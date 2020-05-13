Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1242124312441245 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 218 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 35 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 45 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 36 Всього голосів : 218 Додано: Чет 14 тра, 2020 14:59 vetka написав: Renee написав: Однозначно. В жизни не поеду поездом. А вдруг со встречным столкнется? Однозначно. В жизни не поеду поездом. А вдруг со встречным столкнется?

Вообще не одно и то же. Вообще не одно и то же.

А статистику скрывает теневое правительство, вот только в свободных от теневого правительства странах ситуация с заболеваемостью обратно пропорциональна величине антипрививочников... ))) Должны были первые места в мире занимать по здоровью граждан и смертности детской, а оно наоборот выходит... А статистику скрывает теневое правительство, вот только в свободных от теневого правительства странах ситуация с заболеваемостью обратно пропорциональна величине антипрививочников... ))) Должны были первые места в мире занимать по здоровью граждан и смертности детской, а оно наоборот выходит... stm

Повідомлень: 2334 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 405 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 15:00 safonovstanislav написав: Puente написав: hxbbgaf написав: https://qmed.com.ua/paradoks-koronavirusa-v-truschobah-mumbaya/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=qmed.com.ua&utm_term=1283729&utm_content=8474566 https://qmed.com.ua/paradoks-koronavirusa-v-truschobah-mumbaya/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=qmed.com.ua&utm_term=1283729&utm_content=8474566



Ну - це все взагалі дивне часом . Крім статистики . Он , наприклад , В"єтнам - чому там не хворіють ? 275000 тестів - і менше 300 !!! хворих ... Ну - це все взагалі дивне часом . Крім статистики . Он , наприклад , В"єтнам - чому там не хворіють ? 275000 тестів - і менше 300 !!! хворих ...

Карта, где максимальная концентрация людей из группы риска (мужчины 80+)

Вьетнам в безопасности, не переживайте

https://data.worldbank.org/indicator/SP ... &year=2018 Карта, где максимальная концентрация людей из группы риска (мужчины 80+)Вьетнам в безопасности, не переживайте

Даже полное отсутствие людей из группы риска не обеспечивает отсутствие заболевших, в лучшем случае - отсутствие смертей.

Так что это не объясняет всего 288 заболевших во Вьетнаме (3 случая на 1 млн.).

Или, например, на Тайване - 440 заболевших и всего 7 смертей (18 и 0,3 на 1 млн., соответственно). Не знаю половозрастную структуру тайваньского населения, но сильно сомневаюсь, что там отсутствуют "группы риска". Даже полное отсутствие людей из группы риска не обеспечивает отсутствие заболевших, в лучшем случае - отсутствие смертей.Так что это не объясняет всего 288 заболевших во Вьетнаме (3 случая на 1 млн.).Или, например, на Тайване - 440 заболевших и всего 7 смертей (18 и 0,3 на 1 млн., соответственно). Не знаю половозрастную структуру тайваньского населения, но сильно сомневаюсь, что там отсутствуют "группы риска". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16526 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4480 раз. Подякували: 4149 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 15:01 [quote="4963816:ЛАД"

1. Уточните, пожалуйста, сколько случаев вы (вместе с vetka) знаете?

2. Не напомните, скольким детям ежегодно делают прививки АКДС (и другие)? Да и не только детям.

3. Сравните, пожалуйста, эти цифры.



Если, к примеру, молоток упадёт на голову, то человек может стать инвалидом или даже умереть. Но почему-то человечество не отказывается от молотков.

Можно привести и другие примеры.[/quote]



Слушайте, это личное дело каждого, делать прививки или нет. Коронавирус не такой заразный и не такой смертельный, как, к примеру, легочная форма чумы, где летальность была 90% и более, чтобы колоть себе сделанную впопыхах чуть ли не на коленках не апробированную вакцину. Колите лично себе что хотите - ваше право. Не от всех болезней есть смысл прививаться. vetka Повідомлень: 6431 З нами з: 04.03.14 Подякував: 401 раз. Подякували: 1067 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 15:08 ЛАД написав: safonovstanislav написав: vetka написав: Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась. Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.

Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён. Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.

1. Уточните, пожалуйста, сколько случаев вы (вместе с vetka) знаете?

2. Не напомните, скольким детям ежегодно делают прививки АКДС (и другие)? Да и не только детям.

3. Сравните, пожалуйста, эти цифры.



Если, к примеру, молоток упадёт на голову, то человек может стать инвалидом или даже умереть. Но почему-то человечество не отказывается от молотков.

Можно привести и другие имеры. 1. Уточните, пожалуйста, сколько случаев вы (вместе с) знаете?2. Не напомните, скольким детям ежегодно делают прививки АКДС (и другие)? Да и не только детям.3. Сравните, пожалуйста, эти цифры.Если, к примеру, молоток упадёт на голову, то человек может стать инвалидом или даже умереть. Но почему-то человечество не отказывается от молотков.Можно привести и другие имеры.

Причём здесь молотки? Инструмент полезен в умелых руках. В руках дилетантов - это оружие убийства. Это про наших врачей Причём здесь молотки? Инструмент полезен в умелых руках. В руках дилетантов - это оружие убийства. Это про наших врачей safonovstanislav Повідомлень: 2741 З нами з: 10.05.14 Подякував: 190 раз. Подякували: 413 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 15:11 Карантин, це коли ізолюють хворих https://site.ua/mike.fire.wind/28212-show-otpetyh-ybankiv/



Але шоу ъбаньків триває..

Карантин, це коли ізолюють хворих. Ізолювали тебе здорового..? Чому так? Вгадай з першого разу..)))

Рукавиці допомагають при кишкових інфекціях. Тобі розказали, що це легеневий вірус, але карантин пристроїли - як при радіоактивному зараженні. Якщо вірити владі, то треба було б жити за закритими вікнами, а виходити з дому не в марлевій масці, а тільки в костюмі хімзахисту. Тобто - брешуть?

Тобі розказали, що через 130 тисяч любителів Великодніх свят, через два тижні буде спалах пандемії. Пройшло три тижні і що? Захворіла вся лавра, і що? Всі виздоровіли за три дні? Тобто так все просто?

Вся Іспанія на грані вимирання? Отримали бабло від МВФ і на другий день відмінили вимирання? Але шоу ъбаньків триває..Карантин, це коли ізолюють хворих. Ізолювали тебе здорового..? Чому так? Вгадай з першого разу..)))Рукавиці допомагають при кишкових інфекціях. Тобі розказали, що це легеневий вірус, але карантин пристроїли - як при радіоактивному зараженні. Якщо вірити владі, то треба було б жити за закритими вікнами, а виходити з дому не в марлевій масці, а тільки в костюмі хімзахисту. Тобто - брешуть?Тобі розказали, що через 130 тисяч любителів Великодніх свят, через два тижні буде спалах пандемії. Пройшло три тижні і що? Захворіла вся лавра, і що? Всі виздоровіли за три дні? Тобто так все просто?Вся Іспанія на грані вимирання? Отримали бабло від МВФ і на другий день відмінили вимирання? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19181 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1076 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 15:11 Re: Эпидемия коронавируса в мире safonovstanislav написав: vetka написав: Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась. Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.

Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён. Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.



Миллионы человек за последнее столетие отравились сметаной и молоком, и какой вывод из этого ? Правильно, кушайте на здоровье нормальную сметану.



Теперь подробнее об утверждении, что прививка из－за условий хранения превращается в яд ? Какой механизм этого процесса ?

Есть герметичная стерильная запаянная капусула, куда извне не может попасть ни одна бактерия, в этой капсуле физраствор, по большому счету стерильная вода, и кусочки аминокислот, иммитирующих определенный участок возбудителя, чаще искусственно синтезированные.

Откуда может взяться яд в стерильном пространстве ?

В худшем случае, при плохом хранении эти кусочки аминокислот, могут потерять свою структуру, и вакцина не подействует, но ядом она не может стать по определению, для этого отсутствует химический и физический механизм. Миллионы человек за последнее столетие отравились сметаной и молоком, и какой вывод из этого ? Правильно, кушайте на здоровье нормальную сметану.Теперь подробнее об утверждении, что прививка из－за условий хранения превращается в яд ? Какой механизм этого процесса ?Есть герметичная стерильная запаянная капусула, куда извне не может попасть ни одна бактерия, в этой капсуле физраствор, по большому счету стерильная вода, и кусочки аминокислот, иммитирующих определенный участок возбудителя, чаще искусственно синтезированные.Откуда может взяться яд в стерильном пространстве ?В худшем случае, при плохом хранении эти кусочки аминокислот, могут потерять свою структуру, и вакцина не подействует, но ядом она не может стать по определению, для этого отсутствует химический и физический механизм. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16775 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4181 раз. Подякували: 6668 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 15:20 freeze написав: safonovstanislav написав: vetka написав: Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась. Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.

Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён. Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.



Миллионы человек за последнее столетие отравились сметаной и молоком, и какой вывод из этого ? Правильно, кушайте на здоровье нормальную сметану.



Теперь подробнее об утверждении, что прививка из－за условий хранения превращается в яд ? Какой механизм этого процесса ?

Есть герметичная стерильная запаянная капусула, куда извне не может попасть ни одна бактерия, в этой капсуле физраствор, по большому счету стерильная вода, и кусочки аминокислот, иммитирующих определенный участок возбудителя, чаще искусственно синтезированные.

Откуда может взяться яд в стерильном пространстве ?

В худшем случае, при плохом хранении эти кусочки аминокислот, могут потерять свою структуру, и вакцина не подействует, но ядом она не может стать по определению, для этого отсутствует химический и физический механизм. Миллионы человек за последнее столетие отравились сметаной и молоком, и какой вывод из этого ? Правильно, кушайте на здоровье нормальную сметану.Теперь подробнее об утверждении, что прививка из－за условий хранения превращается в яд ? Какой механизм этого процесса ?Есть герметичная стерильная запаянная капусула, куда извне не может попасть ни одна бактерия, в этой капсуле физраствор, по большому счету стерильная вода, и кусочки аминокислот, иммитирующих определенный участок возбудителя, чаще искусственно синтезированные.Откуда может взяться яд в стерильном пространстве ?В худшем случае, при плохом хранении эти кусочки аминокислот, могут потерять свою структуру, и вакцина не подействует, но ядом она не может стать по определению, для этого отсутствует химический и физический механизм.



Ну народ - якщо вже про прививкм - то хоч "класику жанра" треба знати . Дуже відома книжка - Червонская Г.П. Прививки . Мифы и реальность . Кому цікаво - там все описано - 237 сторінок ... Ну народ - якщо вже про прививкм - то хоч "класику жанра" треба знати . Дуже відома книжка - Червонская Г.П. Прививки . Мифы и реальность . Кому цікаво - там все описано - 237 сторінок ... Puente Повідомлень: 3071 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 15:29 freeze написав: safonovstanislav написав: vetka написав: Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась. Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.

Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён. Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.



Миллионы человек за последнее столетие отравились сметаной и молоком, и какой вывод из этого ? Правильно, кушайте на здоровье нормальную сметану.



Теперь подробнее об утверждении, что прививка из－за условий хранения превращается в яд ? Какой механизм этого процесса ?

Есть герметичная стерильная запаянная капусула, куда извне не может попасть ни одна бактерия, в этой капсуле физраствор, по большому счету стерильная вода, и кусочки аминокислот, иммитирующих определенный участок возбудителя, чаще искусственно синтезированные.

Откуда может взяться яд в стерильном пространстве ?

В худшем случае, при плохом хранении эти кусочки аминокислот, могут потерять свою структуру, и вакцина не подействует, но ядом она не может стать по определению, для этого отсутствует химический и физический механизм. Миллионы человек за последнее столетие отравились сметаной и молоком, и какой вывод из этого ? Правильно, кушайте на здоровье нормальную сметану.Теперь подробнее об утверждении, что прививка из－за условий хранения превращается в яд ? Какой механизм этого процесса ?Есть герметичная стерильная запаянная капусула, куда извне не может попасть ни одна бактерия, в этой капсуле физраствор, по большому счету стерильная вода, и кусочки аминокислот, иммитирующих определенный участок возбудителя, чаще искусственно синтезированные.Откуда может взяться яд в стерильном пространстве ?В худшем случае, при плохом хранении эти кусочки аминокислот, могут потерять свою структуру, и вакцина не подействует, но ядом она не может стать по определению, для этого отсутствует химический и физический механизм.

Так проблема не в яде, как отраве, а в реакции организма на введение в него ослабленный вирус того или иного возбудителя! Вы хоть в курсе из чего состоит прививка или вы думаете, что искусственный иммунитет вырабатывается на аминокислоты и физраствор? Так проблема не в яде, как отраве, а в реакции организма на введение в него ослабленный вирус того или иного возбудителя! Вы хоть в курсе из чего состоит прививка или вы думаете, что искусственный иммунитет вырабатывается на аминокислоты и физраствор? vetka Повідомлень: 6431 З нами з: 04.03.14 Подякував: 401 раз. Подякували: 1067 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 15:39 С тех пор как у меня, 21-летнего бугая, через 40 секунд после прививки остановилось сердце (успел из манипуляционной до терапевта в дверь выйти), и на 2 дня парализовало левую сторону - прошло много лет, но с тех пор я прививки не делаю.

P.S. Я по прежнему считаю, что прививки нужны детям, но сам не буду их делать никогда

P.P.S. Прививка была под лопатку от дифтерии. В карточку терапевт не внесла, чтобы не портить себе статистику. Думаю что и в отчётность по прививкам мой случай тоже не попал ЯЧитатель Повідомлень: 369 З нами з: 15.03.13 Подякував: 1418 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 15:44 vetka написав: Так проблема не в яде, как отраве, а в реакции организма на введение в него ослабленный вирус того или иного возбудителя! Вы хоть в курсе из чего состоит прививка или вы думаете, что искусственный иммунитет вырабатывается на аминокислоты и физраствор? Так проблема не в яде, как отраве, а в реакции организма на введение в него ослабленный вирус того или иного возбудителя! Вы хоть в курсе из чего состоит прививка или вы думаете, что искусственный иммунитет вырабатывается на аминокислоты и физраствор?



Ну, тут просто перед вами сказали, что проблема в яде, и я заметил, чтобы что-то превратилось в яд, должны быть определенные условия, которые в принципе отсутствуют в стерильном пространстве и малокомпонентном составе прививок.



Вы знаете, я превосходно в курсе как делают вакцины, и даже больше того знаю, что в большинстве современных вакцин, кроме БЦЖ и еще парочки устаревших, но еще использующихся, никто не вводит ослабленный вирус.

Сейчас вас удивлю описанием вакцины от гриппа, которая продается в наших аптеках, и отлично действует:



Ваксигрип® (SANOFI PASTEUR, S.A., Франция) – это вакцина для профилактики гриппа. Представляет собой трехвалентную гриппозную инактивированную сплит-вакцину, состоящую из поверхностных антигенов вируса гриппа А и В.

Сплит-вакцины (или расщеплённые) содержат разрушенные вирионы вируса гриппа — в её состав входят все вирионные белки вируса, не только поверхностные, но и внутренние антигены.



Как вы думаю догадались, в вакцине нет вирусов гриппа, в вакцине есть кусочки генома вируса, которые и вызывают иммунную реакцию. Так что современные вакцины в основном - это именно так как я и описал - физраствор плюс кусочки белков и аминокислот. Ну, тут просто перед вами сказали, что проблема в яде, и я заметил, чтобы что-то превратилось в яд, должны быть определенные условия, которые в принципе отсутствуют в стерильном пространстве и малокомпонентном составе прививок.Вы знаете, я превосходно в курсе как делают вакцины, и даже больше того знаю, что в большинстве современных вакцин, кроме БЦЖ и еще парочки устаревших, но еще использующихся, никто не вводит ослабленный вирус.Сейчас вас удивлю описанием вакцины от гриппа, которая продается в наших аптеках, и отлично действует:Ваксигрип® (SANOFI PASTEUR, S.A., Франция) – это вакцина для профилактики гриппа. Представляет собой трехвалентную гриппозную инактивированную сплит-вакцину,вируса гриппа А и В.Сплит-вакцины (или расщеплённые) содержат разрушенные вирионы вируса гриппа — в её состав входят все вирионные белки вируса, не только поверхностные, но и внутренние антигены.Как вы думаю догадались, в вакцине нет вирусов гриппа, в вакцине есть кусочки генома вируса, которые и вызывают иммунную реакцию. Так что современные вакцины в основном - это именно так как я и описал - физраствор плюс кусочки белков и аминокислот. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16775 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4181 раз. Подякували: 6668 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1242124312441245 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6949 1555623

Zebra Чет 14 тра, 2020 10:20