Очень полезное видео!
Для многих.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 02:33
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:19
Интересно за вчера выглядят показатели по вновь заражённым.
Бразилия уже на втором месте.
От Европы в ТОП-10 остались всего две страны - Россия и Великобритания.
Причём бОльшая часть в этом ТОП-10 - шесть стран - это тропики и субтропики.
Вспоминаются статьи, что вирус быстрее всего передается при + 4, потом при + 8, выйдет летнее солнышко и эпидемия спадёт, сезонное ОРЗ, такое же как и грипп
Сегодня кстати провожаем 300 000 умершего
Востаннє редагувалось freeze в Чет 14 тра, 2020 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:25
в тропиках и субтропиках может дополнительным фактором является высокая влажность.
она ж, вроде, способствует распространению всякой "заразы"
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:27
А подскажите пожалуйста , вы считаете ГРИПП это простое безобидное заболевание ?
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:32
отвечу вам, как медик медику - нет, не считаю.
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Україні зафіксовано 16847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 травня в Україні 16847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнта одужало. За добу зафіксовано 422 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 654 випадки;
Волинська область — 535 випадків;
Дніпропетровська область — 781 випадок;
Донецька область — 117 випадків;
Житомирська область — 533 випадки;
Закарпатська область — 791 випадок;
Запорізька область — 347 випадків;
Івано-Франківська область — 1166 випадків;
Кіровоградська область — 432 випадки;
м. Київ — 2012 випадків;
Київська область — 1067 випадків;
Львівська область — 904 випадки;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 228 випадків;
Одеська область — 693 випадки;
Полтавська область — 257 випадків;
Рівненська область — 1062 випадки;
Сумська область — 158 випадків;
Тернопільська область — 1033 випадки;
Харківська область — 713 випадків;
Херсонська область — 165 випадків;
Хмельницька область — 209 випадків;
Чернівецька область — 2516 випадків;
Черкаська область — 348 випадків;
Чернігівська область — 84 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 травня 2020 року до Центру надійшло 1263 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 42590 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:44
инфокороновойны
с 6мин
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