сокращалось количество мед. персонала , урезались койко места , сокращали отделения интенсивной терапии ? Все эти стенания напоминают под копирку выданные фразы . За которыми стоит тупое за гонение по домам , без решения по существу вопроса .
Uppi написав:Как оказалось , тактика Лукашенко в Беларуси была и есть самая правильная . Нормально работающая мед. система , отслеживание цепочки общения больного и только их изоляция , есть верное решение . Истерия в СМИ говорит только о том что кто то хорошо греется возле этого .
Как можно отследить цепочки общения больного, если он пошел в церковь?
Очень просто . Больной должен быть в больнице без посещения общественных мест .
Метод Парадов и нарисуй мне "плато" мы упустим, я объясню в цифрах: Я не хочу быть как Белорусь: 2 дня назад +921, день назад +933, вчера +967 заболевших новой, не до конца изученной болезнью. Это на 9,8млн.населения. Я не хочу лечить пневмонии парадом )))
Uppi написав:Вот интересно эти доктора действительно переживают за наше здоровье ? Где они быликогда в странах сокращалось количество мед. персонала , урезались койко места , сокращали отделения интенсивной терапии ? Все эти стенания напоминают под копирку выданные фразы . За которыми стоит тупое за гонение по домам , без решения по существу вопроса .