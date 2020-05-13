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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 218
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:43

  safonovstanislav написав:
  vetka написав:Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.

Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.

Однозначно. Я лично делать прививку от короны не буду даже под дулом автомата.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:48

  Puente написав:
  hxbbgaf написав:https://qmed.com.ua/paradoks-koronavirusa-v-truschobah-mumbaya/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=qmed.com.ua&utm_term=1283729&utm_content=8474566


Ну - це все взагалі дивне часом . Крім статистики . Он , наприклад , В"єтнам - чому там не хворіють ? 275000 тестів - і менше 300 !!! хворих ...

Карта, где максимальная концентрация людей из группы риска (мужчины 80+)
Вьетнам в безопасности, не переживайте
https://data.worldbank.org/indicator/SP ... &year=2018
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:58

  vetka написав:
  safonovstanislav написав:
  vetka написав:Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.

Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.

Однозначно. Я лично делать прививку от короны не буду даже под дулом автомата.


Однозначно. В жизни не поеду поездом. А вдруг со встречным столкнется? :wink:
Renee
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:03

  Вкладчик1234 написав:
  stm написав:Мы вообще в курсе что МВФ, ВОЗ, ЕС, ООН исчадье ада

может и не "исчадье ада" - но толку от них в лучшем случае - ноль. Эти организации сейчас нужны чтобы
1. Набивать ачивки для резюме "талантливым детишкам". Откуда потом и берутся 20+ летние министры, руководители государственных монополистов и т.д. И в резюме уже будет "стажировался в Красном Кресте", "практиковался в ООН", "заместитель консультанта в каком-нибудь совете ЕС"
2. Без напряга посидеть на "пенсии" для тех, кто уже "наактивничался", и возможно зашкварился где-то.

  stm написав:мы теперь бесправно вступим в ЕС и НАТО и перестанем лечить болезни парадами и пламенными речами


Будем лечить только пламенными речами (о "европейском будущем", "передовой западной медицине" и т.д.) ?

Много толку было от всех этих организаций при предыдущих попытках: разных "животных" гриппов, атипичных пневмоний, эбол, и т.д.?

Единственное, чего нельзя отрицать в развитии этих организаций - что каждая последующая "промо-акция" - эффективнее предыдущей :)

А вот о чём говорят цифры сотрудничества с данными институциями в Украине
https://minfin.com.ua/amp/2020/05/13/45255807/
А рубль говорят проседает из-за дисбаланса Газпрома...
И я абсолютно не радуюсь что соседу плохо, я по анализам открытых источников понимаю что РФ превращается в Северную Корею, у них нет больше партнёров среди нормальных государств... Нет... А есть 196410 официально больных новой неприятной болезнью и жуткие дисбалансы...
stm
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Чет 14 тра, 2020 10:20
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