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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 217
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
34
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну собственно до немцев дошло что к чему .
Германия: Протесты на 9 мая и покушение на немецкого журналиста Кена Йебсена
https://www.youtube.com/watch?v=dagJqcoc-n8
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Оказалось, что парки закрывали для того, чтоб вызвать у людей чувство тревоги, а не уменьшить заражаемость:
https://www.youtube.com/watch?v=e8hW65L ... tu.be&t=49
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:27

  Uppi написав:Ну собственно до немцев дошло что к чему .
Германия: Протесты на 9 мая и покушение на немецкого журналиста Кена Йебсена
https://www.youtube.com/watch?v=dagJqcoc-n8

Очень хороший ютубканал. Теперь давайте покажем его в РФ, как дружбанам, а то они по 2 перчатки носят. И флажок дружбы, Германия за то что бы в РФ убрать карантин и масочный режим полностью ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:32

  stm написав:
  Uppi написав:
  Schmit написав:Очень просто . Больной должен быть в больнице без посещения общественных мест .

Метод Парадов и нарисуй мне "плато" мы упустим, я объясню в цифрах:
Я не хочу быть как Белорусь: 2 дня назад +921, день назад +933, вчера +967 заболевших новой, не до конца изученной болезнью. Это на 9,8млн.населения. Я не хочу лечить пневмонии парадом )))


Вам голову цытрамоном нужно лечить .
можно подумать у нас будет по другому
moldashavanin
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