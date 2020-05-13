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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1241124212431244>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 218
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:08

  stm написав:Мы вообще в курсе что МВФ, ВОЗ, ЕС, ООН исчадье ада

может и не "исчадье ада" - но толку от них в лучшем случае - ноль. Эти организации сейчас нужны чтобы
1. Набивать ачивки для резюме "талантливым детишкам". Откуда потом и берутся 20+ летние министры, руководители государственных монополистов и т.д. И в резюме уже будет "стажировался в Красном Кресте", "практиковался в ООН", "заместитель консультанта в каком-нибудь совете ЕС"
2. Без напряга посидеть на "пенсии" для тех, кто уже "наактивничался", и возможно зашкварился где-то.

  stm написав:мы теперь бесправно вступим в ЕС и НАТО и перестанем лечить болезни парадами и пламенными речами


Будем лечить только пламенными речами (о "европейском будущем", "передовой западной медицине" и т.д.) ?

Много толку было от всех этих организаций при предыдущих попытках: разных "животных" гриппов, атипичных пневмоний, эбол, и т.д.?

Единственное, чего нельзя отрицать в развитии этих организаций - что каждая последующая "промо-акция" - эффективнее предыдущей :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:10

  freeze написав:
  Uppi написав:лекарство от ГРИППа


Осельтамивир, Осельтамивира фосфат — противовирусный препарат, относится к группе ингибиторов нейраминидазы, активный в отношении вирусов гриппа типа В и А.

Болеют также чем ? Откуда вы знаете чем болеют также ? Делали тесты ПЦР на грипп ?
Еще раз повторяю про эффективность вакцины - за много лет в Украине не зафиксировано ни одной смерти провакцинированного человека.

это фуфломицин:
Согласно данным, проанализированным Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, эффективность Тамифлю ограничена небольшим преимуществом уменьшения продолжительности симптомов гриппа и предотвращения появления симптомов, но не передачи или инфекции.
https://www.halunenlaw.com/tamiflu-frau ... tleblower/
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:11

https://qmed.com.ua/paradoks-koronaviru ... nt=8474566
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:15

  hxbbgaf написав:https://qmed.com.ua/paradoks-koronavirusa-v-truschobah-mumbaya/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=qmed.com.ua&utm_term=1283729&utm_content=8474566

вывод - чтобы не заболеть короной - нужно всю жизнь жить на свалке в коробке от холодильника...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:22

  hxbbgaf написав:https://qmed.com.ua/paradoks-koronavirusa-v-truschobah-mumbaya/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=qmed.com.ua&utm_term=1283729&utm_content=8474566


Ну - це все взагалі дивне часом . Крім статистики . Он , наприклад , В"єтнам - чому там не хворіють ? 275000 тестів - і менше 300 !!! хворих ...
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:27

  edvardd написав:
  hxbbgaf написав:https://qmed.com.ua/paradoks-koronavirusa-v-truschobah-mumbaya/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=qmed.com.ua&utm_term=1283729&utm_content=8474566

вывод - чтобы не заболеть короной - нужно всю жизнь жить на свалке в коробке от холодильника...

На самом деле, вы правы. При такой жизни, вы просто не доживёте до 80+ лет, чтоб умереть от коронавируса. Коронавирус - это болезнь богатых стран. В Индии так долго не живут, чтоб попасть в группу риска смерти от коронавируса (80+)
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:34

  _Mykola_ написав:+1 прививки от гриппа это классное изобретение, позволяющее избежать осложнений.
Но антипрививочникам и теоретикам заговоров фармкомпаний, рептилоидов и т.д. не понять.

Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:38

  Uppi написав:Подскажите не посвященному , рептилоиды это кто ?
Причиной смерти в США на ТРЕТЬЕМ месте это ошибка врачей , вы уверены что вакцину не придумает один из них?
Еще раз поясню есть заболевания против которых вакцина очень эффективна , но ГРИПП к ним не относится . Тут только правильный иммунитет и здоровый образ жизни в помощь .
И можете мне объяснить почему до сих пор нет вакцины от СПИДа?

+10000!
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:40

  freeze написав:
  Uppi написав:Подскажите не посвященному , рептилоиды это кто ?


Рептилоиды, это мировая закулиса, которая правит миром.

  Uppi написав:Еще раз поясню есть заболевания против которых вакцина очень эффективна , но ГРИПП к ним не относится .


Еще раз повторю, после вакцины от гриппа нет смертей от гриппа, можете еще раз повторить вопрос об эффективности вакцины.

  Uppi написав:И можете мне объяснить почему до сих пор нет вакцины от СПИДа?

Потому что ВИЧ - это целенаправленная атака на клетки иммунитета, которые и формируют иммунитет от вакцин.

можно поподробней? я такое первый раз слышу :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:41

  vetka написав:Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.

Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.
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