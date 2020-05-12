Цікаво скільки у нас реально хворих з 3-4 стадією або тих що потребують кисню ... бацька в Білорусії чесно сказав "на штучному диханні" 240 людей , а наші не хочуть озвучувати статистику ... або бояться ? або не знають ? ЗМОВА у світі щодо озвучення кількості хворих в реанімацї , кількості хворих із киснем на аппаратах і т.д.
Uppi написав:Как оказалось , тактика Лукашенко в Беларуси была и есть самая правильная . Нормально работающая мед. система , отслеживание цепочки общения больного и только их изоляция , есть верное решение . Истерия в СМИ говорит только о том что кто то хорошо греется возле этого .
Метод Парадов и нарисуй мне "плато" мы упустим, я объясню в цифрах: Я не хочу быть как Белорусь: 2 дня назад +921, день назад +933, вчера +967 заболевших новой, не до конца изученной болезнью. Это на 9,8млн.населения. Я не хочу лечить пневмонии парадом )))
Был в Эпицентре до митинга предпринимателей , народа толпы процентов 30 без масок , нормально , не напрягает ? А тут парад это конечно событие . Или цирк с транспортом когда в вагон трамвая пускают по ксиве, вирус на них не действует? Изолировать нужно больных это единственный верный способ. Из-за границы возвращают граждан Украины , не подскажите где проходит их обсервация ?
странный эпицентр. где бываю я, маски практически на всех (это инфо вчерашней свежести, завтра обновлю)
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California