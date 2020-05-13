RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1239124012411242

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 218
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:23

  Uppi написав:Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ?


Вирус гриппа мутирует, но не перестаёт от этого быть вирусом гриппа, основа вакцины - это ответ на ту часть генома, которая и называет вирус гриппа гриппом, ежегодные появляющиеся несколько видоизмененные штаммы гриппа лишь вносят небольшое изменение в ежегодную вакцину от гриппа. Еще раз - нет смертей от любого штамма гриппа после вакцинации ежегодным вариантом вакцины. Если у вас есть такие факты, можете привнести на обсуждение.

  Uppi написав:Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения .


Вы вообще в курсе, что ни при одной болезни нет 100-процентного варианта лечения ?
А препарат может быть рекомендован к применению, если при плацебо контролируемых исследованиях он вызвал положительное воздействие у более, чем 20 % больных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16772
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4181 раз.
Подякували: 6668 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:27

  freeze написав:
  Uppi написав:Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ?


Вирус гриппа мутирует, но не перестаёт от этого быть вирусом гриппа, основа вакцины - это ответ на ту часть генома, которая и называет вирус гриппа гриппом, ежегодные появляющиеся несколько видоизмененные штаммы гриппа лишь вносят небольшое изменение в ежегодную вакцину от гриппа. Еще раз - нет смертей от любого штамма гриппа после вакцинации ежегодным вариантом вакцины. Если у вас есть такие факты, можете привнести на обсуждение.

  Uppi написав:Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения .


Вы вообще в курсе, что ни при одной болезни нет 100-процентного варианта лечения ?
А препарат может быть рекомендован к применению, если при плацебо контролируемых исследованиях он вызвал положительное воздействие у более, чем 20 % больных.

+1 прививки от гриппа это классное изобретение, позволяющее избежать осложнений.
Но антипрививочникам и теоретикам заговоров фармкомпаний, рептилоидов и т.д. не понять.
_Mykola_
 
Повідомлень: 3719
З нами з: 09.02.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:30

  freeze написав:
  Uppi написав:Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ?


Вирус гриппа мутирует, но не перестаёт от этого быть вирусом гриппа, основа вакцины - это ответ на ту часть генома, которая и называет вирус гриппа гриппом, ежегодные появляющиеся несколько видоизмененные штаммы гриппа лишь вносят небольшое изменение в ежегодную вакцину от гриппа. Еще раз - нет смертей от любого штамма гриппа после вакцинации ежегодным вариантом вакцины. Если у вас есть такие факты, можете привнести на обсуждение.

  Uppi написав:Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения .


Вы вообще в курсе, что ни при одной болезни нет 100-процентного варианта лечения ?
А препарат может быть рекомендован к применению, если при плацебо контролируемых исследованиях он вызвал положительное воздействие у более, чем 20 % больных.

В общем, готовимся к тому, что скоро каждую неделю нужно будет делать новую вакцинацию.
rollo
 
Повідомлень: 657
З нами з: 20.10.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:31

  freeze написав:
  Uppi написав:ГРИПП это смертельно опасное заболевание которое может вызвать кучу осложнений . И к сожалению лекарства от него НЕТ .Вакцина не имеет подтвержденного действия ,


Лекарства от гриппа есть, они есть в протоколах лечения во всех цивилизованных странах.
Вакцина имеет подтвержденное действие, много лет подряд в Украине не фиксируется ни одной смерти от гриппа вакцинированных людей.


Цитата. "По данным Центра общественного здоровья Украины (ЦГЗ), в эпидсезоне 2018-2019 гг. было зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа"
У нас процент прививающихся от гриппа в стране ничтожно мал, менее 1% населения (делают прививки от 150к до 250к человек за эпид сезон). Поэтому у нас попасть привитому в смерти так затруднительно.
И ещё пару цитат с сайта ВОЗ:
"Вакцинация остается наиболее эффективной мерой профилактики тяжелых осложнений гриппа."
"Из-за частых мутаций [...] эффективность вакцин может быть ниже, чем ожидалось"
ЯЧитатель
 
Повідомлень: 368
З нами з: 15.03.13
Подякував: 1417 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:36

  _Mykola_ написав:
  Uppi написав:Я из категории здравой медицины . Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ?
Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения .
Я так понимаю препараты от ГРИППа на этом закончились ?

Мда, антипрививочники сегодня жгут...

В вакцину обычно входит комбинация штаммов согласно требованиям Всемирной Организации Здравоохранения для Северного полушария на сезон 2019-2020гг.

"французская «Ваксигрипп» и корейская GC Flu. Ваксигрипп сезона 2019-2020 содержит комбинацию из трех инактивированных штаммов вируса гриппа: тип А (Брисбен, Канзас), тип В (Мэриленд). GC Flu сезона 2019-2020 содержит комбинацию из трех инактивированных штаммов вируса гриппа: тип А (Брисбен, Канзас), тип В (Колорадо)."

Обычно это самые тяжелые штамы по осложнениям.

Если от короны будет что-то подобное, то это будет супер.
Сделать прививку раз в год от гриппа и короны, всей семье и жить спокойно.

Ну вот любят у нас сразу навешивать ярлыки . Где я писал что я против прививок ?
Вирус ГРИИПА тоже читает отчеты ВОЗ и я так понимаю мутирует согласно рекомендациям ?
Универсальной вакцины не существует . Это очень тонкая материя известна посвященным .
Можете огласить в студию кто финансирует столь именитые организации ?
ВОЗ финансируют те же компании которые изготовляют вакцины . Связи не улавливаете . Мальчик с камнем и стекольщик .
Uppi
 
Повідомлень: 16
З нами з: 22.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:52

  Uppi написав:Вирус ГРИИПА тоже читает отчеты ВОЗ и я так понимаю мутирует согласно рекомендациям ?


Неправильно понимаете. Наблюдая за статистикой в конце прошлого эпидсезона ВОЗ делает прогноз на три самых распространенных штамма будущего эпидсезона. Особых ошибок не наблюдается, за последний десяток лет ВОЗ не угадал, по памяти, всего с одним штаммом из трёх рекомендованных, который не попал в трёхсложную вакцину.

  Uppi написав:Универсальной вакцины не существует . Это очень тонкая материя известна посвященным .
Можете огласить в студию кто финансирует столь именитые организации ?
ВОЗ финансируют те же компании которые изготовляют вакцины .


То что финансируют рептилоиды, это и так все знают. Но им выгодно иметь здоровое население, чтобы получать хорошую прибыль. Если кто-то умер от гриппа после вакцинирования, это было бы потеря прибыли от массового разочарования и отказа от покупок. Они следят за нашим здоровьем :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16772
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4181 раз.
Подякували: 6668 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Проблемы с тестированием на коронавирус в Киеве:
Только позавчера вечером пришли результаты тестов от 30 апреля.
Маразм крепчает
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9660
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1110 раз.
Подякували: 2564 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:09

  freeze написав:
  Uppi написав:Вирус ГРИИПА тоже читает отчеты ВОЗ и я так понимаю мутирует согласно рекомендациям ?


Неправильно понимаете. Наблюдая за статистикой в конце прошлого эпидсезона ВОЗ делает прогноз на три самых распространенных штамма будущего эпидсезона. Особых ошибок не наблюдается, за последний десяток лет ВОЗ не угадал, по памяти, всего с одним штаммом из трёх рекомендованных, который не попал в трёхсложную вакцину.

  Uppi написав:Универсальной вакцины не существует . Это очень тонкая материя известна посвященным .
Можете огласить в студию кто финансирует столь именитые организации ?
ВОЗ финансируют те же компании которые изготовляют вакцины .


То что финансируют рептилоиды, это и так все знают. Но им выгодно иметь здоровое население, чтобы получать хорошую прибыль. Если кто-то умер от гриппа после вакцинирования, это было бы потеря прибыли от массового разочарования и отказа от покупок. Они следят за нашим здоровьем :mrgreen:

Подскажите не посвященному , рептилоиды это кто ?
Причиной смерти в США на ТРЕТЬЕМ месте это ошибка врачей , вы уверены что вакцину не придумает один из них?
Еще раз поясню есть заболевания против которых вакцина очень эффективна , но ГРИПП к ним не относится . Тут только правильный иммунитет и здоровый образ жизни в помощь .
И можете мне объяснить почему до сих пор нет вакцины от СПИДа?
Uppi
 
Повідомлень: 16
З нами з: 22.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1239124012411242
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Moneta, SAndriy1, stm, Uppi, Vitaka, Zebra і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6949 1555533
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 10:20
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18901)
14.05.2020 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.