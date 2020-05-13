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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1242124312441245

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 218
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
36
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:59

  vetka написав:
  Renee написав:Однозначно. В жизни не поеду поездом. А вдруг со встречным столкнется? :wink:

Вообще не одно и то же.

А статистику скрывает теневое правительство, вот только в свободных от теневого правительства странах ситуация с заболеваемостью обратно пропорциональна величине антипрививочников... ))) Должны были первые места в мире занимать по здоровью граждан и смертности детской, а оно наоборот выходит...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:00

  safonovstanislav написав:
  Puente написав:
  hxbbgaf написав:https://qmed.com.ua/paradoks-koronavirusa-v-truschobah-mumbaya/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=qmed.com.ua&utm_term=1283729&utm_content=8474566


Ну - це все взагалі дивне часом . Крім статистики . Он , наприклад , В"єтнам - чому там не хворіють ? 275000 тестів - і менше 300 !!! хворих ...

Карта, где максимальная концентрация людей из группы риска (мужчины 80+)
Вьетнам в безопасности, не переживайте
https://data.worldbank.org/indicator/SP ... &year=2018

Даже полное отсутствие людей из группы риска не обеспечивает отсутствие заболевших, в лучшем случае - отсутствие смертей.
Так что это не объясняет всего 288 заболевших во Вьетнаме (3 случая на 1 млн.).
Или, например, на Тайване - 440 заболевших и всего 7 смертей (18 и 0,3 на 1 млн., соответственно). Не знаю половозрастную структуру тайваньского населения, но сильно сомневаюсь, что там отсутствуют "группы риска".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:01

[quote="4963816:ЛАД"
1. Уточните, пожалуйста, сколько случаев вы (вместе с vetka) знаете?
2. Не напомните, скольким детям ежегодно делают прививки АКДС (и другие)? Да и не только детям.
3. Сравните, пожалуйста, эти цифры.

Если, к примеру, молоток упадёт на голову, то человек может стать инвалидом или даже умереть. Но почему-то человечество не отказывается от молотков.
Можно привести и другие примеры.[/quote]

Слушайте, это личное дело каждого, делать прививки или нет. Коронавирус не такой заразный и не такой смертельный, как, к примеру, легочная форма чумы, где летальность была 90% и более, чтобы колоть себе сделанную впопыхах чуть ли не на коленках не апробированную вакцину. Колите лично себе что хотите - ваше право. Не от всех болезней есть смысл прививаться.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:08

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:
  vetka написав:Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.

Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.

1. Уточните, пожалуйста, сколько случаев вы (вместе с vetka) знаете?
2. Не напомните, скольким детям ежегодно делают прививки АКДС (и другие)? Да и не только детям.
3. Сравните, пожалуйста, эти цифры.

Если, к примеру, молоток упадёт на голову, то человек может стать инвалидом или даже умереть. Но почему-то человечество не отказывается от молотков.
Можно привести и другие имеры.

Причём здесь молотки? Инструмент полезен в умелых руках. В руках дилетантов - это оружие убийства. Это про наших врачей
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:11

Карантин, це коли ізолюють хворих

https://site.ua/mike.fire.wind/28212-show-otpetyh-ybankiv/

Але шоу ъбаньків триває..
Карантин, це коли ізолюють хворих. Ізолювали тебе здорового..? Чому так? Вгадай з першого разу..)))
Рукавиці допомагають при кишкових інфекціях. Тобі розказали, що це легеневий вірус, але карантин пристроїли - як при радіоактивному зараженні. Якщо вірити владі, то треба було б жити за закритими вікнами, а виходити з дому не в марлевій масці, а тільки в костюмі хімзахисту. Тобто - брешуть?
Тобі розказали, що через 130 тисяч любителів Великодніх свят, через два тижні буде спалах пандемії. Пройшло три тижні і що? Захворіла вся лавра, і що? Всі виздоровіли за три дні? Тобто так все просто?
Вся Іспанія на грані вимирання? Отримали бабло від МВФ і на другий день відмінили вимирання?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

safonovstanislav написав:
  vetka написав:Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.

Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.


Миллионы человек за последнее столетие отравились сметаной и молоком, и какой вывод из этого ? Правильно, кушайте на здоровье нормальную сметану.

Теперь подробнее об утверждении, что прививка из－за условий хранения превращается в яд ? Какой механизм этого процесса ?
Есть герметичная стерильная запаянная капусула, куда извне не может попасть ни одна бактерия, в этой капсуле физраствор, по большому счету стерильная вода, и кусочки аминокислот, иммитирующих определенный участок возбудителя, чаще искусственно синтезированные.
Откуда может взяться яд в стерильном пространстве ?
В худшем случае, при плохом хранении эти кусочки аминокислот, могут потерять свою структуру, и вакцина не подействует, но ядом она не может стать по определению, для этого отсутствует химический и физический механизм.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:20

  freeze написав:
safonovstanislav написав:
  vetka написав:Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.

Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.


Миллионы человек за последнее столетие отравились сметаной и молоком, и какой вывод из этого ? Правильно, кушайте на здоровье нормальную сметану.

Теперь подробнее об утверждении, что прививка из－за условий хранения превращается в яд ? Какой механизм этого процесса ?
Есть герметичная стерильная запаянная капусула, куда извне не может попасть ни одна бактерия, в этой капсуле физраствор, по большому счету стерильная вода, и кусочки аминокислот, иммитирующих определенный участок возбудителя, чаще искусственно синтезированные.
Откуда может взяться яд в стерильном пространстве ?
В худшем случае, при плохом хранении эти кусочки аминокислот, могут потерять свою структуру, и вакцина не подействует, но ядом она не может стать по определению, для этого отсутствует химический и физический механизм.


Ну народ - якщо вже про прививкм - то хоч "класику жанра" треба знати . Дуже відома книжка - Червонская Г.П. Прививки . Мифы и реальность . Кому цікаво - там все описано - 237 сторінок ...
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:29

  freeze написав:
safonovstanislav написав:
  vetka написав:Жена моего родного дяди медсестра, правда живут они в Питере, ей лет 10 назад на работе сделали прививку от гриппа, от которой у нее появились серьезные осложнения в здоровье, что получила даже инвалидность, так что на счет вакцины именно от гриппа я бы задумалась.

Я тоже знаю несколько человек с инвалидностью после прививок. Так что, это типичная ситуация. Нарушаются условия хранения, прививка превращается в яд, который вкалывают детям, поражается мозг, инвалидность на всю жизнь. Глухота, отсутствие речи и т.д., в зависимости от того, какой участок мозга будет поражён.


Миллионы человек за последнее столетие отравились сметаной и молоком, и какой вывод из этого ? Правильно, кушайте на здоровье нормальную сметану.

Теперь подробнее об утверждении, что прививка из－за условий хранения превращается в яд ? Какой механизм этого процесса ?
Есть герметичная стерильная запаянная капусула, куда извне не может попасть ни одна бактерия, в этой капсуле физраствор, по большому счету стерильная вода, и кусочки аминокислот, иммитирующих определенный участок возбудителя, чаще искусственно синтезированные.
Откуда может взяться яд в стерильном пространстве ?
В худшем случае, при плохом хранении эти кусочки аминокислот, могут потерять свою структуру, и вакцина не подействует, но ядом она не может стать по определению, для этого отсутствует химический и физический механизм.

Так проблема не в яде, как отраве, а в реакции организма на введение в него ослабленный вирус того или иного возбудителя! Вы хоть в курсе из чего состоит прививка или вы думаете, что искусственный иммунитет вырабатывается на аминокислоты и физраствор?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:39

С тех пор как у меня, 21-летнего бугая, через 40 секунд после прививки остановилось сердце (успел из манипуляционной до терапевта в дверь выйти), и на 2 дня парализовало левую сторону - прошло много лет, но с тех пор я прививки не делаю.
P.S. Я по прежнему считаю, что прививки нужны детям, но сам не буду их делать никогда
P.P.S. Прививка была под лопатку от дифтерии. В карточку терапевт не внесла, чтобы не портить себе статистику. Думаю что и в отчётность по прививкам мой случай тоже не попал
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:44

  vetka написав:Так проблема не в яде, как отраве, а в реакции организма на введение в него ослабленный вирус того или иного возбудителя! Вы хоть в курсе из чего состоит прививка или вы думаете, что искусственный иммунитет вырабатывается на аминокислоты и физраствор?


Ну, тут просто перед вами сказали, что проблема в яде, и я заметил, чтобы что-то превратилось в яд, должны быть определенные условия, которые в принципе отсутствуют в стерильном пространстве и малокомпонентном составе прививок.

Вы знаете, я превосходно в курсе как делают вакцины, и даже больше того знаю, что в большинстве современных вакцин, кроме БЦЖ и еще парочки устаревших, но еще использующихся, никто не вводит ослабленный вирус.
Сейчас вас удивлю описанием вакцины от гриппа, которая продается в наших аптеках, и отлично действует:

Ваксигрип® (SANOFI PASTEUR, S.A., Франция) – это вакцина для профилактики гриппа. Представляет собой трехвалентную гриппозную инактивированную сплит-вакцину, состоящую из поверхностных антигенов вируса гриппа А и В.
Сплит-вакцины (или расщеплённые) содержат разрушенные вирионы вируса гриппа — в её состав входят все вирионные белки вируса, не только поверхностные, но и внутренние антигены.

Как вы думаю догадались, в вакцине нет вирусов гриппа, в вакцине есть кусочки генома вируса, которые и вызывают иммунную реакцию. Так что современные вакцины в основном - это именно так как я и описал - физраствор плюс кусочки белков и аминокислот.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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