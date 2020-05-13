vetka написав:Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.
Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.
Однозначно. Я лично делать прививку от короны не буду даже под дулом автомата.
vetka написав:Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.
Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.
Однозначно. Я лично делать прививку от короны не буду даже под дулом автомата.
Однозначно. В жизни не поеду поездом. А вдруг со встречным столкнется?
stm написав:Мы вообще в курсе что МВФ, ВОЗ, ЕС, ООН исчадье ада
может и не "исчадье ада" - но толку от них в лучшем случае - ноль. Эти организации сейчас нужны чтобы 1. Набивать ачивки для резюме "талантливым детишкам". Откуда потом и берутся 20+ летние министры, руководители государственных монополистов и т.д. И в резюме уже будет "стажировался в Красном Кресте", "практиковался в ООН", "заместитель консультанта в каком-нибудь совете ЕС" 2. Без напряга посидеть на "пенсии" для тех, кто уже "наактивничался", и возможно зашкварился где-то.
stm написав:мы теперь бесправно вступим в ЕС и НАТО и перестанем лечить болезни парадами и пламенными речами
Будем лечить только пламенными речами (о "европейском будущем", "передовой западной медицине" и т.д.) ?
Много толку было от всех этих организаций при предыдущих попытках: разных "животных" гриппов, атипичных пневмоний, эбол, и т.д.?
Единственное, чего нельзя отрицать в развитии этих организаций - что каждая последующая "промо-акция" - эффективнее предыдущей
А вот о чём говорят цифры сотрудничества с данными институциями в Украине https://minfin.com.ua/amp/2020/05/13/45255807/ А рубль говорят проседает из-за дисбаланса Газпрома... И я абсолютно не радуюсь что соседу плохо, я по анализам открытых источников понимаю что РФ превращается в Северную Корею, у них нет больше партнёров среди нормальных государств... Нет... А есть 196410 официально больных новой неприятной болезнью и жуткие дисбалансы...
freeze написав:Пять процентов жителей Испании переболели коронавирусом. В рамках исследования минздрава страны около 60 тысяч участников из разных регионов были протестированы на антитела, их выявили у 5%.
Антитела не обнаруживают даже у некоторых "официально" переболевших (китайские данные). Так что скорее всего переболело еще больше. Странная зараза
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
КИЇВ. 12 травня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва просять встановити бездіяльність Уряду КНР та державних органів України, що призвела до поширення COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду. “До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов, відповідачами в якому визначено Державну раду Китайської Народної Республіки, Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство соціальної політики України, Службу безпеки України, Офіс Генерального прокурора, екс-прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, колишніх міністрів охорони здоров’я Зоряну Скалецьку та Іллю Ємця”, — йдеться в повідомленні. ....
freeze написав:Пять процентов жителей Испании переболели коронавирусом. В рамках исследования минздрава страны около 60 тысяч участников из разных регионов были протестированы на антитела, их выявили у 5%.
Ну от, якщо всіх порахувати, то виходить більше 1% летальності, і до половини щоденних померлих була заражена ковідом, тобто, з вірогідністю 80-90% смерть позитивних на ковід, була саме від нього.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
vetka написав:Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.
Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.
1. Уточните, пожалуйста, сколько случаев вы (вместе с vetka) знаете? 2. Не напомните, скольким детям ежегодно делают прививки АКДС (и другие)? Да и не только детям. 3. Сравните, пожалуйста, эти цифры.
Если, к примеру, молоток упадёт на голову, то человек может стать инвалидом или даже умереть. Но почему-то человечество не отказывается от молотков. Можно привести и другие примеры.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.