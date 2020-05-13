Uppi написав:Был в Эпицентре до митинга предпринимателей , народа толпы процентов 30 без масок , нормально , не напрягает ? А тут парад это конечно событие . Или цирк с транспортом когда в вагон трамвая пускают по ксиве, вирус на них не действует? Изолировать нужно больных это единственный верный способ. Из-за границы возвращают граждан Украины , не подскажите где проходит их обсервация ?
странный эпицентр. где бываю я, маски практически на всех (это инфо вчерашней свежести, завтра обновлю)
Был сегодня в Киеве. В Эпицентре все в масках поголовно. У некоторых правда нос открыт, но то уж извините...
Uppi написав:Был в Эпицентре до митинга предпринимателей , народа толпы процентов 30 без масок , нормально , не напрягает ? А тут парад это конечно событие . Или цирк с транспортом когда в вагон трамвая пускают по ксиве, вирус на них не действует? Изолировать нужно больных это единственный верный способ. Из-за границы возвращают граждан Украины , не подскажите где проходит их обсервация ?
странный эпицентр. где бываю я, маски практически на всех (это инфо вчерашней свежести, завтра обновлю)
Был сегодня в Киеве. В Эпицентре все в масках поголовно. У некоторых правда нос открыт, но то уж извините...
да, нос открыт. ну это из чувства протеста. нужно же как-то себя выделять из стада масконосцев
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Uppi написав:Был в Эпицентре до митинга предпринимателей , народа толпы процентов 30 без масок , нормально , не напрягает ? А тут парад это конечно событие . Или цирк с транспортом когда в вагон трамвая пускают по ксиве, вирус на них не действует? Изолировать нужно больных это единственный верный способ. Из-за границы возвращают граждан Украины , не подскажите где проходит их обсервация ?
странный эпицентр. где бываю я, маски практически на всех (это инфо вчерашней свежести, завтра обновлю)
Был сегодня в Киеве. В Эпицентре все в масках поголовно. У некоторых правда нос открыт, но то уж извините...
Более тупого чем ходить с высунытым носом в маске придумать сложно. Сначала все что можно скопилось на наружной части маски, потом ты высунул нос и тщательно как кокаин вдохнул себе внутрь через нос в легкие всю срань с наружной поверхности маски.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Более тупого чем ходить с высунытым носом в маске придумать сложно. Сначала все что можно скопилось на наружной части маски, потом ты высунул нос и тщательно как кокаин вдохнул себе внутрь через нос в легкие всю срань с наружной поверхности маски.
это не имеет никакого отношения к гигиене. люди, так носящие маски, считают ковид массонским заговором, и выражают таким образом к нему (заговору, а не отсутствующей опасности заражения) свое отношение
тут и на форуме таких вагон и маленькая тележка. что-то сегодня их мало слышно, видимо наслаждаются послаблением карантина. но ничего, набегут с утра
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
КИЇВ. 12 травня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва просять встановити бездіяльність Уряду КНР та державних органів України, що призвела до поширення COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов, відповідачами в якому визначено Державну раду Китайської Народної Республіки, Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство соціальної політики України, Службу безпеки України, Офіс Генерального прокурора, екс-прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, колишніх міністрів охорони здоров’я Зоряну Скалецьку та Іллю Ємця”, — йдеться в повідомленні. ....
Вінницька область — 628 випадків - 407; Волинська область — 510 випадків - 495; Дніпропетровська область — 773 випадки - 244; Донецька область — 102 випадки; Житомирська область — 530 випадків - 439; Закарпатська область — 764 випадки - 610; Запорізька область — 331 випадок - 197; Івано-Франківська область — 1144 випадки - 837; Кіровоградська область — 428 випадків - 460; м. Київ — 1960 випадків - 661; Київська область — 1049 випадків - 588; Львівська область — 870 випадків - 347; Луганська область — 42 випадки; Миколаївська область — 225 випадків - 201; Одеська область — 680 випадків - 286; Полтавська область — 257 випадків - 186; Рівненська область — 1045 випадків - 907; Сумська область — 157 випадків - 147; Тернопільська область — 1028 випадків - 991; Харківська область — 672 випадки - 253; Херсонська область — 165 випадків - 161; Хмельницька область — 196 випадків - 156; Чернівецька область — 2444 випадки - 2686; Черкаська область — 346 випадків - 291; Чернігівська область — 79 випадків - 80. Специально для некоторых альтернативно одарённых, которые не знают ничего кроме пасхи и УПЦ МП, посчитал и добавил ещё одну колонку - количество случаев в расчёте на 1 млн. населения. По понятным причинам Донецкую и Луганскую области не считал. Данные о численности населения на 01.03.2020 брал из https://index.minfin.com.ua/reference/people/.
Итого из 23 регионов получаем в порядке возрастания - Чернигов, Сумы, Хмельницкий, Херсон, Полтава, Запорожье, Николаев, Днепропетровск, Харьков (9-е место).
Последние места начинаем с конца списка - Черновцы, Тернополь, Ровно, Ивано-Франковск, Киев, Закарпатье, Киевская область.
Кстати, было бы интересно узнать, откуда сведения, что в Харькове больше всего посещали церковь на пасху.
И ещё. Честно говоря, несколько удивлён харьковскими результатами. Судя по тому, что здесь пишут, у нас соблюдали карантин чуть ли не хуже всех. Кроме того, в таком крупном городе с большими потоками людей и большим количеством иностранцев (студентов и не только) я ожидал гораздо худшего.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.