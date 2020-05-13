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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 10:29
freeze написав: Uppi написав:
ГРИПП это смертельно опасное заболевание которое может вызвать кучу осложнений . И к сожалению лекарства от него НЕТ .Вакцина не имеет подтвержденного действия ,
Лекарства от гриппа есть, они есть в протоколах лечения во всех цивилизованных странах.
Вакцина имеет подтвержденное действие, много лет подряд в Украине не фиксируется ни одной смерти от гриппа вакцинированных людей.
Можете назвать лекарство от ГРИППа ? И рассказать принцип действия ?
Работаю там где обязаловка делать прививку от ГРИППа , болеют так же . Причина вирус ГРИППа мутирует очень сильно .
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Uppi
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:33
Uppi написав:
Совершенно верно , ГРИПП это смертельно опасное заболевание которое может вызвать кучу осложнений . И к сожалению лекарства от него НЕТ .Вакцина не имеет подтвержденного действия , так как вакцинированные болеют так же .
Единственное эффективное средство это правильно работающая иммунная система. Все знают что нужно делать для повышения иммунитета. Новый вирус опасный с этим не поспоришь , но что мы делаем , мы как в аналогии, если к вам в дом залетит шершень укус которого смертельно опасен берем бревно и начинаем хреначить все вокруг .
Подход к лечению SARS2 V2 со стороны властей выглядит не уклюже и может привести очень плохим последствиям .
Карантин имеет смысл не более ДВУХ НЕДЕЛЬ и должен обеспечить 100% изоляцию без хотьбы по магазинам .
Вибачте, але при владі в Україні - зелені клоуни, актори, весільні фотографи, кухарки.
Який грипп, яка вакцина, який ще іммунітет??? Вони слів таких не знають!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:33
Точно. Общепризнанными методами борьбы с ковид признано обливание с ног до головы антисептиками - выжечь все бактерии и вирусы во вселенной, хотя их на сантиметре сотни тысяч. Неизвестно какие последствия вызовет такая санитария, иммунитет не тренируется никак.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:36
Uppi написав:
лекарство от ГРИППа
Осельтамивир, Осельтамивира фосфат — противовирусный препарат, относится к группе ингибиторов нейраминидазы, активный в отношении вирусов гриппа типа В и А.
Болеют также чем ? Откуда вы знаете чем болеют также ? Делали тесты ПЦР на грипп ?
Еще раз повторяю про эффективность вакцины - за много лет в Украине не зафиксировано ни одной смерти провакцинированного человека.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:47
freeze написав: Uppi написав:
лекарство от ГРИППа
Осельтамивир, Осельтамивира фосфат — противовирусный препарат, относится к группе ингибиторов нейраминидазы, активный в отношении вирусов гриппа типа В и А.
Болеют также чем ? Откуда вы знаете чем болеют также ? Делали тесты ПЦР на грипп ?
Еще раз повторяю про эффективность вакцины - за много лет в Украине не зафиксировано ни одной смерти провакцинированного человека.
Осельтамивир или еще одно название Тамифлю был распиарен в прошлую гриппозную панику . И признан лекарством с не установленной эффективностью и с кучей побочек очень токсичен . Другие варианты есть ?
Подскажите вы очень сильно доверяете нашей статистике ? Вы когда последний раз были в мед. учреждениях , посмотрите какой там бардак и хаос . Опираться на нашу статистику это просто смешно , как минимум .
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Uppi
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:59
Uppi написав:
Осельтамивир или еще одно название Тамифлю был распиарен в прошлую гриппозную панику . И признан лекарством с не установленной эффективностью и с кучей побочек очень токсичен . Другие варианты есть ?
Подскажите вы очень сильно доверяете нашей статистике ? Вы когда последний раз были в мед. учреждениях , посмотрите какой там бардак и хаос . Опираться на нашу статистику это просто смешно , как минимум .
Ингибиторы нейраминидазы эффективны против многих штаммов гриппа, включая птичий[29]. Подавляют распространение вируса в организме, снижают тяжесть симптомов, сокращают продолжительность заболевания и уменьшают частоту вторичных осложнений.[30][31][32][33][34][35][36]
Для профилактики гриппа Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют вакцинировать всех лиц старше 6 месяцев (особенно входящих в группы риска.
Я так понимаю, что вы из объединения антипрививочников, полностью согласен с тем, что болеть гриппом, не делать прививки и лечить грипп подорожником и гомеопатическими шариками - это суверенное право каждого человека.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:05
freeze написав:
Более тупого чем ходить с высунытым носом в маске придумать сложно.
Сначала все что можно скопилось на наружной части маски, потом ты высунул нос и тщательно как кокаин вдохнул себе внутрь через нос в легкие всю срань с наружной поверхности маски.
польза маски (если это не противогаз) - собирать _ваши_ мокроты на _внутренней_ поверхности. То есть, она защищает не вас, а окружающих.
От внешних факторов (кроме пыли) она не защищает.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:09
freeze написав: Uppi написав:
Осельтамивир или еще одно название Тамифлю был распиарен в прошлую гриппозную панику . И признан лекарством с не установленной эффективностью и с кучей побочек очень токсичен . Другие варианты есть ?
Подскажите вы очень сильно доверяете нашей статистике ? Вы когда последний раз были в мед. учреждениях , посмотрите какой там бардак и хаос . Опираться на нашу статистику это просто смешно , как минимум .
Ингибиторы нейраминидазы эффективны против многих штаммов гриппа, включая птичий[29]. Подавляют распространение вируса в организме, снижают тяжесть симптомов, сокращают продолжительность заболевания и уменьшают частоту вторичных осложнений.[30][31][32][33][34][35][36]
Для профилактики гриппа Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют вакцинировать всех лиц старше 6 месяцев (особенно входящих в группы риска.
Я так понимаю, что вы из объединения антипрививочников, полностью согласен с тем, что болеть гриппом, не делать прививки и лечить грипп подорожником и гомеопатическими шариками - это суверенное право каждого человека.
Я из категории здравой медицины . Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ?
Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения .
Я так понимаю препараты от ГРИППа на этом закончились ?
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Uppi
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:09
Frant написав: Uppi написав:
Совершенно верно , ГРИПП это смертельно опасное заболевание которое может вызвать кучу осложнений . И к сожалению лекарства от него НЕТ .Вакцина не имеет подтвержденного действия , так как вакцинированные болеют так же .
Единственное эффективное средство это правильно работающая иммунная система. Все знают что нужно делать для повышения иммунитета. Новый вирус опасный с этим не поспоришь , но что мы делаем , мы как в аналогии, если к вам в дом залетит шершень укус которого смертельно опасен берем бревно и начинаем хреначить все вокруг .
Подход к лечению SARS2 V2 со стороны властей выглядит не уклюже и может привести очень плохим последствиям .
Карантин имеет смысл не более ДВУХ НЕДЕЛЬ и должен обеспечить 100% изоляцию без хотьбы по магазинам .
Вибачте, але при владі в Україні - зелені клоуни, актори, весільні фотографи, кухарки.
Який грипп, яка вакцина, який ще іммунітет??? Вони слів таких не знають!
А раніше привладі були бариги та мародери.
Який грипп, яка вакцина, який ще іммунітет??? Вони слів таких не знають!
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rollo
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:22
Uppi написав:
Я из категории здравой медицины . Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ?
Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения .
Я так понимаю препараты от ГРИППа на этом закончились ?
Мда, антипрививочники сегодня жгут...
В вакцину обычно входит комбинация штаммов согласно требованиям Всемирной Организации Здравоохранения для Северного полушария на сезон 2019-2020гг.
"французская «Ваксигрипп» и корейская GC Flu. Ваксигрипп сезона 2019-2020 содержит комбинацию из трех инактивированных штаммов вируса гриппа: тип А (Брисбен, Канзас), тип В (Мэриленд). GC Flu сезона 2019-2020 содержит комбинацию из трех инактивированных штаммов вируса гриппа: тип А (Брисбен, Канзас), тип В (Колорадо)."
Обычно это самые тяжелые штамы по осложнениям.
Если от короны будет что-то подобное, то это будет супер.
Сделать прививку раз в год от гриппа и короны, всей семье и жить спокойно.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Чет 14 тра, 2020 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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