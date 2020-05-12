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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1236123712381239>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 218
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:41

  Uppi написав:
  Uppi написав:Как оказалось , тактика Лукашенко в Беларуси была и есть самая правильная . Нормально работающая мед. система , отслеживание цепочки общения больного и только их изоляция , есть верное решение . Истерия в СМИ говорит только о том что кто то хорошо греется возле этого .

Метод Парадов и нарисуй мне "плато" мы упустим, я объясню в цифрах:
Я не хочу быть как Белорусь: 2 дня назад +921, день назад +933, вчера +967 заболевших новой, не до конца изученной болезнью. Это на 9,8млн.населения. Я не хочу лечить пневмонии парадом )))



Был в Эпицентре до митинга предпринимателей , народа толпы процентов 30 без масок , нормально , не напрягает ? А тут парад это конечно событие . Или цирк с транспортом когда в вагон трамвая пускают по ксиве, вирус на них не действует? Изолировать нужно больных это единственный верный способ. Из-за границы возвращают граждан Украины , не подскажите где проходит их обсервация ?


странный эпицентр. где бываю я, маски практически на всех (это инфо вчерашней свежести, завтра обновлю)
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:47

  fler написав:ЯЧитатель, flyman

КЛИЧКО ПРОСИТ ОТКРЫТЬ МЕТРО 25 МАЯ.
https://socportal.info/ru/news/klichko- ... -podzemka/


глубокий тайний смисл хто знайшов:
Мы не хотели закрывать метро, но когда все больше людей возвращаются на работу, на которую нужно доехать, в городе происходит коллапс.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:52

  flyman написав:
  fler написав:ЯЧитатель, flyman

КЛИЧКО ПРОСИТ ОТКРЫТЬ МЕТРО 25 МАЯ.
https://socportal.info/ru/news/klichko- ... -podzemka/


глубокий тайний смисл хто знайшов:
Мы не хотели закрывать метро, но когда все больше людей возвращаются на работу, на которую нужно доехать, в городе происходит коллапс.


щоби зрозуміти треба мати високий рівень мідіхлоріана в крові і бути джеддаєм
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:55

  fler написав:ЯЧитатель, flyman

КЛИЧКО ПРОСИТ ОТКРЫТЬ МЕТРО 25 МАЯ.
https://socportal.info/ru/news/klichko- ... -podzemka/

Цитаты Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы Киева в источнике читаются как полный бред. Он вообще когда-нибудь в своей жизни ездил на работу в общественном транспорте?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:59

Любителям фотосессий в стиле ню...

Французские зубные врачи устроили акцию протеста после того, как им объявили, что они обязаны открыть свои кабинеты, но не выдали никаких средств защиты.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10 ... 7057954598
fler
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:36

  freeze написав:


Забавно, только вчера встретил Тараса на улице, передал привет от подписчиков. Интересный товарищ, с чувством юмора.

Чувство юмора это здорово.
Но "я этого не понимаю" аргумент убийственный. И возразить нечего. Обычно когда человек чего-то не понимает, то старается разобраться, а потом уже говорить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:46

  Uppi написав:Ну собственно до немцев дошло что к чему .
Германия: Протесты на 9 мая и покушение на немецкого журналиста Кена Йебсена
https://www.youtube.com/watch?v=dagJqcoc-n8

"Покушение", конечно,сильное. :)
А вообще, видео малоинформативное. Что есть (и были) противники карантина, не секрет. Но в видео не сказано, что требовали на этих митингах, какие конституционные права митингующие защищают, чего хотят. Возражают против масок, которые в Германии ввели пару дней назад? :)

Но обратите внимание - стоят все не "толпой", о которой говорит автор, а в основном на расстоянии друг от друга.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:01

  stm написав:........
У нас уже по другому :) https://news.liga.net/society/news/koronavirus-v-pyati-oblastyah-ukrainy-ne-vyyavleno-ni-odnogo-novogo-sluchaya-karta
И как неожиданно прям Харьковская начинает идти на уровне Черновицкой. Вот поэтому я и боюсь больше не Запад ;)
.......

С подчёркнутым согласен.
А дальше Вы, простите, пургу гоните. :mrgreen:
Черновицкая область - 2444 заболевших.
Харьковская область - 672 заболевших.
Если учесть, что численность населения Харьковской области ровно в 3 раза больше, чем Черновицкой 2,701 млн. против 910 тыс), то Ваше утверждение ... не знаю, как мягче назвать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:10

  ЛАД написав:
  stm написав:........
У нас уже по другому :) https://news.liga.net/society/news/koronavirus-v-pyati-oblastyah-ukrainy-ne-vyyavleno-ni-odnogo-novogo-sluchaya-karta
И как неожиданно прям Харьковская начинает идти на уровне Черновицкой. Вот поэтому я и боюсь больше не Запад ;)
.......

С подчёркнутым согласен.
А дальше Вы, простите, пургу гоните. :mrgreen:
Черновицкая область - 2444 заболевших.
Харьковская область - 672 заболевших.
Если учесть, что численность населения Харьковской области ровно в 3 раза больше, чем Черновицкой 2,701 млн. против 910 тыс), то Ваше утверждение ... не знаю, как мягче назвать.

ЛАД, Харьковская была очень хорошей областью по ежедневному приросту очень далека от Черновицкой, я только об этом. У вас не фиксировали по 48/49 заболевших ежедневно. Т.е. раньше Черновицкая +60, а теперь +50 - улучшение. А харьковская раньше +20, а сейчас +50 грубо - ухудшение. Только об этом.
P.S. сегодня Швеция неприятно удивила +147 смертей, что ли в дом престарелых добралось... В Дании +6.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:24

  ЛАД написав:
  stm написав:........
У нас уже по другому :) https://news.liga.net/society/news/koronavirus-v-pyati-oblastyah-ukrainy-ne-vyyavleno-ni-odnogo-novogo-sluchaya-karta
И как неожиданно прям Харьковская начинает идти на уровне Черновицкой. Вот поэтому я и боюсь больше не Запад ;)
.......

С подчёркнутым согласен.
А дальше Вы, простите, пургу гоните. :mrgreen:
Черновицкая область - 2444 заболевших.
Харьковская область - 672 заболевших.
Если учесть, что численность населения Харьковской области ровно в 3 раза больше, чем Черновицкой 2,701 млн. против 910 тыс), то Ваше утверждение ... не знаю, как мягче назвать.

Что, ЛАД, в твоей картине мира развалилась картинка, что очаг коронавируса только в западных областях Украины.
Ну так, оно к тебе и пришло. Киевская Лавра тебя ничему не научила.

Харьковская область сейчас активно доганяет Черновицкую
Ты всё отрицал влияние призывов УПЦМП приходить на вербное воскресение и Пасху. И люди приходили.
Но эта зараза имеет, минимум, 2-х недельный инкубационный период. Вот теперь и имеете
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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