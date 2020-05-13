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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:33
Стоматологи частнопрактикующие или из госсектора ?
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tumos
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Додано: Сер 13 тра, 2020 20:52
Ага, пациенты должны быть в масках
А вообще, стоматологи и так работают в масках и перчатках, чего они ещё хотят, не пойму. Костюмы химзащиты?
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Faceless
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Сер 13 тра, 2020 13:55
ЛОБ
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