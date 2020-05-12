varlo написав:Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 травня: ▪ У МОЗ є чіткий алгоритм щодо повного зняття карантинних обмежень та прогнозовані дати: 22 травня, потім 1 червня, 11 червня тощо. Карантин буде припинено, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація.
Не тільки у МОЗ.. Ось ще один алгоритм, від "начальника транспортного цеху" (с)
метра уже не будо зовсім?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
varlo написав:Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 травня: ▪ У МОЗ є чіткий алгоритм щодо повного зняття карантинних обмежень та прогнозовані дати: 22 травня, потім 1 червня, 11 червня тощо. Карантин буде припинено, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація.
Не тільки у МОЗ.. Ось ще один алгоритм, від "начальника транспортного цеху" (с)
Uppi написав:Как оказалось , тактика Лукашенко в Беларуси была и есть самая правильная . Нормально работающая мед. система , отслеживание цепочки общения больного и только их изоляция , есть верное решение . Истерия в СМИ говорит только о том что кто то хорошо греется возле этого .
Метод Парадов и нарисуй мне "плато" мы упустим, я объясню в цифрах: Я не хочу быть как Белорусь: 2 дня назад +921, день назад +933, вчера +967 заболевших новой, не до конца изученной болезнью. Это на 9,8млн.населения. Я не хочу лечить пневмонии парадом )))
Был в Эпицентре до митинга предпринимателей , народа толпы процентов 30 без масок , нормально , не напрягает ? А тут парад это конечно событие . Или цирк с транспортом когда в вагон трамвая пускают по ксиве, вирус на них не действует? Изолировать нужно больных это единственный верный способ. Из-за границы возвращают граждан Украины , не подскажите где проходит их обсервация ?
Востаннє редагувалось Uppi в Сер 13 тра, 2020 15:07, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:смотрят как рассадить в автобусах/самолётах, что бы уменьшить вероятность заражения.
И тут очень кстати китайские схемы (автобус, кафе) которые, кажется, Эдвард постил довольно давно, на которых очень наглядно изображён зараженный, кто где сидел и кто заразился. Для себя я сделал вывод: в закрытом помещении и общественном транспорте расстояние до заражённого не спасает (напомню, в автобусе заразились сидящие на 4+(!) метров впереди болеющего, а в кафе заразились почти все по ходу/противоходу работы кондиционера).
varlo написав:Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 травня: ▪ У МОЗ є чіткий алгоритм щодо повного зняття карантинних обмежень та прогнозовані дати: 22 травня, потім 1 червня, 11 червня тощо. Карантин буде припинено, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація.
Не тільки у МОЗ.. Ось ще один алгоритм, від "начальника транспортного цеху" (с)
Метро даже в проектах нет
Метро не подчиняется Мининфраструктуры, поэтому его и нет в вышеприведённой схеме
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.