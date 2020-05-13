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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1236123712381239

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 218
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:33

  fler написав:Французские зубные врачи устроили акцию протеста после того, как им объявили, что они обязаны открыть свои кабинеты, но не выдали никаких средств защиты.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10 ... 7057954598


Стоматологи частнопрактикующие или из госсектора ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:Французские зубные врачи устроили акцию протеста после того, как им объявили, что они обязаны открыть свои кабинеты, но не выдали никаких средств защиты.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10 ... 7057954598
Ага, пациенты должны быть в масках :)
А вообще, стоматологи и так работают в масках и перчатках, чего они ещё хотят, не пойму. Костюмы химзащиты?
Faceless
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