Додано: Сер 13 тра, 2020 22:35

Пять процентов жителей Испании переболели коронавирусом. В рамках исследования минздрава страны около 60 тысяч участников из разных регионов были протестированы на антитела, их выявили у 5%.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.