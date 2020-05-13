Додано: Чет 14 тра, 2020 15:01

[quote="4963816:ЛАД"

1. Уточните, пожалуйста, сколько случаев вы (вместе с vetka) знаете?

2. Не напомните, скольким детям ежегодно делают прививки АКДС (и другие)? Да и не только детям.

3. Сравните, пожалуйста, эти цифры.



Если, к примеру, молоток упадёт на голову, то человек может стать инвалидом или даже умереть. Но почему-то человечество не отказывается от молотков.

Можно привести и другие примеры.[/quote]



Слушайте, это личное дело каждого, делать прививки или нет. Коронавирус не такой заразный и не такой смертельный, как, к примеру, легочная форма чумы, где летальность была 90% и более, чтобы колоть себе сделанную впопыхах чуть ли не на коленках не апробированную вакцину. Колите лично себе что хотите - ваше право. Не от всех болезней есть смысл прививаться.