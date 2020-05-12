varlo написав:Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 травня: ▪ У МОЗ є чіткий алгоритм щодо повного зняття карантинних обмежень та прогнозовані дати: 22 травня, потім 1 червня, 11 червня тощо. Карантин буде припинено, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація.
Не тільки у МОЗ.. Ось ще один алгоритм, від "начальника транспортного цеху" (с)
метра уже не будо зовсім?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
varlo написав:Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 травня: ▪ У МОЗ є чіткий алгоритм щодо повного зняття карантинних обмежень та прогнозовані дати: 22 травня, потім 1 червня, 11 червня тощо. Карантин буде припинено, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація.
Не тільки у МОЗ.. Ось ще один алгоритм, від "начальника транспортного цеху" (с)