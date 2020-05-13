Додано: Чет 14 тра, 2020 13:08

stm написав: Мы вообще в курсе что МВФ, ВОЗ, ЕС, ООН исчадье ада Мы вообще в курсе что МВФ, ВОЗ, ЕС, ООН исчадье ада

stm написав: мы теперь бесправно вступим в ЕС и НАТО и перестанем лечить болезни парадами и пламенными речами мы теперь бесправно вступим в ЕС и НАТО и

может и не "исчадье ада" - но толку от них в лучшем случае - ноль. Эти организации сейчас нужны чтобы1. Набивать ачивки для резюме "талантливым детишкам". Откуда потом и берутся 20+ летние министры, руководители государственных монополистов и т.д. И в резюме уже будет "стажировался в Красном Кресте", "практиковался в ООН", "заместитель консультанта в каком-нибудь совете ЕС"2. Без напряга посидеть на "пенсии" для тех, кто уже "наактивничался", и возможно зашкварился где-то.Будем лечить только пламенными речами (о "европейском будущем", "передовой западной медицине" и т.д.) ?Много толку было от всех этих организаций при предыдущих попытках: разных "животных" гриппов, атипичных пневмоний, эбол, и т.д.?Единственное, чего нельзя отрицать в развитии этих организаций - что каждая последующая "промо-акция" - эффективнее предыдущей