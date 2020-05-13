Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1239124012411242 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 218 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 35 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 45 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 218 Додано: Чет 14 тра, 2020 11:23 Uppi написав: Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ? Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ?



Вирус гриппа мутирует, но не перестаёт от этого быть вирусом гриппа, основа вакцины - это ответ на ту часть генома, которая и называет вирус гриппа гриппом, ежегодные появляющиеся несколько видоизмененные штаммы гриппа лишь вносят небольшое изменение в ежегодную вакцину от гриппа. Еще раз - нет смертей от любого штамма гриппа после вакцинации ежегодным вариантом вакцины. Если у вас есть такие факты, можете привнести на обсуждение.



Uppi написав: Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения . Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения .



Вы вообще в курсе, что ни при одной болезни нет 100-процентного варианта лечения ?

А препарат может быть рекомендован к применению, если при плацебо контролируемых исследованиях он вызвал положительное воздействие у более, чем 20 % больных. Вирус гриппа мутирует, но не перестаёт от этого быть вирусом гриппа, основа вакцины - это ответ на ту часть генома, которая и называет вирус гриппа гриппом, ежегодные появляющиеся несколько видоизмененные штаммы гриппа лишь вносят небольшое изменение в ежегодную вакцину от гриппа. Еще раз - нет смертей от любого штамма гриппа после вакцинации ежегодным вариантом вакцины. Если у вас есть такие факты, можете привнести на обсуждение.Вы вообще в курсе, что ни при одной болезни нет 100-процентного варианта лечения ?А препарат может быть рекомендован к применению, если при плацебо контролируемых исследованиях он вызвал положительное воздействие у более, чем 20 % больных. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16772 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4181 раз. Подякували: 6668 раз. Профіль 21 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 11:27 freeze написав: Uppi написав: Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ? Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ?



Вирус гриппа мутирует, но не перестаёт от этого быть вирусом гриппа, основа вакцины - это ответ на ту часть генома, которая и называет вирус гриппа гриппом, ежегодные появляющиеся несколько видоизмененные штаммы гриппа лишь вносят небольшое изменение в ежегодную вакцину от гриппа. Еще раз - нет смертей от любого штамма гриппа после вакцинации ежегодным вариантом вакцины. Если у вас есть такие факты, можете привнести на обсуждение.



Uppi написав: Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения . Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения .



Вы вообще в курсе, что ни при одной болезни нет 100-процентного варианта лечения ?

А препарат может быть рекомендован к применению, если при плацебо контролируемых исследованиях он вызвал положительное воздействие у более, чем 20 % больных. Вирус гриппа мутирует, но не перестаёт от этого быть вирусом гриппа, основа вакцины - это ответ на ту часть генома, которая и называет вирус гриппа гриппом, ежегодные появляющиеся несколько видоизмененные штаммы гриппа лишь вносят небольшое изменение в ежегодную вакцину от гриппа. Еще раз - нет смертей от любого штамма гриппа после вакцинации ежегодным вариантом вакцины. Если у вас есть такие факты, можете привнести на обсуждение.Вы вообще в курсе, что ни при одной болезни нет 100-процентного варианта лечения ?А препарат может быть рекомендован к применению, если при плацебо контролируемых исследованиях он вызвал положительное воздействие у более, чем 20 % больных.

+1 прививки от гриппа это классное изобретение, позволяющее избежать осложнений.

Но антипрививочникам и теоретикам заговоров фармкомпаний, рептилоидов и т.д. не понять. +1 прививки от гриппа это классное изобретение, позволяющее избежать осложнений.Но антипрививочникам и теоретикам заговоров фармкомпаний, рептилоидов и т.д. не понять. _Mykola_ Повідомлень: 3719 З нами з: 09.02.09 Подякував: 531 раз. Подякували: 486 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 11:30 freeze написав: Uppi написав: Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ? Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ?



Вирус гриппа мутирует, но не перестаёт от этого быть вирусом гриппа, основа вакцины - это ответ на ту часть генома, которая и называет вирус гриппа гриппом, ежегодные появляющиеся несколько видоизмененные штаммы гриппа лишь вносят небольшое изменение в ежегодную вакцину от гриппа. Еще раз - нет смертей от любого штамма гриппа после вакцинации ежегодным вариантом вакцины. Если у вас есть такие факты, можете привнести на обсуждение.



Uppi написав: Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения . Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения .



Вы вообще в курсе, что ни при одной болезни нет 100-процентного варианта лечения ?

А препарат может быть рекомендован к применению, если при плацебо контролируемых исследованиях он вызвал положительное воздействие у более, чем 20 % больных. Вирус гриппа мутирует, но не перестаёт от этого быть вирусом гриппа, основа вакцины - это ответ на ту часть генома, которая и называет вирус гриппа гриппом, ежегодные появляющиеся несколько видоизмененные штаммы гриппа лишь вносят небольшое изменение в ежегодную вакцину от гриппа. Еще раз - нет смертей от любого штамма гриппа после вакцинации ежегодным вариантом вакцины. Если у вас есть такие факты, можете привнести на обсуждение.Вы вообще в курсе, что ни при одной болезни нет 100-процентного варианта лечения ?А препарат может быть рекомендован к применению, если при плацебо контролируемых исследованиях он вызвал положительное воздействие у более, чем 20 % больных.

В общем, готовимся к тому, что скоро каждую неделю нужно будет делать новую вакцинацию. В общем, готовимся к тому, что скоро каждую неделю нужно будет делать новую вакцинацию. rollo Повідомлень: 657 З нами з: 20.10.19 Подякував: 21 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 11:31 freeze написав: Uppi написав: ГРИПП это смертельно опасное заболевание которое может вызвать кучу осложнений . И к сожалению лекарства от него НЕТ .Вакцина не имеет подтвержденного действия , ГРИПП это смертельно опасное заболевание которое может вызвать кучу осложнений . И к сожалению лекарства от него НЕТ .Вакцина не имеет подтвержденного действия ,



Лекарства от гриппа есть, они есть в протоколах лечения во всех цивилизованных странах.

Вакцина имеет подтвержденное действие, много лет подряд в Украине не фиксируется ни одной смерти от гриппа вакцинированных людей. Лекарства от гриппа есть, они есть в протоколах лечения во всех цивилизованных странах.Вакцина имеет подтвержденное действие, много лет подряд в Украине не фиксируется ни одной смерти от гриппа вакцинированных людей.



Цитата. "По данным Центра общественного здоровья Украины (ЦГЗ), в эпидсезоне 2018-2019 гг. было зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа"

У нас процент прививающихся от гриппа в стране ничтожно мал, менее 1% населения (делают прививки от 150к до 250к человек за эпид сезон). Поэтому у нас попасть привитому в смерти так затруднительно.

И ещё пару цитат с сайта ВОЗ:

"Вакцинация остается наиболее эффективной мерой профилактики тяжелых осложнений гриппа."

"Из-за частых мутаций [...] эффективность вакцин может быть ниже, чем ожидалось" Цитата. "По данным Центра общественного здоровья Украины (ЦГЗ), в эпидсезоне 2018-2019 гг. было зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа"У нас процент прививающихся от гриппа в стране ничтожно мал, менее 1% населения (делают прививки от 150к до 250к человек за эпид сезон). Поэтому у нас попасть привитому в смерти так затруднительно.И ещё пару цитат с сайта ВОЗ:"Вакцинация остается наиболее эффективной мерой профилактики тяжелых осложнений гриппа.""Из-за частых мутаций [...] эффективность вакцин может быть ниже, чем ожидалось" ЯЧитатель Повідомлень: 368 З нами з: 15.03.13 Подякував: 1417 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 11:36 _Mykola_ написав: Uppi написав: Я из категории здравой медицины . Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ?

Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения .

Я так понимаю препараты от ГРИППа на этом закончились ? Я из категории здравой медицины . Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ?Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения .Я так понимаю препараты от ГРИППа на этом закончились ?

Мда, антипрививочники сегодня жгут...



В вакцину обычно входит комбинация штаммов согласно требованиям Всемирной Организации Здравоохранения для Северного полушария на сезон 2019-2020гг.



"французская «Ваксигрипп» и корейская GC Flu. Ваксигрипп сезона 2019-2020 содержит комбинацию из трех инактивированных штаммов вируса гриппа: тип А (Брисбен, Канзас), тип В (Мэриленд). GC Flu сезона 2019-2020 содержит комбинацию из трех инактивированных штаммов вируса гриппа: тип А (Брисбен, Канзас), тип В (Колорадо)."



Обычно это самые тяжелые штамы по осложнениям.



Если от короны будет что-то подобное, то это будет супер.

Сделать прививку раз в год от гриппа и короны, всей семье и жить спокойно. Мда, антипрививочники сегодня жгут...В вакцину обычно входит комбинация штаммов согласно требованиям Всемирной Организации Здравоохранения для Северного полушария на сезон 2019-2020гг."французская «Ваксигрипп» и корейская GC Flu. Ваксигрипп сезона 2019-2020 содержит комбинацию из трех инактивированных штаммов вируса гриппа: тип А (Брисбен, Канзас), тип В (Мэриленд). GC Flu сезона 2019-2020 содержит комбинацию из трех инактивированных штаммов вируса гриппа: тип А (Брисбен, Канзас), тип В (Колорадо)."Обычно это самые тяжелые штамы по осложнениям.Если от короны будет что-то подобное, то это будет супер.Сделать прививку раз в год от гриппа и короны, всей семье и жить спокойно.

Ну вот любят у нас сразу навешивать ярлыки . Где я писал что я против прививок ?

Вирус ГРИИПА тоже читает отчеты ВОЗ и я так понимаю мутирует согласно рекомендациям ?

Универсальной вакцины не существует . Это очень тонкая материя известна посвященным .

Можете огласить в студию кто финансирует столь именитые организации ?

ВОЗ финансируют те же компании которые изготовляют вакцины . Связи не улавливаете . Мальчик с камнем и стекольщик . Ну вот любят у нас сразу навешивать ярлыки . Где я писал что я против прививок ?Вирус ГРИИПА тоже читает отчеты ВОЗ и я так понимаю мутирует согласно рекомендациям ?Универсальной вакцины не существует . Это очень тонкая материя известна посвященным .Можете огласить в студию кто финансирует столь именитые организации ?ВОЗ финансируют те же компании которые изготовляют вакцины . Связи не улавливаете . Мальчик с камнем и стекольщик . Uppi Повідомлень: 16 З нами з: 22.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 11:52 Uppi написав: Вирус ГРИИПА тоже читает отчеты ВОЗ и я так понимаю мутирует согласно рекомендациям ? Вирус ГРИИПА тоже читает отчеты ВОЗ и я так понимаю мутирует согласно рекомендациям ?



Неправильно понимаете. Наблюдая за статистикой в конце прошлого эпидсезона ВОЗ делает прогноз на три самых распространенных штамма будущего эпидсезона. Особых ошибок не наблюдается, за последний десяток лет ВОЗ не угадал, по памяти, всего с одним штаммом из трёх рекомендованных, который не попал в трёхсложную вакцину.



Uppi написав: Универсальной вакцины не существует . Это очень тонкая материя известна посвященным .

Можете огласить в студию кто финансирует столь именитые организации ?

ВОЗ финансируют те же компании которые изготовляют вакцины . Универсальной вакцины не существует . Это очень тонкая материя известна посвященным .Можете огласить в студию кто финансирует столь именитые организации ?ВОЗ финансируют те же компании которые изготовляют вакцины .



То что финансируют рептилоиды, это и так все знают. Но им выгодно иметь здоровое население, чтобы получать хорошую прибыль. Если кто-то умер от гриппа после вакцинирования, это было бы потеря прибыли от массового разочарования и отказа от покупок. Они следят за нашим здоровьем Неправильно понимаете. Наблюдая за статистикой в конце прошлого эпидсезона ВОЗ делает прогноз на три самых распространенных штамма будущего эпидсезона. Особых ошибок не наблюдается, за последний десяток лет ВОЗ не угадал, по памяти, всего с одним штаммом из трёх рекомендованных, который не попал в трёхсложную вакцину.То что финансируют рептилоиды, это и так все знают. Но им выгодно иметь здоровое население, чтобы получать хорошую прибыль. Если кто-то умер от гриппа после вакцинирования, это было бы потеря прибыли от массового разочарования и отказа от покупок. Они следят за нашим здоровьем Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16772 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4181 раз. Подякували: 6668 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 11:54 Re: Эпидемия коронавируса в мире Проблемы с тестированием на коронавирус в Киеве:

Только позавчера вечером пришли результаты тестов от 30 апреля.

Маразм крепчает antey1969 1

Повідомлень: 9660 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1110 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 12:09 freeze написав: Uppi написав: Вирус ГРИИПА тоже читает отчеты ВОЗ и я так понимаю мутирует согласно рекомендациям ? Вирус ГРИИПА тоже читает отчеты ВОЗ и я так понимаю мутирует согласно рекомендациям ?



Неправильно понимаете. Наблюдая за статистикой в конце прошлого эпидсезона ВОЗ делает прогноз на три самых распространенных штамма будущего эпидсезона. Особых ошибок не наблюдается, за последний десяток лет ВОЗ не угадал, по памяти, всего с одним штаммом из трёх рекомендованных, который не попал в трёхсложную вакцину.



Uppi написав: Универсальной вакцины не существует . Это очень тонкая материя известна посвященным .

Можете огласить в студию кто финансирует столь именитые организации ?

ВОЗ финансируют те же компании которые изготовляют вакцины . Универсальной вакцины не существует . Это очень тонкая материя известна посвященным .Можете огласить в студию кто финансирует столь именитые организации ?ВОЗ финансируют те же компании которые изготовляют вакцины .



То что финансируют рептилоиды, это и так все знают. Но им выгодно иметь здоровое население, чтобы получать хорошую прибыль. Если кто-то умер от гриппа после вакцинирования, это было бы потеря прибыли от массового разочарования и отказа от покупок. Они следят за нашим здоровьем Неправильно понимаете. Наблюдая за статистикой в конце прошлого эпидсезона ВОЗ делает прогноз на три самых распространенных штамма будущего эпидсезона. Особых ошибок не наблюдается, за последний десяток лет ВОЗ не угадал, по памяти, всего с одним штаммом из трёх рекомендованных, который не попал в трёхсложную вакцину.То что финансируют рептилоиды, это и так все знают. Но им выгодно иметь здоровое население, чтобы получать хорошую прибыль. Если кто-то умер от гриппа после вакцинирования, это было бы потеря прибыли от массового разочарования и отказа от покупок. Они следят за нашим здоровьем

Подскажите не посвященному , рептилоиды это кто ?

Причиной смерти в США на ТРЕТЬЕМ месте это ошибка врачей , вы уверены что вакцину не придумает один из них?

Еще раз поясню есть заболевания против которых вакцина очень эффективна , но ГРИПП к ним не относится . Тут только правильный иммунитет и здоровый образ жизни в помощь .

И можете мне объяснить почему до сих пор нет вакцины от СПИДа? Подскажите не посвященному , рептилоиды это кто ?Причиной смерти в США на ТРЕТЬЕМ месте это ошибка врачей , вы уверены что вакцину не придумает один из них?Еще раз поясню есть заболевания против которых вакцина очень эффективна , но ГРИПП к ним не относится . Тут только правильный иммунитет и здоровый образ жизни в помощь .И можете мне объяснить почему до сих пор нет вакцины от СПИДа? Uppi Повідомлень: 16 З нами з: 22.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1239124012411242 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням SAndriy1, stm, Uppi, Vitaka,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Moneta Zebra і 5 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 693 , 694 , 695

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6949 1555533

Zebra Чет 14 тра, 2020 10:20