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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1237123812391240

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 218
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 02:33

  shapo написав:https://youtu.be/5bzwvigHSCU

Очень полезное видео!
Для многих.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:19

Интересно за вчера выглядят показатели по вновь заражённым.

Бразилия уже на втором месте.
От Европы в ТОП-10 остались всего две страны - Россия и Великобритания.
Причём бОльшая часть в этом ТОП-10 - шесть стран - это тропики и субтропики.
Вспоминаются статьи, что вирус быстрее всего передается при + 4, потом при + 8, выйдет летнее солнышко и эпидемия спадёт, сезонное ОРЗ, такое же как и грипп :mrgreen:

Сегодня кстати провожаем 300 000 умершего :roll:
Востаннє редагувалось freeze в Чет 14 тра, 2020 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:25

  freeze написав:Интересно за вчера выглядят показатели по вновь заражённым.

Бразилия уже на втором месте.
От Европы в ТОП-10 остались всего две страны - Россия и Великобритания.
Причём бОльшая часть в этом ТОП-10 - шесть стран - это тропики и субтропики.
Вспоминаются статьи, что вирус быстрее всего передается при + 4, потом при + 8, выйдет летнее солнышко и эпидемия спадёт, сезонное ОРЗ, такое же как и грипп :mrgreen:

в тропиках и субтропиках может дополнительным фактором является высокая влажность.
она ж, вроде, способствует распространению всякой "заразы"
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:27

  19yuriy91 написав:
  freeze написав:Интересно за вчера выглядят показатели по вновь заражённым.

Бразилия уже на втором месте.
От Европы в ТОП-10 остались всего две страны - Россия и Великобритания.
Причём бОльшая часть в этом ТОП-10 - шесть стран - это тропики и субтропики.
Вспоминаются статьи, что вирус быстрее всего передается при + 4, потом при + 8, выйдет летнее солнышко и эпидемия спадёт, сезонное ОРЗ, такое же как и грипп :mrgreen:

в тропиках и субтропиках может дополнительным фактором является высокая влажность.
она ж, вроде, способствует распространению всякой "заразы"

А подскажите пожалуйста , вы считаете ГРИПП это простое безобидное заболевание ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:32

  Uppi написав:
  19yuriy91 написав:
  freeze написав:Интересно за вчера выглядят показатели по вновь заражённым.

Бразилия уже на втором месте.
От Европы в ТОП-10 остались всего две страны - Россия и Великобритания.
Причём бОльшая часть в этом ТОП-10 - шесть стран - это тропики и субтропики.
Вспоминаются статьи, что вирус быстрее всего передается при + 4, потом при + 8, выйдет летнее солнышко и эпидемия спадёт, сезонное ОРЗ, такое же как и грипп :mrgreen:

в тропиках и субтропиках может дополнительным фактором является высокая влажность.
она ж, вроде, способствует распространению всякой "заразы"

А подскажите пожалуйста , вы считаете ГРИПП это простое безобидное заболевание ?

отвечу вам, как медик медику - нет, не считаю. :)
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 16847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 травня в Україні 16847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнта одужало. За добу зафіксовано 422 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 654 випадки;
Волинська область — 535 випадків;
Дніпропетровська область — 781 випадок;
Донецька область — 117 випадків;
Житомирська область — 533 випадки;
Закарпатська область — 791 випадок;
Запорізька область — 347 випадків;
Івано-Франківська область — 1166 випадків;
Кіровоградська область — 432 випадки;
м. Київ — 2012 випадків;
Київська область — 1067 випадків;
Львівська область — 904 випадки;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 228 випадків;
Одеська область — 693 випадки;
Полтавська область — 257 випадків;
Рівненська область — 1062 випадки;
Сумська область — 158 випадків;
Тернопільська область — 1033 випадки;
Харківська область — 713 випадків;
Херсонська область — 165 випадків;
Хмельницька область — 209 випадків;
Чернівецька область — 2516 випадків;
Черкаська область — 348 випадків;
Чернігівська область — 84 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 травня 2020 року до Центру надійшло 1263 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 42590 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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инфокороновойны :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=kKcL3LRJs2Y
с 6мин
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