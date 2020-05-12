Германия: Протесты на 9 мая и покушение на немецкого журналиста Кена Йебсена
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну собственно до немцев дошло что к чему .
Германия: Протесты на 9 мая и покушение на немецкого журналиста Кена Йебсена
Додано: Сер 13 тра, 2020 17:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Оказалось, что парки закрывали для того, чтоб вызвать у людей чувство тревоги, а не уменьшить заражаемость:
Додано: Сер 13 тра, 2020 17:27
Очень хороший ютубканал. Теперь давайте покажем его в РФ, как дружбанам, а то они по 2 перчатки носят. И флажок дружбы, Германия за то что бы в РФ убрать карантин и масочный режим полностью
Додано: Сер 13 тра, 2020 17:32
Вам голову цытрамоном нужно лечить .
можно подумать у нас будет по другому
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