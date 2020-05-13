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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:33
Стоматологи частнопрактикующие или из госсектора ?
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tumos
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Додано: Сер 13 тра, 2020 20:52
Ага, пациенты должны быть в масках
А вообще, стоматологи и так работают в масках и перчатках, чего они ещё хотят, не пойму. Костюмы химзащиты?
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Faceless
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Додано: Сер 13 тра, 2020 22:14
Faceless написав:
Ага, пациенты должны быть в масках
А вообще, стоматологи и так работают в масках и перчатках, чего они ещё хотят, не пойму. Костюмы химзащиты?
моя стоматолог работает в двух масках: N95 и сверху хирургической
It takes little for me to say
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adeges
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Додано: Сер 13 тра, 2020 22:35
Пять процентов жителей Испании переболели коронавирусом. В рамках исследования минздрава страны около 60 тысяч участников из разных регионов были протестированы на антитела, их выявили у 5%.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Сер 13 тра, 2020 22:49
adeges написав: Uppi написав:
Был в Эпицентре до митинга предпринимателей , народа толпы процентов 30 без масок , нормально , не напрягает ? А тут парад это конечно событие . Или цирк с транспортом когда в вагон трамвая пускают по ксиве, вирус на них не действует? Изолировать нужно больных это единственный верный способ. Из-за границы возвращают граждан Украины , не подскажите где проходит их обсервация ?
странный эпицентр. где бываю я, маски практически на всех (это инфо вчерашней свежести, завтра обновлю)
Был сегодня в Киеве. В Эпицентре все в масках поголовно. У некоторых правда нос открыт, но то уж извините...
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Пенсионер
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Додано: Сер 13 тра, 2020 23:15
Пенсионер написав: adeges написав: Uppi написав:
Был в Эпицентре до митинга предпринимателей , народа толпы процентов 30 без масок , нормально , не напрягает ? А тут парад это конечно событие . Или цирк с транспортом когда в вагон трамвая пускают по ксиве, вирус на них не действует? Изолировать нужно больных это единственный верный способ. Из-за границы возвращают граждан Украины , не подскажите где проходит их обсервация ?
странный эпицентр. где бываю я, маски практически на всех (это инфо вчерашней свежести, завтра обновлю)
Был сегодня в Киеве. В Эпицентре все в масках поголовно. У некоторых правда нос открыт, но то уж извините...
да, нос открыт. ну это из чувства протеста. нужно же как-то себя выделять из стада масконосцев
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adeges
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Додано: Сер 13 тра, 2020 23:20
Пенсионер написав: adeges написав: Uppi написав:
Был в Эпицентре до митинга предпринимателей , народа толпы процентов 30 без масок , нормально , не напрягает ? А тут парад это конечно событие . Или цирк с транспортом когда в вагон трамвая пускают по ксиве, вирус на них не действует? Изолировать нужно больных это единственный верный способ. Из-за границы возвращают граждан Украины , не подскажите где проходит их обсервация ?
странный эпицентр. где бываю я, маски практически на всех (это инфо вчерашней свежести, завтра обновлю)
Был сегодня в Киеве. В Эпицентре все в масках поголовно. У некоторых правда нос открыт, но то уж извините...
Более тупого чем ходить с высунытым носом в маске придумать сложно.
Сначала все что можно скопилось на наружной части маски, потом ты высунул нос и тщательно как кокаин вдохнул себе внутрь через нос в легкие всю срань с наружной поверхности маски.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:21
freeze написав:
Более тупого чем ходить с высунытым носом в маске придумать сложно.
Сначала все что можно скопилось на наружной части маски, потом ты высунул нос и тщательно как кокаин вдохнул себе внутрь через нос в легкие всю срань с наружной поверхности маски.
это не имеет никакого отношения к гигиене. люди, так носящие маски, считают ковид массонским заговором, и выражают таким образом к нему (заговору, а не отсутствующей опасности заражения) свое отношение
тут и на форуме таких вагон и маленькая тележка. что-то сегодня их мало слышно, видимо наслаждаются послаблением карантина. но ничего, набегут с утра
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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