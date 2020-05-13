stm написав:Мы вообще в курсе что МВФ, ВОЗ, ЕС, ООН исчадье ада
может и не "исчадье ада" - но толку от них в лучшем случае - ноль. Эти организации сейчас нужны чтобы 1. Набивать ачивки для резюме "талантливым детишкам". Откуда потом и берутся 20+ летние министры, руководители государственных монополистов и т.д. И в резюме уже будет "стажировался в Красном Кресте", "практиковался в ООН", "заместитель консультанта в каком-нибудь совете ЕС" 2. Без напряга посидеть на "пенсии" для тех, кто уже "наактивничался", и возможно зашкварился где-то.
stm написав:мы теперь бесправно вступим в ЕС и НАТО и перестанем лечить болезни парадами и пламенными речами
Будем лечить только пламенными речами (о "европейском будущем", "передовой западной медицине" и т.д.) ?
Много толку было от всех этих организаций при предыдущих попытках: разных "животных" гриппов, атипичных пневмоний, эбол, и т.д.?
Единственное, чего нельзя отрицать в развитии этих организаций - что каждая последующая "промо-акция" - эффективнее предыдущей
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Осельтамивир, Осельтамивира фосфат — противовирусный препарат, относится к группе ингибиторов нейраминидазы, активный в отношении вирусов гриппа типа В и А.
Болеют также чем ? Откуда вы знаете чем болеют также ? Делали тесты ПЦР на грипп ? Еще раз повторяю про эффективность вакцины - за много лет в Украине не зафиксировано ни одной смерти провакцинированного человека.
это фуфломицин: Согласно данным, проанализированным Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, эффективность Тамифлю ограничена небольшим преимуществом уменьшения продолжительности симптомов гриппа и предотвращения появления симптомов, но не передачи или инфекции. https://www.halunenlaw.com/tamiflu-frau ... tleblower/
вывод - чтобы не заболеть короной - нужно всю жизнь жить на свалке в коробке от холодильника...
На самом деле, вы правы. При такой жизни, вы просто не доживёте до 80+ лет, чтоб умереть от коронавируса. Коронавирус - это болезнь богатых стран. В Индии так долго не живут, чтоб попасть в группу риска смерти от коронавируса (80+)
_Mykola_ написав:+1 прививки от гриппа это классное изобретение, позволяющее избежать осложнений. Но антипрививочникам и теоретикам заговоров фармкомпаний, рептилоидов и т.д. не понять.
Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.
Uppi написав:Подскажите не посвященному , рептилоиды это кто ? Причиной смерти в США на ТРЕТЬЕМ месте это ошибка врачей , вы уверены что вакцину не придумает один из них? Еще раз поясню есть заболевания против которых вакцина очень эффективна , но ГРИПП к ним не относится . Тут только правильный иммунитет и здоровый образ жизни в помощь . И можете мне объяснить почему до сих пор нет вакцины от СПИДа?
vetka написав:Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.
Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.