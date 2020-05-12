RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1232123312341235

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 217
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:16

  fler написав:
  varlo написав:Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 травня:
▪ У МОЗ є чіткий алгоритм щодо повного зняття карантинних обмежень та прогнозовані дати: 22 травня, потім 1 червня, 11 червня тощо. Карантин буде припинено, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація.

Не тільки у МОЗ.. Ось ще один алгоритм, від "начальника транспортного цеху" (с)
Зображення

метра уже не будо зовсім?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19163
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 1293 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:20

  fler написав:
  varlo написав:Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 травня:
▪ У МОЗ є чіткий алгоритм щодо повного зняття карантинних обмежень та прогнозовані дати: 22 травня, потім 1 червня, 11 червня тощо. Карантин буде припинено, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація.

Не тільки у МОЗ.. Ось ще один алгоритм, від "начальника транспортного цеху" (с)

Метро даже в проектах нет :shock:
ЯЧитатель
 
Повідомлень: 366
З нами з: 15.03.13
Подякував: 1416 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:21

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:
  Starikan написав: Золотой миллиард пошел по пути невероятного удорожания медицинских услуг.
значит, реально, "золотого" миллиарда всё же нет :)
получается, далеко не всем ведь доступно

"Золотой" - просто эпитет, возникший из сравнения с другими странами.
Которых этот миллиард ограбил.
Опередив их по социальному и экономическому развитию в силу объективных причин.

А всем всё доступно только при коммунизме :wink:


да то понятно, шутка была
в "Золотом миллиарде" просто есть прослойки с разными пробами :)
19yuriy91
 
Повідомлень: 2676
З нами з: 15.09.12
Подякував: 242 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:27

  Вкладчик1234 написав:
  19yuriy91 написав:
  Starikan написав:Золотой миллиард пошел по пути невероятного удорожания медицинских услуг.


значит, реально, "золотого" миллиарда всё же нет :)
получается, далеко не всем ведь доступно

Ылита имеет "доступ к станку", и им всё равно сколько что стоит.
Ну а "проблемы простолюдинов - ылиту не волнуют"

если смотреть иначе, то "Золотой миллиард" - это нацылиты, а не те государства, которые к ним относят.
к примеру, укроылита гораздо "золотее" живёт, чем, скажем, бельгийская, или финская. :D
19yuriy91
 
Повідомлень: 2676
З нами з: 15.09.12
Подякував: 242 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1232123312341235
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yuri_m і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6948 1555075
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 13:55
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16788)
13.05.2020 14:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.