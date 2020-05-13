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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1241124212431244 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 218 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 35 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 45 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 218 Додано: Чет 14 тра, 2020 13:43 safonovstanislav написав: vetka написав: Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась. Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.

Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён. Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.

Однозначно. Я лично делать прививку от короны не буду даже под дулом автомата. Однозначно. Я лично делать прививку от короны не буду даже под дулом автомата. vetka Повідомлень: 6428 З нами з: 04.03.14 Подякував: 401 раз. Подякували: 1067 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 13:48 Puente написав: hxbbgaf написав: https://qmed.com.ua/paradoks-koronavirusa-v-truschobah-mumbaya/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=qmed.com.ua&utm_term=1283729&utm_content=8474566 https://qmed.com.ua/paradoks-koronavirusa-v-truschobah-mumbaya/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=qmed.com.ua&utm_term=1283729&utm_content=8474566



Ну - це все взагалі дивне часом . Крім статистики . Он , наприклад , В"єтнам - чому там не хворіють ? 275000 тестів - і менше 300 !!! хворих ... Ну - це все взагалі дивне часом . Крім статистики . Он , наприклад , В"єтнам - чому там не хворіють ? 275000 тестів - і менше 300 !!! хворих ...

Карта, где максимальная концентрация людей из группы риска (мужчины 80+)

Вьетнам в безопасности, не переживайте

https://data.worldbank.org/indicator/SP ... &year=2018 Карта, где максимальная концентрация людей из группы риска (мужчины 80+)Вьетнам в безопасности, не переживайте safonovstanislav Повідомлень: 2740 З нами з: 10.05.14 Подякував: 190 раз. Подякували: 413 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 13:58 vetka написав: safonovstanislav написав: vetka написав: Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась. Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.

Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён. Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.

Однозначно. Я лично делать прививку от короны не буду даже под дулом автомата. Однозначно. Я лично делать прививку от короны не буду даже под дулом автомата.



Однозначно. В жизни не поеду поездом. А вдруг со встречным столкнется? Однозначно. В жизни не поеду поездом. А вдруг со встречным столкнется? Renee Повідомлень: 159 З нами з: 22.10.19 Подякував: 43 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 14:03 Вкладчик1234 написав: stm написав: Мы вообще в курсе что МВФ, ВОЗ, ЕС, ООН исчадье ада Мы вообще в курсе что МВФ, ВОЗ, ЕС, ООН исчадье ада

может и не "исчадье ада" - но толку от них в лучшем случае - ноль. Эти организации сейчас нужны чтобы

1. Набивать ачивки для резюме "талантливым детишкам". Откуда потом и берутся 20+ летние министры, руководители государственных монополистов и т.д. И в резюме уже будет "стажировался в Красном Кресте", "практиковался в ООН", "заместитель консультанта в каком-нибудь совете ЕС"

2. Без напряга посидеть на "пенсии" для тех, кто уже "наактивничался", и возможно зашкварился где-то.



stm написав: мы теперь бесправно вступим в ЕС и НАТО и перестанем лечить болезни парадами и пламенными речами мы теперь бесправно вступим в ЕС и НАТО и



Будем лечить только пламенными речами (о "европейском будущем", "передовой западной медицине" и т.д.) ?



Много толку было от всех этих организаций при предыдущих попытках: разных "животных" гриппов, атипичных пневмоний, эбол, и т.д.?



Единственное, чего нельзя отрицать в развитии этих организаций - что каждая последующая "промо-акция" - эффективнее предыдущей может и не "исчадье ада" - но толку от них в лучшем случае - ноль. Эти организации сейчас нужны чтобы1. Набивать ачивки для резюме "талантливым детишкам". Откуда потом и берутся 20+ летние министры, руководители государственных монополистов и т.д. И в резюме уже будет "стажировался в Красном Кресте", "практиковался в ООН", "заместитель консультанта в каком-нибудь совете ЕС"2. Без напряга посидеть на "пенсии" для тех, кто уже "наактивничался", и возможно зашкварился где-то.Будем лечить только пламенными речами (о "европейском будущем", "передовой западной медицине" и т.д.) ?Много толку было от всех этих организаций при предыдущих попытках: разных "животных" гриппов, атипичных пневмоний, эбол, и т.д.?Единственное, чего нельзя отрицать в развитии этих организаций - что каждая последующая "промо-акция" - эффективнее предыдущей

А вот о чём говорят цифры сотрудничества с данными институциями в Украине

https://minfin.com.ua/amp/2020/05/13/45255807/

А рубль говорят проседает из-за дисбаланса Газпрома...

И я абсолютно не радуюсь что соседу плохо, я по анализам открытых источников понимаю что РФ превращается в Северную Корею, у них нет больше партнёров среди нормальных государств... Нет... А есть 196410 официально больных новой неприятной болезнью и жуткие дисбалансы... А вот о чём говорят цифры сотрудничества с данными институциями в УкраинеА рубль говорят проседает из-за дисбаланса Газпрома...И я абсолютно не радуюсь что соседу плохо, я по анализам открытых источников понимаю что РФ превращается в Северную Корею, у них нет больше партнёров среди нормальных государств... Нет... А есть 196410 официально больных новой неприятной болезнью и жуткие дисбалансы... stm

Повідомлень: 2333 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 405 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1241124212431244 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6949 1555577

Zebra Чет 14 тра, 2020 10:20