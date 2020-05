Додано: Сер 13 тра, 2020 18:41

Uppi написав: Uppi написав: Как оказалось , тактика Лукашенко в Беларуси была и есть самая правильная . Нормально работающая мед. система , отслеживание цепочки общения больного и только их изоляция , есть верное решение . Истерия в СМИ говорит только о том что кто то хорошо греется возле этого . Как оказалось , тактика Лукашенко в Беларуси была и есть самая правильная . Нормально работающая мед. система , отслеживание цепочки общения больного и только их изоляция , есть верное решение . Истерия в СМИ говорит только о том что кто то хорошо греется возле этого .

Метод Парадов и нарисуй мне "плато" мы упустим, я объясню в цифрах:

Я не хочу быть как Белорусь: 2 дня назад +921, день назад +933, вчера +967 заболевших новой, не до конца изученной болезнью. Это на 9,8млн.населения. Я не хочу лечить пневмонии парадом )))





Был в Эпицентре до митинга предпринимателей , народа толпы процентов 30 без масок , нормально , не напрягает ? А тут парад это конечно событие . Или цирк с транспортом когда в вагон трамвая пускают по ксиве, вирус на них не действует? Изолировать нужно больных это единственный верный способ. Из-за границы возвращают граждан Украины , не подскажите где проходит их обсервация ? Был в Эпицентре до митинга предпринимателей , народа толпы процентов 30 без масок , нормально , не напрягает ? А тут парад это конечно событие . Или цирк с транспортом когда в вагон трамвая пускают по ксиве, вирус на них не действует? Изолировать нужно больных это единственный верный способ. Из-за границы возвращают граждан Украины , не подскажите где проходит их обсервация ?



странный эпицентр. где бываю я, маски практически на всех (это инфо вчерашней свежести, завтра обновлю) странный эпицентр. где бываю я, маски практически на всех (это инфо вчерашней свежести, завтра обновлю)

