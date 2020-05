Додано: Чет 14 тра, 2020 15:11

Але шоу ъбаньків триває..

Карантин, це коли ізолюють хворих. Ізолювали тебе здорового..? Чому так? Вгадай з першого разу..)))

Рукавиці допомагають при кишкових інфекціях. Тобі розказали, що це легеневий вірус, але карантин пристроїли - як при радіоактивному зараженні. Якщо вірити владі, то треба було б жити за закритими вікнами, а виходити з дому не в марлевій масці, а тільки в костюмі хімзахисту. Тобто - брешуть?

Тобі розказали, що через 130 тисяч любителів Великодніх свят, через два тижні буде спалах пандемії. Пройшло три тижні і що? Захворіла вся лавра, і що? Всі виздоровіли за три дні? Тобто так все просто?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

