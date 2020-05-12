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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1232123312341235 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 217 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 34 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 45 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 217 Додано: Сер 13 тра, 2020 14:16 fler написав: varlo написав: Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 травня:

▪ У МОЗ є чіткий алгоритм щодо повного зняття карантинних обмежень та прогнозовані дати: 22 травня, потім 1 червня, 11 червня тощо. Карантин буде припинено, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація. Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 травня:▪ У МОЗ є чіткий алгоритм щодо повного зняття карантинних обмежень та прогнозовані дати: 22 травня, потім 1 червня, 11 червня тощо. Карантин буде припинено, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація.

Не тільки у МОЗ.. Ось ще один алгоритм, від "начальника транспортного цеху" (с)

Не тільки у МОЗ.. Ось ще один алгоритм, від "начальника транспортного цеху" (с)

метра уже не будо зовсім? метра уже не будо зовсім? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19163 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1073 раз. Подякували: 1293 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 14:20 fler написав: varlo написав: Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 травня:

▪ У МОЗ є чіткий алгоритм щодо повного зняття карантинних обмежень та прогнозовані дати: 22 травня, потім 1 червня, 11 червня тощо. Карантин буде припинено, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація. Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 травня:▪ У МОЗ є чіткий алгоритм щодо повного зняття карантинних обмежень та прогнозовані дати: 22 травня, потім 1 червня, 11 червня тощо. Карантин буде припинено, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація.

Не тільки у МОЗ.. Ось ще один алгоритм, від "начальника транспортного цеху" (с)

Не тільки у МОЗ.. Ось ще один алгоритм, від "начальника транспортного цеху" (с)

Метро даже в проектах нет Метро даже в проектах нет ЯЧитатель Повідомлень: 366 З нами з: 15.03.13 Подякував: 1416 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 14:21 Starikan написав: 19yuriy91 написав: Starikan написав: Золотой миллиард пошел по пути невероятного удорожания медицинских услуг. Золотой миллиард пошел по пути невероятного удорожания медицинских услуг. значит, реально, "золотого" миллиарда всё же нет

получается, далеко не всем ведь доступно значит, реально, "золотого" миллиарда всё же нетполучается, далеко не всем ведь доступно

"Золотой" - просто эпитет, возникший из сравнения с другими странами.

Которых этот миллиард ограбил.

Опередив их по социальному и экономическому развитию в силу объективных причин.



А всем всё доступно только при коммунизме "Золотой" - просто эпитет, возникший из сравнения с другими странами.Которых этот миллиард ограбил.Опередив их по социальному и экономическому развитию в силу объективных причин.А всем всё доступно только при коммунизме



да то понятно, шутка была

в "Золотом миллиарде" просто есть прослойки с разными пробами да то понятно, шутка былав "Золотом миллиарде" просто есть прослойки с разными пробами 19yuriy91 Повідомлень: 2676 З нами з: 15.09.12 Подякував: 242 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 14:27 Вкладчик1234 написав: 19yuriy91 написав: Starikan написав: Золотой миллиард пошел по пути невероятного удорожания медицинских услуг. Золотой миллиард пошел по пути невероятного удорожания медицинских услуг.



значит, реально, "золотого" миллиарда всё же нет

получается, далеко не всем ведь доступно значит, реально, "золотого" миллиарда всё же нетполучается, далеко не всем ведь доступно

Ылита имеет "доступ к станку", и им всё равно сколько что стоит.

Ну а "проблемы простолюдинов - ылиту не волнуют" Ылита имеет "доступ к станку", и им всё равно сколько что стоит.Ну а "проблемы простолюдинов - ылиту не волнуют"

если смотреть иначе, то "Золотой миллиард" - это нацылиты, а не те государства, которые к ним относят.

к примеру, укроылита гораздо "золотее" живёт, чем, скажем, бельгийская, или финская. если смотреть иначе, то "Золотой миллиард" - это нацылиты, а не те государства, которые к ним относят.к примеру, укроылита гораздо "золотее" живёт, чем, скажем, бельгийская, или финская. 19yuriy91 Повідомлень: 2676 З нами з: 15.09.12 Подякував: 242 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1232123312341235 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6948 1555075

ЛОБ Сер 13 тра, 2020 13:55