Uppi написав:Как оказалось , тактика Лукашенко в Беларуси была и есть самая правильная . Нормально работающая мед. система , отслеживание цепочки общения больного и только их изоляция , есть верное решение . Истерия в СМИ говорит только о том что кто то хорошо греется возле этого .
Метод Парадов и нарисуй мне "плато" мы упустим, я объясню в цифрах: Я не хочу быть как Белорусь: 2 дня назад +921, день назад +933, вчера +967 заболевших новой, не до конца изученной болезнью. Это на 9,8млн.населения. Я не хочу лечить пневмонии парадом )))
Был в Эпицентре до митинга предпринимателей , народа толпы процентов 30 без масок , нормально , не напрягает ? А тут парад это конечно событие . Или цирк с транспортом когда в вагон трамвая пускают по ксиве, вирус на них не действует? Изолировать нужно больных это единственный верный способ. Из-за границы возвращают граждан Украины , не подскажите где проходит их обсервация ?
странный эпицентр. где бываю я, маски практически на всех (это инфо вчерашней свежести, завтра обновлю)
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
"Покушение", конечно,сильное. А вообще, видео малоинформативное. Что есть (и были) противники карантина, не секрет. Но в видео не сказано, что требовали на этих митингах, какие конституционные права митингующие защищают, чего хотят. Возражают против масок, которые в Германии ввели пару дней назад?
Но обратите внимание - стоят все не "толпой", о которой говорит автор, а в основном на расстоянии друг от друга.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
С подчёркнутым согласен. А дальше Вы, простите, пургу гоните. Черновицкая область - 2444 заболевших. Харьковская область - 672 заболевших. Если учесть, что численность населения Харьковской области ровно в 3 раза больше, чем Черновицкой 2,701 млн. против 910 тыс), то Ваше утверждение ... не знаю, как мягче назвать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
С подчёркнутым согласен. А дальше Вы, простите, пургу гоните. Черновицкая область - 2444 заболевших. Харьковская область - 672 заболевших. Если учесть, что численность населения Харьковской области ровно в 3 раза больше, чем Черновицкой 2,701 млн. против 910 тыс), то Ваше утверждение ... не знаю, как мягче назвать.
ЛАД, Харьковская была очень хорошей областью по ежедневному приросту очень далека от Черновицкой, я только об этом. У вас не фиксировали по 48/49 заболевших ежедневно. Т.е. раньше Черновицкая +60, а теперь +50 - улучшение. А харьковская раньше +20, а сейчас +50 грубо - ухудшение. Только об этом. P.S. сегодня Швеция неприятно удивила +147 смертей, что ли в дом престарелых добралось... В Дании +6.
С подчёркнутым согласен. А дальше Вы, простите, пургу гоните. Черновицкая область - 2444 заболевших. Харьковская область - 672 заболевших. Если учесть, что численность населения Харьковской области ровно в 3 раза больше, чем Черновицкой 2,701 млн. против 910 тыс), то Ваше утверждение ... не знаю, как мягче назвать.
Что, ЛАД, в твоей картине мира развалилась картинка, что очаг коронавируса только в западных областях Украины. Ну так, оно к тебе и пришло. Киевская Лавра тебя ничему не научила.
Харьковская область сейчас активно доганяет Черновицкую Ты всё отрицал влияние призывов УПЦМП приходить на вербное воскресение и Пасху. И люди приходили. Но эта зараза имеет, минимум, 2-х недельный инкубационный период. Вот теперь и имеете
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой