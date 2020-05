Додано: Сер 13 тра, 2020 14:16

fler написав: varlo написав: Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 травня:

▪ У МОЗ є чіткий алгоритм щодо повного зняття карантинних обмежень та прогнозовані дати: 22 травня, потім 1 червня, 11 червня тощо. Карантин буде припинено, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація. Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 травня:▪ У МОЗ є чіткий алгоритм щодо повного зняття карантинних обмежень та прогнозовані дати: 22 травня, потім 1 червня, 11 червня тощо. Карантин буде припинено, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація.

Не тільки у МОЗ.. Ось ще один алгоритм, від "начальника транспортного цеху" (с)

Не тільки у МОЗ.. Ось ще один алгоритм, від "начальника транспортного цеху" (с)

метра уже не будо зовсім? метра уже не будо зовсім?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/