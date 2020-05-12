RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1233123412351236>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 217
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:16

  fler написав:
  varlo написав:Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 травня:
▪ У МОЗ є чіткий алгоритм щодо повного зняття карантинних обмежень та прогнозовані дати: 22 травня, потім 1 червня, 11 червня тощо. Карантин буде припинено, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація.

Не тільки у МОЗ.. Ось ще один алгоритм, від "начальника транспортного цеху" (с)
Зображення

метра уже не будо зовсім?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19166
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:20

  fler написав:
  varlo написав:Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 травня:
▪ У МОЗ є чіткий алгоритм щодо повного зняття карантинних обмежень та прогнозовані дати: 22 травня, потім 1 червня, 11 червня тощо. Карантин буде припинено, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація.

Не тільки у МОЗ.. Ось ще один алгоритм, від "начальника транспортного цеху" (с)

Метро даже в проектах нет :shock:
ЯЧитатель
 
Повідомлень: 367
З нами з: 15.03.13
Подякував: 1417 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:21

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:
  Starikan написав: Золотой миллиард пошел по пути невероятного удорожания медицинских услуг.
значит, реально, "золотого" миллиарда всё же нет :)
получается, далеко не всем ведь доступно

"Золотой" - просто эпитет, возникший из сравнения с другими странами.
Которых этот миллиард ограбил.
Опередив их по социальному и экономическому развитию в силу объективных причин.

А всем всё доступно только при коммунизме :wink:


да то понятно, шутка была
в "Золотом миллиарде" просто есть прослойки с разными пробами :)
19yuriy91
 
Повідомлень: 2676
З нами з: 15.09.12
Подякував: 242 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:21

  Uppi написав:Как оказалось , тактика Лукашенко в Беларуси была и есть самая правильная . Нормально работающая мед. система , отслеживание цепочки общения больного и только их изоляция , есть верное решение . Истерия в СМИ говорит только о том что кто то хорошо греется возле этого .

Метод Парадов и нарисуй мне "плато" мы упустим, я объясню в цифрах:
Я не хочу быть как Белорусь: 2 дня назад +921, день назад +933, вчера +967 заболевших новой, не до конца изученной болезнью. Это на 9,8млн.населения. Я не хочу лечить пневмонии парадом )))



Был в Эпицентре до митинга предпринимателей , народа толпы процентов 30 без масок , нормально , не напрягает ? А тут парад это конечно событие . Или цирк с транспортом когда в вагон трамвая пускают по ксиве, вирус на них не действует? Изолировать нужно больных это единственный верный способ. Из-за границы возвращают граждан Украины , не подскажите где проходит их обсервация ?
Востаннє редагувалось Uppi в Сер 13 тра, 2020 15:07, всього редагувалось 1 раз.
Uppi
 
Повідомлень: 9
З нами з: 22.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:27

  Вкладчик1234 написав:
  19yuriy91 написав:
  Starikan написав:Золотой миллиард пошел по пути невероятного удорожания медицинских услуг.


значит, реально, "золотого" миллиарда всё же нет :)
получается, далеко не всем ведь доступно

Ылита имеет "доступ к станку", и им всё равно сколько что стоит.
Ну а "проблемы простолюдинов - ылиту не волнуют"

если смотреть иначе, то "Золотой миллиард" - это нацылиты, а не те государства, которые к ним относят.
к примеру, укроылита гораздо "золотее" живёт, чем, скажем, бельгийская, или финская. :D
19yuriy91
 
Повідомлень: 2676
З нами з: 15.09.12
Подякував: 242 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:12

ЕС готовится открывать границы.
Сначала внутренние между странами с похожей эпидемиологической ситуацией.
А затем и внешние (с 15 июня).

Главную причину Еврокомиссия называет прямо - туризм. Без него многим странам ЕС будет тяжело пройти кризис.
https://strana.ua/news/267001-otkrytie-hranits-evrosojuza-kohda-es-nachnet-puskat-ukraintsev.html

Короче, устали воевать с короной, "лепим перемогу" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11327
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6796 раз.
Подякували: 3036 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:36

  Вкладчик1234 написав:ЕС готовится открывать границы.
Сначала внутренние между странами с похожей эпидемиологической ситуацией.
А затем и внешние (с 15 июня).

Главную причину Еврокомиссия называет прямо - туризм. Без него многим странам ЕС будет тяжело пройти кризис.
https://strana.ua/news/267001-otkrytie-hranits-evrosojuza-kohda-es-nachnet-puskat-ukraintsev.html

Короче, устали воевать с короной, "лепим перемогу" :)

Там не "лепят перемогу", а смотрят как рассадить в автобусах/самолётах, что бы уменьшить вероятность заражения. Победу лепят кое-где в Бразилии ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2329
З нами з: 04.03.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:47

  stm написав:смотрят как рассадить в автобусах/самолётах, что бы уменьшить вероятность заражения.

И тут очень кстати китайские схемы (автобус, кафе) которые, кажется, Эдвард постил довольно давно, на которых очень наглядно изображён зараженный, кто где сидел и кто заразился. Для себя я сделал вывод: в закрытом помещении и общественном транспорте расстояние до заражённого не спасает (напомню, в автобусе заразились сидящие на 4+(!) метров впереди болеющего, а в кафе заразились почти все по ходу/противоходу работы кондиционера).
ЯЧитатель
 
Повідомлень: 367
З нами з: 15.03.13
Подякував: 1417 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:03

  ЯЧитатель написав:
  fler написав:
  varlo написав:Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 травня:
▪ У МОЗ є чіткий алгоритм щодо повного зняття карантинних обмежень та прогнозовані дати: 22 травня, потім 1 червня, 11 червня тощо. Карантин буде припинено, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація.

Не тільки у МОЗ.. Ось ще один алгоритм, від "начальника транспортного цеху" (с)

Метро даже в проектах нет :shock:

Метро не подчиняется Мининфраструктуры, поэтому его и нет в вышеприведённой схеме
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16517
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4479 раз.
Подякували: 4149 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:04

ЯЧитатель, flyman

КЛИЧКО ПРОСИТ ОТКРЫТЬ МЕТРО 25 МАЯ.
https://socportal.info/ru/news/klichko- ... -podzemka/
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1365
З нами з: 07.08.09
Подякував: 386 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1233123412351236>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SURok, Vitaka і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6948 1555169
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 13:55
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16794)
13.05.2020 17:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.