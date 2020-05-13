Renee написав:Однозначно. В жизни не поеду поездом. А вдруг со встречным столкнется?
Вообще не одно и то же.
А статистику скрывает теневое правительство, вот только в свободных от теневого правительства странах ситуация с заболеваемостью обратно пропорциональна величине антипрививочников... ))) Должны были первые места в мире занимать по здоровью граждан и смертности детской, а оно наоборот выходит...
Даже полное отсутствие людей из группы риска не обеспечивает отсутствие заболевших, в лучшем случае - отсутствие смертей. Так что это не объясняет всего 288 заболевших во Вьетнаме (3 случая на 1 млн.). Или, например, на Тайване - 440 заболевших и всего 7 смертей (18 и 0,3 на 1 млн., соответственно). Не знаю половозрастную структуру тайваньского населения, но сильно сомневаюсь, что там отсутствуют "группы риска".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
[quote="4963816:ЛАД" 1. Уточните, пожалуйста, сколько случаев вы (вместе с vetka) знаете? 2. Не напомните, скольким детям ежегодно делают прививки АКДС (и другие)? Да и не только детям. 3. Сравните, пожалуйста, эти цифры.
Если, к примеру, молоток упадёт на голову, то человек может стать инвалидом или даже умереть. Но почему-то человечество не отказывается от молотков. Можно привести и другие примеры.[/quote]
Слушайте, это личное дело каждого, делать прививки или нет. Коронавирус не такой заразный и не такой смертельный, как, к примеру, легочная форма чумы, где летальность была 90% и более, чтобы колоть себе сделанную впопыхах чуть ли не на коленках не апробированную вакцину. Колите лично себе что хотите - ваше право. Не от всех болезней есть смысл прививаться.
vetka написав:Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.
Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.
1. Уточните, пожалуйста, сколько случаев вы (вместе с vetka) знаете? 2. Не напомните, скольким детям ежегодно делают прививки АКДС (и другие)? Да и не только детям. 3. Сравните, пожалуйста, эти цифры.
Если, к примеру, молоток упадёт на голову, то человек может стать инвалидом или даже умереть. Но почему-то человечество не отказывается от молотков. Можно привести и другие имеры.
Причём здесь молотки? Инструмент полезен в умелых руках. В руках дилетантов - это оружие убийства. Это про наших врачей
Але шоу ъбаньків триває.. Карантин, це коли ізолюють хворих. Ізолювали тебе здорового..? Чому так? Вгадай з першого разу..))) Рукавиці допомагають при кишкових інфекціях. Тобі розказали, що це легеневий вірус, але карантин пристроїли - як при радіоактивному зараженні. Якщо вірити владі, то треба було б жити за закритими вікнами, а виходити з дому не в марлевій масці, а тільки в костюмі хімзахисту. Тобто - брешуть? Тобі розказали, що через 130 тисяч любителів Великодніх свят, через два тижні буде спалах пандемії. Пройшло три тижні і що? Захворіла вся лавра, і що? Всі виздоровіли за три дні? Тобто так все просто? Вся Іспанія на грані вимирання? Отримали бабло від МВФ і на другий день відмінили вимирання?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
vetka написав:Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.
Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.
Миллионы человек за последнее столетие отравились сметаной и молоком, и какой вывод из этого ? Правильно, кушайте на здоровье нормальную сметану.
Теперь подробнее об утверждении, что прививка из－за условий хранения превращается в яд ? Какой механизм этого процесса ? Есть герметичная стерильная запаянная капусула, куда извне не может попасть ни одна бактерия, в этой капсуле физраствор, по большому счету стерильная вода, и кусочки аминокислот, иммитирующих определенный участок возбудителя, чаще искусственно синтезированные. Откуда может взяться яд в стерильном пространстве ? В худшем случае, при плохом хранении эти кусочки аминокислот, могут потерять свою структуру, и вакцина не подействует, но ядом она не может стать по определению, для этого отсутствует химический и физический механизм.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
vetka написав:Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.
Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.
Миллионы человек за последнее столетие отравились сметаной и молоком, и какой вывод из этого ? Правильно, кушайте на здоровье нормальную сметану.
Теперь подробнее об утверждении, что прививка из－за условий хранения превращается в яд ? Какой механизм этого процесса ? Есть герметичная стерильная запаянная капусула, куда извне не может попасть ни одна бактерия, в этой капсуле физраствор, по большому счету стерильная вода, и кусочки аминокислот, иммитирующих определенный участок возбудителя, чаще искусственно синтезированные. Откуда может взяться яд в стерильном пространстве ? В худшем случае, при плохом хранении эти кусочки аминокислот, могут потерять свою структуру, и вакцина не подействует, но ядом она не может стать по определению, для этого отсутствует химический и физический механизм.
Ну народ - якщо вже про прививкм - то хоч "класику жанра" треба знати . Дуже відома книжка - Червонская Г.П. Прививки . Мифы и реальность . Кому цікаво - там все описано - 237 сторінок ...
vetka написав:Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.
Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.
Миллионы человек за последнее столетие отравились сметаной и молоком, и какой вывод из этого ? Правильно, кушайте на здоровье нормальную сметану.
Теперь подробнее об утверждении, что прививка из－за условий хранения превращается в яд ? Какой механизм этого процесса ? Есть герметичная стерильная запаянная капусула, куда извне не может попасть ни одна бактерия, в этой капсуле физраствор, по большому счету стерильная вода, и кусочки аминокислот, иммитирующих определенный участок возбудителя, чаще искусственно синтезированные. Откуда может взяться яд в стерильном пространстве ? В худшем случае, при плохом хранении эти кусочки аминокислот, могут потерять свою структуру, и вакцина не подействует, но ядом она не может стать по определению, для этого отсутствует химический и физический механизм.
Так проблема не в яде, как отраве, а в реакции организма на введение в него ослабленный вирус того или иного возбудителя! Вы хоть в курсе из чего состоит прививка или вы думаете, что искусственный иммунитет вырабатывается на аминокислоты и физраствор?
С тех пор как у меня, 21-летнего бугая, через 40 секунд после прививки остановилось сердце (успел из манипуляционной до терапевта в дверь выйти), и на 2 дня парализовало левую сторону - прошло много лет, но с тех пор я прививки не делаю. P.S. Я по прежнему считаю, что прививки нужны детям, но сам не буду их делать никогда P.P.S. Прививка была под лопатку от дифтерии. В карточку терапевт не внесла, чтобы не портить себе статистику. Думаю что и в отчётность по прививкам мой случай тоже не попал