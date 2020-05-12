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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1235123612371238

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 218
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

от що росіяни пишуть про реанімацію короновірусних https://sovenok101.livejournal.com/256851.html?media
https://sovenok101.livejournal.com/255043.html
https://sovenok101.livejournal.com/256609.html

так пише реаніматолог

Цікаво скільки у нас реально хворих з 3-4 стадією або тих що потребують кисню ... бацька в Білорусії чесно сказав "на штучному диханні" 240 людей , а наші не хочуть озвучувати статистику ... або бояться ? або не знають ?
ЗМОВА у світі щодо озвучення кількості хворих в реанімацї , кількості хворих із киснем на аппаратах і т.д.
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:41

  Uppi написав:
  Uppi написав:Как оказалось , тактика Лукашенко в Беларуси была и есть самая правильная . Нормально работающая мед. система , отслеживание цепочки общения больного и только их изоляция , есть верное решение . Истерия в СМИ говорит только о том что кто то хорошо греется возле этого .

Метод Парадов и нарисуй мне "плато" мы упустим, я объясню в цифрах:
Я не хочу быть как Белорусь: 2 дня назад +921, день назад +933, вчера +967 заболевших новой, не до конца изученной болезнью. Это на 9,8млн.населения. Я не хочу лечить пневмонии парадом )))



Был в Эпицентре до митинга предпринимателей , народа толпы процентов 30 без масок , нормально , не напрягает ? А тут парад это конечно событие . Или цирк с транспортом когда в вагон трамвая пускают по ксиве, вирус на них не действует? Изолировать нужно больных это единственный верный способ. Из-за границы возвращают граждан Украины , не подскажите где проходит их обсервация ?


странный эпицентр. где бываю я, маски практически на всех (это инфо вчерашней свежести, завтра обновлю)
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:47

  fler написав:ЯЧитатель, flyman

КЛИЧКО ПРОСИТ ОТКРЫТЬ МЕТРО 25 МАЯ.
https://socportal.info/ru/news/klichko- ... -podzemka/


глубокий тайний смисл хто знайшов:
Мы не хотели закрывать метро, но когда все больше людей возвращаются на работу, на которую нужно доехать, в городе происходит коллапс.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:52

  flyman написав:
  fler написав:ЯЧитатель, flyman

КЛИЧКО ПРОСИТ ОТКРЫТЬ МЕТРО 25 МАЯ.
https://socportal.info/ru/news/klichko- ... -podzemka/


глубокий тайний смисл хто знайшов:
Мы не хотели закрывать метро, но когда все больше людей возвращаются на работу, на которую нужно доехать, в городе происходит коллапс.


щоби зрозуміти треба мати високий рівень мідіхлоріана в крові і бути джеддаєм
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:55

  fler написав:ЯЧитатель, flyman

КЛИЧКО ПРОСИТ ОТКРЫТЬ МЕТРО 25 МАЯ.
https://socportal.info/ru/news/klichko- ... -podzemka/

Цитаты Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы Киева в источнике читаются как полный бред. Он вообще когда-нибудь в своей жизни ездил на работу в общественном транспорте?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:59

Любителям фотосессий в стиле ню...

Французские зубные врачи устроили акцию протеста после того, как им объявили, что они обязаны открыть свои кабинеты, но не выдали никаких средств защиты.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10 ... 7057954598
fler
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ЛОБ

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