Uppi написав:Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ?
Вирус гриппа мутирует, но не перестаёт от этого быть вирусом гриппа, основа вакцины - это ответ на ту часть генома, которая и называет вирус гриппа гриппом, ежегодные появляющиеся несколько видоизмененные штаммы гриппа лишь вносят небольшое изменение в ежегодную вакцину от гриппа. Еще раз - нет смертей от любого штамма гриппа после вакцинации ежегодным вариантом вакцины. Если у вас есть такие факты, можете привнести на обсуждение.
Uppi написав:Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения .
Вы вообще в курсе, что ни при одной болезни нет 100-процентного варианта лечения ? А препарат может быть рекомендован к применению, если при плацебо контролируемых исследованиях он вызвал положительное воздействие у более, чем 20 % больных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Uppi написав:Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ?
Вирус гриппа мутирует, но не перестаёт от этого быть вирусом гриппа, основа вакцины - это ответ на ту часть генома, которая и называет вирус гриппа гриппом, ежегодные появляющиеся несколько видоизмененные штаммы гриппа лишь вносят небольшое изменение в ежегодную вакцину от гриппа. Еще раз - нет смертей от любого штамма гриппа после вакцинации ежегодным вариантом вакцины. Если у вас есть такие факты, можете привнести на обсуждение.
Uppi написав:Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения .
Вы вообще в курсе, что ни при одной болезни нет 100-процентного варианта лечения ? А препарат может быть рекомендован к применению, если при плацебо контролируемых исследованиях он вызвал положительное воздействие у более, чем 20 % больных.
+1 прививки от гриппа это классное изобретение, позволяющее избежать осложнений. Но антипрививочникам и теоретикам заговоров фармкомпаний, рептилоидов и т.д. не понять.
Uppi написав:Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ?
Вирус гриппа мутирует, но не перестаёт от этого быть вирусом гриппа, основа вакцины - это ответ на ту часть генома, которая и называет вирус гриппа гриппом, ежегодные появляющиеся несколько видоизмененные штаммы гриппа лишь вносят небольшое изменение в ежегодную вакцину от гриппа. Еще раз - нет смертей от любого штамма гриппа после вакцинации ежегодным вариантом вакцины. Если у вас есть такие факты, можете привнести на обсуждение.
Uppi написав:Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения .
Вы вообще в курсе, что ни при одной болезни нет 100-процентного варианта лечения ? А препарат может быть рекомендован к применению, если при плацебо контролируемых исследованиях он вызвал положительное воздействие у более, чем 20 % больных.
В общем, готовимся к тому, что скоро каждую неделю нужно будет делать новую вакцинацию.
Uppi написав:ГРИПП это смертельно опасное заболевание которое может вызвать кучу осложнений . И к сожалению лекарства от него НЕТ .Вакцина не имеет подтвержденного действия ,
Лекарства от гриппа есть, они есть в протоколах лечения во всех цивилизованных странах. Вакцина имеет подтвержденное действие, много лет подряд в Украине не фиксируется ни одной смерти от гриппа вакцинированных людей.
Цитата. "По данным Центра общественного здоровья Украины (ЦГЗ), в эпидсезоне 2018-2019 гг. было зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа" У нас процент прививающихся от гриппа в стране ничтожно мал, менее 1% населения (делают прививки от 150к до 250к человек за эпид сезон). Поэтому у нас попасть привитому в смерти так затруднительно. И ещё пару цитат с сайта ВОЗ: "Вакцинация остается наиболее эффективной мерой профилактики тяжелых осложнений гриппа." "Из-за частых мутаций [...] эффективность вакцин может быть ниже, чем ожидалось"
Uppi написав:Я из категории здравой медицины . Еще раз повторяю вирус ГРИППА сильно МУТИРУЕТ и вы не можете знать с каким вариантом Вы встретитесь в след. раз . О какой вакцине от ГРИППА может идти речь ? Препарат о котором Вы написали облегчает течение болезни . Читаем как для нормальных людей - может быть поможет, а может и нет, но не является 100% вариантом лечения . Я так понимаю препараты от ГРИППа на этом закончились ?
Мда, антипрививочники сегодня жгут...
В вакцину обычно входит комбинация штаммов согласно требованиям Всемирной Организации Здравоохранения для Северного полушария на сезон 2019-2020гг.
"французская «Ваксигрипп» и корейская GC Flu. Ваксигрипп сезона 2019-2020 содержит комбинацию из трех инактивированных штаммов вируса гриппа: тип А (Брисбен, Канзас), тип В (Мэриленд). GC Flu сезона 2019-2020 содержит комбинацию из трех инактивированных штаммов вируса гриппа: тип А (Брисбен, Канзас), тип В (Колорадо)."
Обычно это самые тяжелые штамы по осложнениям.
Если от короны будет что-то подобное, то это будет супер. Сделать прививку раз в год от гриппа и короны, всей семье и жить спокойно.
Ну вот любят у нас сразу навешивать ярлыки . Где я писал что я против прививок ? Вирус ГРИИПА тоже читает отчеты ВОЗ и я так понимаю мутирует согласно рекомендациям ? Универсальной вакцины не существует . Это очень тонкая материя известна посвященным . Можете огласить в студию кто финансирует столь именитые организации ? ВОЗ финансируют те же компании которые изготовляют вакцины . Связи не улавливаете . Мальчик с камнем и стекольщик .
Uppi написав:Вирус ГРИИПА тоже читает отчеты ВОЗ и я так понимаю мутирует согласно рекомендациям ?
Неправильно понимаете. Наблюдая за статистикой в конце прошлого эпидсезона ВОЗ делает прогноз на три самых распространенных штамма будущего эпидсезона. Особых ошибок не наблюдается, за последний десяток лет ВОЗ не угадал, по памяти, всего с одним штаммом из трёх рекомендованных, который не попал в трёхсложную вакцину.
Uppi написав:Универсальной вакцины не существует . Это очень тонкая материя известна посвященным . Можете огласить в студию кто финансирует столь именитые организации ? ВОЗ финансируют те же компании которые изготовляют вакцины .
То что финансируют рептилоиды, это и так все знают. Но им выгодно иметь здоровое население, чтобы получать хорошую прибыль. Если кто-то умер от гриппа после вакцинирования, это было бы потеря прибыли от массового разочарования и отказа от покупок. Они следят за нашим здоровьем
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Uppi написав:Вирус ГРИИПА тоже читает отчеты ВОЗ и я так понимаю мутирует согласно рекомендациям ?
Неправильно понимаете. Наблюдая за статистикой в конце прошлого эпидсезона ВОЗ делает прогноз на три самых распространенных штамма будущего эпидсезона. Особых ошибок не наблюдается, за последний десяток лет ВОЗ не угадал, по памяти, всего с одним штаммом из трёх рекомендованных, который не попал в трёхсложную вакцину.
Uppi написав:Универсальной вакцины не существует . Это очень тонкая материя известна посвященным . Можете огласить в студию кто финансирует столь именитые организации ? ВОЗ финансируют те же компании которые изготовляют вакцины .
То что финансируют рептилоиды, это и так все знают. Но им выгодно иметь здоровое население, чтобы получать хорошую прибыль. Если кто-то умер от гриппа после вакцинирования, это было бы потеря прибыли от массового разочарования и отказа от покупок. Они следят за нашим здоровьем
Подскажите не посвященному , рептилоиды это кто ? Причиной смерти в США на ТРЕТЬЕМ месте это ошибка врачей , вы уверены что вакцину не придумает один из них? Еще раз поясню есть заболевания против которых вакцина очень эффективна , но ГРИПП к ним не относится . Тут только правильный иммунитет и здоровый образ жизни в помощь . И можете мне объяснить почему до сих пор нет вакцины от СПИДа?