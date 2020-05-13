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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1239124012411242> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 218 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 35 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 45 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 218 Додано: Чет 14 тра, 2020 10:29 freeze написав: Uppi написав: ГРИПП это смертельно опасное заболевание которое может вызвать кучу осложнений . И к сожалению лекарства от него НЕТ .Вакцина не имеет подтвержденного действия , ГРИПП это смертельно опасное заболевание которое может вызвать кучу осложнений . И к сожалению лекарства от него НЕТ .Вакцина не имеет подтвержденного действия ,



Лекарства от гриппа есть, они есть в протоколах лечения во всех цивилизованных странах.

Вакцина имеет подтвержденное действие, много лет подряд в Украине не фиксируется ни одной смерти от гриппа вакцинированных людей. Лекарства от гриппа есть, они есть в протоколах лечения во всех цивилизованных странах.Вакцина имеет подтвержденное действие, много лет подряд в Украине не фиксируется ни одной смерти от гриппа вакцинированных людей.



Можете назвать лекарство от ГРИППа ? И рассказать принцип действия ?

Работаю там где обязаловка делать прививку от ГРИППа , болеют так же . Причина вирус ГРИППа мутирует очень сильно . Можете назвать лекарство от ГРИППа ? И рассказать принцип действия ?Работаю там где обязаловка делать прививку от ГРИППа , болеют так же . Причина вирус ГРИППа мутирует очень сильно . Uppi Повідомлень: 16 З нами з: 22.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 10:33 Uppi написав: Совершенно верно , ГРИПП это смертельно опасное заболевание которое может вызвать кучу осложнений . И к сожалению лекарства от него НЕТ .Вакцина не имеет подтвержденного действия , так как вакцинированные болеют так же .

Единственное эффективное средство это правильно работающая иммунная система. Все знают что нужно делать для повышения иммунитета. Новый вирус опасный с этим не поспоришь , но что мы делаем , мы как в аналогии, если к вам в дом залетит шершень укус которого смертельно опасен берем бревно и начинаем хреначить все вокруг .



Подход к лечению SARS2 V2 со стороны властей выглядит не уклюже и может привести очень плохим последствиям .



Карантин имеет смысл не более ДВУХ НЕДЕЛЬ и должен обеспечить 100% изоляцию без хотьбы по магазинам . Совершенно верно , ГРИПП это смертельно опасное заболевание которое может вызвать кучу осложнений . И к сожалению лекарства от него НЕТ .Вакцина не имеет подтвержденного действия , так как вакцинированные болеют так же .Единственное эффективное средство это правильно работающая иммунная система. Все знают что нужно делать для повышения иммунитета. Новый вирус опасный с этим не поспоришь , но что мы делаем , мы как в аналогии, если к вам в дом залетит шершень укус которого смертельно опасен берем бревно и начинаем хреначить все вокруг .Подход к лечению SARS2 V2 со стороны властей выглядит не уклюже и может привести очень плохим последствиям .Карантин имеет смысл не более ДВУХ НЕДЕЛЬ и должен обеспечить 100% изоляцию без хотьбы по магазинам .

Вибачте, але при владі в Україні - зелені клоуни, актори, весільні фотографи, кухарки.



Який грипп, яка вакцина, який ще іммунітет??? Вони слів таких не знають! Вибачте, але при владі в Україні - зелені клоуни, актори, весільні фотографи, кухарки.Який грипп, яка вакцина, який ще іммунітет??? Вони слів таких не знають! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21333 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1183 раз. Подякували: 2187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 10:33 Re: Эпидемия коронавируса в мире Точно. Общепризнанными методами борьбы с ковид признано обливание с ног до головы антисептиками - выжечь все бактерии и вирусы во вселенной, хотя их на сантиметре сотни тысяч. Неизвестно какие последствия вызовет такая санитария, иммунитет не тренируется никак. beee Повідомлень: 33 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 10:36 Uppi написав: лекарство от ГРИППа лекарство от ГРИППа



Осельтамивир, Осельтамивира фосфат — противовирусный препарат, относится к группе ингибиторов нейраминидазы, активный в отношении вирусов гриппа типа В и А.



Болеют также чем ? Откуда вы знаете чем болеют также ? Делали тесты ПЦР на грипп ?

Еще раз повторяю про эффективность вакцины - за много лет в Украине не зафиксировано ни одной смерти провакцинированного человека. Осельтамивир, Осельтамивира фосфат — противовирусный препарат, относится к группе ингибиторов нейраминидазы, активный в отношении вирусов гриппа типа В и А.Болеют также чем ? Откуда вы знаете чем болеют также ? Делали тесты ПЦР на грипп ?Еще раз повторяю про эффективность вакцины - за много лет в Украине не зафиксировано ни одной смерти провакцинированного человека. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16772 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4181 раз. Подякували: 6668 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 10:47 freeze написав: Uppi написав: лекарство от ГРИППа лекарство от ГРИППа



Осельтамивир, Осельтамивира фосфат — противовирусный препарат, относится к группе ингибиторов нейраминидазы, активный в отношении вирусов гриппа типа В и А.



Болеют также чем ? Откуда вы знаете чем болеют также ? Делали тесты ПЦР на грипп ?

Еще раз повторяю про эффективность вакцины - за много лет в Украине не зафиксировано ни одной смерти провакцинированного человека. Осельтамивир, Осельтамивира фосфат — противовирусный препарат, относится к группе ингибиторов нейраминидазы, активный в отношении вирусов гриппа типа В и А.Болеют также чем ? Откуда вы знаете чем болеют также ? Делали тесты ПЦР на грипп ?Еще раз повторяю про эффективность вакцины - за много лет в Украине не зафиксировано ни одной смерти провакцинированного человека.



Осельтамивир или еще одно название Тамифлю был распиарен в прошлую гриппозную панику . И признан лекарством с не установленной эффективностью и с кучей побочек очень токсичен . Другие варианты есть ?

Подскажите вы очень сильно доверяете нашей статистике ? Вы когда последний раз были в мед. учреждениях , посмотрите какой там бардак и хаос . Опираться на нашу статистику это просто смешно , как минимум . Осельтамивир или еще одно название Тамифлю был распиарен в прошлую гриппозную панику . И признан лекарством с не установленной эффективностью и с кучей побочек очень токсичен . Другие варианты есть ?Подскажите вы очень сильно доверяете нашей статистике ? Вы когда последний раз были в мед. учреждениях , посмотрите какой там бардак и хаос . Опираться на нашу статистику это просто смешно , как минимум . Uppi Повідомлень: 16 З нами з: 22.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 10:59 Uppi написав: Осельтамивир или еще одно название Тамифлю был распиарен в прошлую гриппозную панику . И признан лекарством с не установленной эффективностью и с кучей побочек очень токсичен . Другие варианты есть ?

Подскажите вы очень сильно доверяете нашей статистике ? Вы когда последний раз были в мед. учреждениях , посмотрите какой там бардак и хаос . Опираться на нашу статистику это просто смешно , как минимум . Осельтамивир или еще одно название Тамифлю был распиарен в прошлую гриппозную панику . И признан лекарством с не установленной эффективностью и с кучей побочек очень токсичен . Другие варианты есть ?Подскажите вы очень сильно доверяете нашей статистике ? Вы когда последний раз были в мед. учреждениях , посмотрите какой там бардак и хаос . Опираться на нашу статистику это просто смешно , как минимум .



Ингибиторы нейраминидазы эффективны против многих штаммов гриппа, включая птичий[29]. Подавляют распространение вируса в организме, снижают тяжесть симптомов, сокращают продолжительность заболевания и уменьшают частоту вторичных осложнений.[30][31][32][33][34][35][36]

Для профилактики гриппа Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют вакцинировать всех лиц старше 6 месяцев (особенно входящих в группы риска.



Я так понимаю, что вы из объединения антипрививочников, полностью согласен с тем, что болеть гриппом, не делать прививки и лечить грипп подорожником и гомеопатическими шариками - это суверенное право каждого человека. Ингибиторы нейраминидазы эффективны против многих штаммов гриппа, включая птичий[29]. Подавляют распространение вируса в организме, снижают тяжесть симптомов, сокращают продолжительность заболевания и уменьшают частоту вторичных осложнений.[30][31][32][33][34][35][36]Для профилактики гриппа Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют вакцинировать всех лиц старше 6 месяцев (особенно входящих в группы риска.Я так понимаю, что вы из объединения антипрививочников, полностью согласен с тем, что болеть гриппом, не делать прививки и лечить грипп подорожником и гомеопатическими шариками - это суверенное право каждого человека. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16772 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4181 раз. Подякували: 6668 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 11:05 freeze написав:

Более тупого чем ходить с высунытым носом в маске придумать сложно.

Сначала все что можно скопилось на наружной части маски, потом ты высунул нос и тщательно как кокаин вдохнул себе внутрь через нос в легкие всю срань с наружной поверхности маски. Более тупого чем ходить с высунытым носом в маске придумать сложно.Сначала все что можно скопилось на наружной части маски, потом ты высунул нос и тщательно как кокаин вдохнул себе внутрь через нос в легкие всю срань с наружной поверхности маски. польза маски (если это не противогаз) - собирать _ваши_ мокроты на _внутренней_ поверхности. То есть, она защищает не вас, а окружающих.



От внешних факторов (кроме пыли) она не защищает. польза маски (если это не противогаз) - собирать _ваши_ мокроты на _внутренней_ поверхности. То есть, она защищает не вас, а окружающих.От внешних факторов (кроме пыли) она не защищает. juristkostya Повідомлень: 2901 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 858 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 11:09 freeze написав: Uppi написав: Осельтамивир или еще одно название Тамифлю был распиарен в прошлую гриппозную панику . И признан лекарством с не установленной эффективностью и с кучей побочек очень токсичен . Другие варианты есть ?

Подскажите вы очень сильно доверяете нашей статистике ? Вы когда последний раз были в мед. учреждениях , посмотрите какой там бардак и хаос . Опираться на нашу статистику это просто смешно , как минимум . Осельтамивир или еще одно название Тамифлю был распиарен в прошлую гриппозную панику . И признан лекарством с не установленной эффективностью и с кучей побочек очень токсичен . Другие варианты есть ?Подскажите вы очень сильно доверяете нашей статистике ? Вы когда последний раз были в мед. учреждениях , посмотрите какой там бардак и хаос . Опираться на нашу статистику это просто смешно , как минимум .



Ингибиторы нейраминидазы эффективны против многих штаммов гриппа, включая птичий[29]. Подавляют распространение вируса в организме, снижают тяжесть симптомов, сокращают продолжительность заболевания и уменьшают частоту вторичных осложнений.[30][31][32][33][34][35][36]

Для профилактики гриппа Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют вакцинировать всех лиц старше 6 месяцев (особенно входящих в группы риска.



Я так понимаю, что вы из объединения антипрививочников, полностью согласен с тем, что болеть гриппом, не делать прививки и лечить грипп подорожником и гомеопатическими шариками - это суверенное право каждого человека. Ингибиторы нейраминидазы эффективны против многих штаммов гриппа, включая птичий[29]. Подавляют распространение вируса в организме, снижают тяжесть симптомов, сокращают продолжительность заболевания и уменьшают частоту вторичных осложнений.[30][31][32][33][34][35][36]Для профилактики гриппа Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют вакцинировать всех лиц старше 6 месяцев (особенно входящих в группы риска.Я так понимаю, что вы из объединения антипрививочников, полностью согласен с тем, что болеть гриппом, не делать прививки и лечить грипп подорожником и гомеопатическими шариками - это суверенное право каждого человека.

Я из категории здравой медицины . Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ?

Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения .

Я так понимаю препараты от ГРИППа на этом закончились ? Я из категории здравой медицины . Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ?Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения .Я так понимаю препараты от ГРИППа на этом закончились ? Uppi Повідомлень: 16 З нами з: 22.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 11:09 Frant написав: Uppi написав: Совершенно верно , ГРИПП это смертельно опасное заболевание которое может вызвать кучу осложнений . И к сожалению лекарства от него НЕТ .Вакцина не имеет подтвержденного действия , так как вакцинированные болеют так же .

Единственное эффективное средство это правильно работающая иммунная система. Все знают что нужно делать для повышения иммунитета. Новый вирус опасный с этим не поспоришь , но что мы делаем , мы как в аналогии, если к вам в дом залетит шершень укус которого смертельно опасен берем бревно и начинаем хреначить все вокруг .



Подход к лечению SARS2 V2 со стороны властей выглядит не уклюже и может привести очень плохим последствиям .



Карантин имеет смысл не более ДВУХ НЕДЕЛЬ и должен обеспечить 100% изоляцию без хотьбы по магазинам . Совершенно верно , ГРИПП это смертельно опасное заболевание которое может вызвать кучу осложнений . И к сожалению лекарства от него НЕТ .Вакцина не имеет подтвержденного действия , так как вакцинированные болеют так же .Единственное эффективное средство это правильно работающая иммунная система. Все знают что нужно делать для повышения иммунитета. Новый вирус опасный с этим не поспоришь , но что мы делаем , мы как в аналогии, если к вам в дом залетит шершень укус которого смертельно опасен берем бревно и начинаем хреначить все вокруг .Подход к лечению SARS2 V2 со стороны властей выглядит не уклюже и может привести очень плохим последствиям .Карантин имеет смысл не более ДВУХ НЕДЕЛЬ и должен обеспечить 100% изоляцию без хотьбы по магазинам .

Вибачте, але при владі в Україні - зелені клоуни, актори, весільні фотографи, кухарки.



Який грипп, яка вакцина, який ще іммунітет??? Вони слів таких не знають! Вибачте, але при владі в Україні - зелені клоуни, актори, весільні фотографи, кухарки.Який грипп, яка вакцина, який ще іммунітет??? Вони слів таких не знають!

А раніше привладі були бариги та мародери.

Який грипп, яка вакцина, який ще іммунітет??? Вони слів таких не знають! А раніше привладі були бариги та мародери.Який грипп, яка вакцина, який ще іммунітет??? Вони слів таких не знають! rollo Повідомлень: 657 З нами з: 20.10.19 Подякував: 21 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 11:22 Uppi написав: Я из категории здравой медицины . Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ?

Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения .

Я так понимаю препараты от ГРИППа на этом закончились ? Я из категории здравой медицины . Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ?Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения .Я так понимаю препараты от ГРИППа на этом закончились ?

Мда, антипрививочники сегодня жгут...



В вакцину обычно входит комбинация штаммов согласно требованиям Всемирной Организации Здравоохранения для Северного полушария на сезон 2019-2020гг.



"французская «Ваксигрипп» и корейская GC Flu. Ваксигрипп сезона 2019-2020 содержит комбинацию из трех инактивированных штаммов вируса гриппа: тип А (Брисбен, Канзас), тип В (Мэриленд). GC Flu сезона 2019-2020 содержит комбинацию из трех инактивированных штаммов вируса гриппа: тип А (Брисбен, Канзас), тип В (Колорадо)."



Обычно это самые тяжелые штамы по осложнениям.



Если от короны будет что-то подобное, то это будет супер.

Сделать прививку раз в год от гриппа и короны, всей семье и жить спокойно. Мда, антипрививочники сегодня жгут...В вакцину обычно входит комбинация штаммов согласно требованиям Всемирной Организации Здравоохранения для Северного полушария на сезон 2019-2020гг."французская «Ваксигрипп» и корейская GC Flu. Ваксигрипп сезона 2019-2020 содержит комбинацию из трех инактивированных штаммов вируса гриппа: тип А (Брисбен, Канзас), тип В (Мэриленд). GC Flu сезона 2019-2020 содержит комбинацию из трех инактивированных штаммов вируса гриппа: тип А (Брисбен, Канзас), тип В (Колорадо)."Обычно это самые тяжелые штамы по осложнениям.Если от короны будет что-то подобное, то это будет супер.Сделать прививку раз в год от гриппа и короны, всей семье и жить спокойно. Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 14 тра, 2020 11:24, всього редагувалось 1 раз. _Mykola_ Повідомлень: 3719 З нами з: 09.02.09 Подякував: 531 раз. Подякували: 486 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1239124012411242> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6949 1555533

Zebra Чет 14 тра, 2020 10:20