Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1244124512461247> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 219 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 35 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 45 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 219 Додано: Чет 14 тра, 2020 16:02 freeze написав: vetka написав: Так проблема не в яде, как отраве, а в реакции организма на введение в него ослабленный вирус того или иного возбудителя! Вы хоть в курсе из чего состоит прививка или вы думаете, что искусственный иммунитет вырабатывается на аминокислоты и физраствор? Так проблема не в яде, как отраве, а в реакции организма на введение в него ослабленный вирус того или иного возбудителя! Вы хоть в курсе из чего состоит прививка или вы думаете, что искусственный иммунитет вырабатывается на аминокислоты и физраствор?



Ну, тут просто перед вами сказали, что проблема в яде, и я заметил, чтобы что-то превратилось в яд, должны быть определенные условия, которые в принципе отсутствуют в стерильном пространстве и малокомпонентном составе прививок.



Вы знаете, я превосходно в курсе как делают вакцины, и даже больше того знаю, что в большинстве современных вакцин, кроме БЦЖ и еще парочки устаревших, но еще использующихся, никто не вводит ослабленный вирус.

Сейчас вас удивлю описанием вакцины от гриппа, которая продается в наших аптеках, и отлично действует:



Ваксигрип® (SANOFI PASTEUR, S.A., Франция) – это вакцина для профилактики гриппа. Представляет собой трехвалентную гриппозную инактивированную сплит-вакцину, состоящую из поверхностных антигенов вируса гриппа А и В.

Сплит-вакцины (или расщеплённые) содержат разрушенные вирионы вируса гриппа — в её состав входят все вирионные белки вируса, не только поверхностные, но и внутренние антигены.



Как вы думаю догадались, в вакцине нет вирусов гриппа, в вакцине есть кусочки генома вируса, которые и вызывают иммунную реакцию. Так что современные вакцины в основном - это именно так как я и описал - физраствор плюс кусочки белков и аминокислот. Ну, тут просто перед вами сказали, что проблема в яде, и я заметил, чтобы что-то превратилось в яд, должны быть определенные условия, которые в принципе отсутствуют в стерильном пространстве и малокомпонентном составе прививок.Вы знаете, я превосходно в курсе как делают вакцины, и даже больше того знаю, что в большинстве современных вакцин, кроме БЦЖ и еще парочки устаревших, но еще использующихся, никто не вводит ослабленный вирус.Сейчас вас удивлю описанием вакцины от гриппа, которая продается в наших аптеках, и отлично действует:Ваксигрип® (SANOFI PASTEUR, S.A., Франция) – это вакцина для профилактики гриппа. Представляет собой трехвалентную гриппозную инактивированную сплит-вакцину,вируса гриппа А и В.Сплит-вакцины (или расщеплённые) содержат разрушенные вирионы вируса гриппа — в её состав входят все вирионные белки вируса, не только поверхностные, но и внутренние антигены.Как вы думаю догадались, в вакцине нет вирусов гриппа, в вакцине есть кусочки генома вируса, которые и вызывают иммунную реакцию. Так что современные вакцины в основном - это именно так как я и описал - физраствор плюс кусочки белков и аминокислот.

Для всех очевидно , что вы готовы колоть себе все что предложат РЕПТИЛОИДЫ . Это ваш выбор . Но позвольте другим решать за себя хотят они колоть не понятный состав себе в организм или нет .

Лично знаю мать 4-х летнего ребенка у которого после КДС начался диабет 1 типа .

Кстати вопрос по поводу лекарства от ГРИППА так и не раскрыт Вами ? Для всех очевидно , что вы готовы колоть себе все что предложат РЕПТИЛОИДЫ . Это ваш выбор . Но позвольте другим решать за себя хотят они колоть не понятный состав себе в организм или нет .Лично знаю мать 4-х летнего ребенка у которого после КДС начался диабет 1 типа .Кстати вопрос по поводу лекарства от ГРИППА так и не раскрыт Вами ? Uppi Повідомлень: 21 З нами з: 22.04.20 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 16:18 Uppi написав: Для всех очевидно , что вы готовы колоть себе все что предложат РЕПТИЛОИДЫ . Это ваш выбор . Но позвольте другим решать за себя хотят они колоть не понятный состав себе в организм или нет .

Лично знаю мать 4-х летнего ребенка у которого после КДС начался диабет 1 типа .

Кстати вопрос по поводу лекарства от ГРИППА так и не раскрыт Вами ? Для всех очевидно , что вы готовы колоть себе все что предложат. Это ваш выбор . Но позвольте другим решать за себя хотят они колоть не понятный состав себе в организм или нет .Лично знаю мать 4-х летнего ребенка у которого после КДС начался диабет 1 типа .Кстати вопрос по поводу лекарства от ГРИППА так и не раскрыт Вами ?



рептилоиды?



Жуткая трагедия случилась недавно в штате Пенсильвания. 32-летний американец Стивен Минео попросил 42-летнюю сожительницу Барбару Роджерс убить его. Та выстрелила любимому прямо в лоб и позвонила в полицию. Примчавшимся стражам порядка дама объяснила, что Стив решил уйти из жизни, испугавшись засилья рептилоидов в США. На страхе перед этими тайными властителями мира заработал паранойю. Похоже, и подруга недалеко ушла от бойфренда, иначе не стала бы стрелять, а вызвала санитаров.



може к дохтору нужно на консультацию?



Хотя нет, сегодня ретроградный Сатурн....

завтра обращайтесь. рептилоиды?може к дохтору нужно на консультацию?Хотя нет, сегодня ретроградный Сатурн....завтра обращайтесь. Всім процвітання! Первый Повідомлень: 15299 З нами з: 27.10.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 2013 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 16:18 Uppi написав: Но позвольте другим решать за себя хотят они колоть не понятный состав себе в организм или нет . Но позвольте другим решать за себя хотят они колоть не понятный состав себе в организм или нет .



Нет вопросов, никто не запрещает человеку плевать на землю на улице, но если человек заходит в детский сад, там уже нельзя плевать.

Поэтому во многих странах ни в школу, ни в детский сад детей без прививок не берут, пожалуйста, нанимайте репетитора, берите няню, сами сидите с детьми, вы решили вы с этим и живите, но не подвергайте опасности других людей.



Uppi написав: Лично знаю мать 4-х летнего ребенка у которого после КДС начался диабет 1 типа . Лично знаю мать 4-х летнего ребенка у которого после КДС начался диабет 1 типа .

Да я тоже знаю случаи, делал человек прививку в поликлинике, по дороге назад домой сломал ногу. Но большинство дошли до дома нормально. Да и в принципе в основном ноги ломают не по пути из поликлиники, а в других местах.



Uppi написав: Кстати вопрос по поводу лекарства от ГРИППА так и не раскрыт Вами ? Кстати вопрос по поводу лекарства от ГРИППА так и не раскрыт Вами ?

Как нибудь в следующий раз, а то у меня рабочий день, сижу отдыхаю чуток, пью кофе и веду тут бесплатную просветительскую работу. Нет вопросов, никто не запрещает человеку плевать на землю на улице, но если человек заходит в детский сад, там уже нельзя плевать.Поэтому во многих странах ни в школу, ни в детский сад детей без прививок не берут, пожалуйста, нанимайте репетитора, берите няню, сами сидите с детьми, вы решили вы с этим и живите, но не подвергайте опасности других людей.Да я тоже знаю случаи, делал человек прививку в поликлинике, по дороге назад домой сломал ногу. Но большинство дошли до дома нормально. Да и в принципе в основном ноги ломают не по пути из поликлиники, а в других местах.Как нибудь в следующий раз, а то у меня рабочий день, сижу отдыхаю чуток, пью кофе и веду тут бесплатную просветительскую работу. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16781 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4184 раз. Подякували: 6668 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 16:22 vetka написав: .....

Слушайте, это личное дело каждого, делать прививки или нет. Коронавирус не такой заразный и не такой смертельный, как, к примеру, легочная форма чумы, где летальность была 90% и более, чтобы колоть себе сделанную впопыхах чуть ли не на коленках не апробированную вакцину. Колите лично себе что хотите - ваше право. Не от всех болезней есть смысл прививаться. .....Слушайте, это личное дело каждого, делать прививки или нет. Коронавирус не такой заразный и не такой смертельный, как, к примеру, легочная форма чумы, где летальность была 90% и более, чтобы колоть себе сделанную впопыхах чуть ли не на коленках не апробированную вакцину. Колите лично себе что хотите - ваше право. Не от всех болезней есть смысл прививаться.

Могу согласиться. Не хотите прививаться от гриппа - не прививайтесь(я, кстати, не прививался ни разу). Эту прививку никто не объявлял обязательной.

С короной ещё слишком много неясного. Так что не обижайтесь, если без прививки Вас не пустят в какие-то страны. И кто сказал, что кто-то предложит делать "сделанную впопыхах чуть ли не на коленках не апробированную вакцину"? ВОЗ поэтому (из-за длительности испытаний) и говорит, что срок разработки будет больше года. Если вообще удастся. Пока просто не о чем говорить.

safonovstanislav

Причём здесь молотки? Инструмент полезен в умелых руках. В руках дилетантов - это оружие убийства. Это про наших врачей

"Наши врачи" вакцины не разрабатывают.



И к обоим - вы нигде не написали, что против прививки именно от короны . Речь у вас шла, вроде, о прививках вообще. Могу согласиться. Не хотите прививаться от гриппа - не прививайтесь(я, кстати, не прививался ни разу). Эту прививку никто не объявлял обязательной.С короной ещё слишком много неясного. Так что не обижайтесь, если без прививки Вас не пустят в какие-то страны. И кто сказал, что кто-то предложит делать "сделанную впопыхах чуть ли не на коленках не апробированную вакцину"? ВОЗ поэтому (из-за длительности испытаний) и говорит, что срок разработки будет больше года.Пока просто не о чем говорить."Наши врачи" вакцины не разрабатывают.И к обоим - вы нигде не написали, что против прививки. Речь у вас шла, вроде, о прививках вообще. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16527 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4480 раз. Подякували: 4149 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 16:49 ЛАД

Значит не поеду в другие страны ))) Возможно я и переболела коронавирусом, на ногах, хз. В данном контексте, от короны я прививаться не буду. Во взрослой жизни я не делала себе ни одной прививки. vetka Повідомлень: 6432 З нами з: 04.03.14 Подякував: 401 раз. Подякували: 1069 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 16:54 freeze написав: Uppi написав: Но позвольте другим решать за себя хотят они колоть не понятный состав себе в организм или нет . Но позвольте другим решать за себя хотят они колоть не понятный состав себе в организм или нет .



Нет вопросов, никто не запрещает человеку плевать на землю на улице, но если человек заходит в детский сад, там уже нельзя плевать.

Поэтому во многих странах ни в школу, ни в детский сад детей без прививок не берут, пожалуйста, нанимайте репетитора, берите няню, сами сидите с детьми, вы решили вы с этим и живите, но не подвергайте опасности других людей.



Uppi написав: Лично знаю мать 4-х летнего ребенка у которого после КДС начался диабет 1 типа . Лично знаю мать 4-х летнего ребенка у которого после КДС начался диабет 1 типа .

Да я тоже знаю случаи, делал человек прививку в поликлинике, по дороге назад домой сломал ногу. Но большинство дошли до дома нормально. Да и в принципе в основном ноги ломают не по пути из поликлиники, а в других местах.



Uppi написав: Кстати вопрос по поводу лекарства от ГРИППА так и не раскрыт Вами ? Кстати вопрос по поводу лекарства от ГРИППА так и не раскрыт Вами ?

Как нибудь в следующий раз, а то у меня рабочий день, сижу отдыхаю чуток, пью кофе и веду тут бесплатную просветительскую работу. Нет вопросов, никто не запрещает человеку плевать на землю на улице, но если человек заходит в детский сад, там уже нельзя плевать.Поэтому во многих странах ни в школу, ни в детский сад детей без прививок не берут, пожалуйста, нанимайте репетитора, берите няню, сами сидите с детьми, вы решили вы с этим и живите, но не подвергайте опасности других людей.Да я тоже знаю случаи, делал человек прививку в поликлинике, по дороге назад домой сломал ногу. Но большинство дошли до дома нормально. Да и в принципе в основном ноги ломают не по пути из поликлиники, а в других местах.Как нибудь в следующий раз, а то у меня рабочий день, сижу отдыхаю чуток, пью кофе и веду тут бесплатную просветительскую работу.



По поводу детских садов и школ . Уважаемый , а ничего что эти структуры гос. управления финансируются из моего кармана при уплате налогов и налогов моих родственников ? И как бы не вам и вам подобным решать кого туда пускать . И такой вопрос, вы же сделали прививку чего боитесь то ?



Тут же ответ учетке Первый несколько страниц назад оператор учетки freeze давал разъяснения про РЕПТИЛОИДОВ , не сочтя за трудно пролистайте . По поводу детских садов и школ . Уважаемый , а ничего что эти структуры гос. управления финансируются из моего кармана при уплате налогов и налогов моих родственников ? И как бы не вам и вам подобным решать кого туда пускать . И такой вопрос, вы же сделали прививку чего боитесь то ?Тут же ответ учетке Первый несколько страниц назад оператор учетки freeze давал разъяснения про РЕПТИЛОИДОВ , не сочтя за трудно пролистайте . Uppi Повідомлень: 21 З нами з: 22.04.20 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 17:01 Uppi написав: По поводу детских садов и школ . Уважаемый , а ничего что эти структуры гос. управления финансируются из моего кармана при уплате налогов и налогов моих родственников ? И как бы не вам и вам подобным решать кого туда пускать По поводу детских садов и школ . Уважаемый , а ничего что эти структуры гос. управления финансируются из моего кармана при уплате налогов и налогов моих родственников ? И как бы не вам и вам подобным решать кого туда пускать



Финансируйте себе отдельный детский садик, назовите его "Семеро смелых" например, или имени Агафьи Лыковой, или отдельного репетитора возьмите, мало ли чего вы хотите, может вы хотите под шофе ездить на авто, или шуметь после 23 часов, государство управляется волей большинства населения, недовольные могут уехать в антипрививочную страну или купить хату в глухом селе и там делать что им хочется. Финансируйте себе отдельный детский садик, назовите его "Семеро смелых" например, или имени Агафьи Лыковой, или отдельного репетитора возьмите, мало ли чего вы хотите, может вы хотите под шофе ездить на авто, или шуметь после 23 часов, государство управляется волей большинства населения, недовольные могут уехать в антипрививочную страну или купить хату в глухом селе и там делать что им хочется. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16781 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4184 раз. Подякували: 6668 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 17:07 ЛАД написав: safonovstanislav

Причём здесь молотки? Инструмент полезен в умелых руках. В руках дилетантов - это оружие убийства. Это про наших врачей

"Наши врачи" вакцины не разрабатывают.



И к обоим - вы нигде не написали, что против прививки именно от короны . Речь у вас шла, вроде, о прививках вообще. "Наши врачи" вакцины не разрабатывают.И к обоим - вы нигде не написали, что против прививки. Речь у вас шла, вроде, о прививках вообще.

Я имел ввиду не конкретно врачей, а весь персонал больницы вцелом, включая кладовщика, которому будет просто лень загружать всё в холодильник.



А насчёт прививки от коронавируса, так я младше 80 лет, зачем мне прививка? Я имел ввиду не конкретно врачей, а весь персонал больницы вцелом, включая кладовщика, которому будет просто лень загружать всё в холодильник.А насчёт прививки от коронавируса, так я младше 80 лет, зачем мне прививка? safonovstanislav Повідомлень: 2742 З нами з: 10.05.14 Подякував: 190 раз. Подякували: 413 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 17:07 freeze написав: Uppi написав: По поводу детских садов и школ . Уважаемый , а ничего что эти структуры гос. управления финансируются из моего кармана при уплате налогов и налогов моих родственников ? И как бы не вам и вам подобным решать кого туда пускать По поводу детских садов и школ . Уважаемый , а ничего что эти структуры гос. управления финансируются из моего кармана при уплате налогов и налогов моих родственников ? И как бы не вам и вам подобным решать кого туда пускать



Финансируйте себе отдельный детский садик, назовите его "Семеро смелых" например, или имени Агафьи Лыковой, или отдельного репетитора возьмите, мало ли чего вы хотите, может вы хотите под шофе ездить на авто, или шуметь после 23 часов, государство управляется волей большинства населения, недовольные могут уехать в антипрививочную страну или купить хату в глухом селе и там делать что им хочется. Финансируйте себе отдельный детский садик, назовите его "Семеро смелых" например, или имени Агафьи Лыковой, или отдельного репетитора возьмите, мало ли чего вы хотите, может вы хотите под шофе ездить на авто, или шуметь после 23 часов, государство управляется волей большинства населения, недовольные могут уехать в антипрививочную страну или купить хату в глухом селе и там делать что им хочется.

Вы что?!!! это же социальная ответственность открыть садик!!! а социальной ответственности надо боятся не меньше ретроградного Меркурия в жизни ))) Вы что?!!! это же социальная ответственность открыть садик!!! а социальной ответственности надо боятся не меньше ретроградного Меркурия в жизни ))) stm

Повідомлень: 2336 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 405 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 17:10 freeze написав: Uppi написав: По поводу детских садов и школ . Уважаемый , а ничего что эти структуры гос. управления финансируются из моего кармана при уплате налогов и налогов моих родственников ? И как бы не вам и вам подобным решать кого туда пускать По поводу детских садов и школ . Уважаемый , а ничего что эти структуры гос. управления финансируются из моего кармана при уплате налогов и налогов моих родственников ? И как бы не вам и вам подобным решать кого туда пускать



Финансируйте себе отдельный детский садик, назовите его "Семеро смелых" например, или имени Агафьи Лыковой, или отдельного репетитора возьмите, мало ли чего вы хотите, может вы хотите под шофе ездить на авто, или шуметь после 23 часов, государство управляется волей большинства населения, недовольные могут уехать в антипрививочную страну или купить хату в глухом селе и там делать что им хочется. Финансируйте себе отдельный детский садик, назовите его "Семеро смелых" например, или имени Агафьи Лыковой, или отдельного репетитора возьмите, мало ли чего вы хотите, может вы хотите под шофе ездить на авто, или шуметь после 23 часов, государство управляется волей большинства населения, недовольные могут уехать в антипрививочную страну или купить хату в глухом селе и там делать что им хочется.

Ну как бы АЛАВЕРДЫ финансируйте себе отдельный детский садик и назовите его "ВЫКОРМЫШИ РЕПТИЛОИДОВ" и устанавливайте свои правила . Или наймите отдельного репетитора. Ну и все советы вами же данные вам и подходят.

Про волю большинства вы откуда черпаете , оттуда же где инфу про лекарство от ГРИППА?

И опять вопрос покажите мне мой пост где я против прививок вообще ? Ну как бы АЛАВЕРДЫ финансируйте себе отдельный детский садик и назовите его "ВЫКОРМЫШИ РЕПТИЛОИДОВ" и устанавливайте свои правила . Или наймите отдельного репетитора. Ну и все советы вами же данные вам и подходят.Про волю большинства вы откуда черпаете , оттуда же где инфу про лекарство от ГРИППА?И опять вопрос покажите мне мой пост где я против прививок вообще ? Uppi Повідомлень: 21 З нами з: 22.04.20 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1244124512461247> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням stm, Uppi,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: profdur Vint і 5 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 693 , 694 , 695

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6949 1555666

Zebra Чет 14 тра, 2020 10:20