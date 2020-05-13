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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1236123712381239

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 218
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:33

  fler написав:Французские зубные врачи устроили акцию протеста после того, как им объявили, что они обязаны открыть свои кабинеты, но не выдали никаких средств защиты.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10 ... 7057954598


Стоматологи частнопрактикующие или из госсектора ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:Французские зубные врачи устроили акцию протеста после того, как им объявили, что они обязаны открыть свои кабинеты, но не выдали никаких средств защиты.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10 ... 7057954598
Ага, пациенты должны быть в масках :)
А вообще, стоматологи и так работают в масках и перчатках, чего они ещё хотят, не пойму. Костюмы химзащиты?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:14

  Faceless написав:
fler написав:Французские зубные врачи устроили акцию протеста после того, как им объявили, что они обязаны открыть свои кабинеты, но не выдали никаких средств защиты.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10 ... 7057954598
Ага, пациенты должны быть в масках :)
А вообще, стоматологи и так работают в масках и перчатках, чего они ещё хотят, не пойму. Костюмы химзащиты?


моя стоматолог работает в двух масках: N95 и сверху хирургической
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пять процентов жителей Испании переболели коронавирусом. В рамках исследования минздрава страны около 60 тысяч участников из разных регионов были протестированы на антитела, их выявили у 5%.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:49

  adeges написав:
  Uppi написав:Был в Эпицентре до митинга предпринимателей , народа толпы процентов 30 без масок , нормально , не напрягает ? А тут парад это конечно событие . Или цирк с транспортом когда в вагон трамвая пускают по ксиве, вирус на них не действует? Изолировать нужно больных это единственный верный способ. Из-за границы возвращают граждан Украины , не подскажите где проходит их обсервация ?


странный эпицентр. где бываю я, маски практически на всех (это инфо вчерашней свежести, завтра обновлю)

Был сегодня в Киеве. В Эпицентре все в масках поголовно. У некоторых правда нос открыт, но то уж извините...
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:15

  Пенсионер написав:
  adeges написав:
  Uppi написав:Был в Эпицентре до митинга предпринимателей , народа толпы процентов 30 без масок , нормально , не напрягает ? А тут парад это конечно событие . Или цирк с транспортом когда в вагон трамвая пускают по ксиве, вирус на них не действует? Изолировать нужно больных это единственный верный способ. Из-за границы возвращают граждан Украины , не подскажите где проходит их обсервация ?


странный эпицентр. где бываю я, маски практически на всех (это инфо вчерашней свежести, завтра обновлю)

Был сегодня в Киеве. В Эпицентре все в масках поголовно. У некоторых правда нос открыт, но то уж извините...


да, нос открыт. ну это из чувства протеста. нужно же как-то себя выделять из стада масконосцев
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пенсионер написав:
  adeges написав:
  Uppi написав:Был в Эпицентре до митинга предпринимателей , народа толпы процентов 30 без масок , нормально , не напрягает ? А тут парад это конечно событие . Или цирк с транспортом когда в вагон трамвая пускают по ксиве, вирус на них не действует? Изолировать нужно больных это единственный верный способ. Из-за границы возвращают граждан Украины , не подскажите где проходит их обсервация ?


странный эпицентр. где бываю я, маски практически на всех (это инфо вчерашней свежести, завтра обновлю)

Был сегодня в Киеве. В Эпицентре все в масках поголовно. У некоторых правда нос открыт, но то уж извините...


Более тупого чем ходить с высунытым носом в маске придумать сложно.
Сначала все что можно скопилось на наружной части маски, потом ты высунул нос и тщательно как кокаин вдохнул себе внутрь через нос в легкие всю срань с наружной поверхности маски.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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