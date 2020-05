Додано: Сер 13 тра, 2020 22:14

Faceless написав: fler написав: Французские зубные врачи устроили акцию протеста после того, как им объявили, что они обязаны открыть свои кабинеты, но не выдали никаких средств защиты.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10 ... 7057954598 Французские зубные врачи устроили акцию протеста после того, как им объявили, что они обязаны открыть свои кабинеты, но не выдали никаких средств защиты. Ага, пациенты должны быть в масках

А вообще, стоматологи и так работают в масках и перчатках, чего они ещё хотят, не пойму. Костюмы химзащиты? Ага, пациенты должны быть в маскахА вообще, стоматологи и так работают в масках и перчатках, чего они ещё хотят, не пойму. Костюмы химзащиты?



моя стоматолог работает в двух масках: N95 и сверху хирургической моя стоматолог работает в двух масках: N95 и сверху хирургической

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California