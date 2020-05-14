vetka написав:Так проблема не в яде, как отраве, а в реакции организма на введение в него ослабленный вирус того или иного возбудителя! Вы хоть в курсе из чего состоит прививка или вы думаете, что искусственный иммунитет вырабатывается на аминокислоты и физраствор?
Ну, тут просто перед вами сказали, что проблема в яде, и я заметил, чтобы что-то превратилось в яд, должны быть определенные условия, которые в принципе отсутствуют в стерильном пространстве и малокомпонентном составе прививок.
Вы знаете, я превосходно в курсе как делают вакцины, и даже больше того знаю, что в большинстве современных вакцин, кроме БЦЖ и еще парочки устаревших, но еще использующихся, никто не вводит ослабленный вирус. Сейчас вас удивлю описанием вакцины от гриппа, которая продается в наших аптеках, и отлично действует:
Ваксигрип® (SANOFI PASTEUR, S.A., Франция) – это вакцина для профилактики гриппа. Представляет собой трехвалентную гриппозную инактивированную сплит-вакцину, состоящую из поверхностных антигенов вируса гриппа А и В. Сплит-вакцины (или расщеплённые) содержат разрушенные вирионы вируса гриппа — в её состав входят все вирионные белки вируса, не только поверхностные, но и внутренние антигены.
Как вы думаю догадались, в вакцине нет вирусов гриппа, в вакцине есть кусочки генома вируса, которые и вызывают иммунную реакцию. Так что современные вакцины в основном - это именно так как я и описал - физраствор плюс кусочки белков и аминокислот.
Для всех очевидно , что вы готовы колоть себе все что предложат РЕПТИЛОИДЫ . Это ваш выбор . Но позвольте другим решать за себя хотят они колоть не понятный состав себе в организм или нет . Лично знаю мать 4-х летнего ребенка у которого после КДС начался диабет 1 типа . Кстати вопрос по поводу лекарства от ГРИППА так и не раскрыт Вами ?
Uppi написав:Для всех очевидно , что вы готовы колоть себе все что предложат РЕПТИЛОИДЫ . Это ваш выбор . Но позвольте другим решать за себя хотят они колоть не понятный состав себе в организм или нет . Лично знаю мать 4-х летнего ребенка у которого после КДС начался диабет 1 типа . Кстати вопрос по поводу лекарства от ГРИППА так и не раскрыт Вами ?
рептилоиды?
Жуткая трагедия случилась недавно в штате Пенсильвания. 32-летний американец Стивен Минео попросил 42-летнюю сожительницу Барбару Роджерс убить его. Та выстрелила любимому прямо в лоб и позвонила в полицию. Примчавшимся стражам порядка дама объяснила, что Стив решил уйти из жизни, испугавшись засилья рептилоидов в США. На страхе перед этими тайными властителями мира заработал паранойю. Похоже, и подруга недалеко ушла от бойфренда, иначе не стала бы стрелять, а вызвала санитаров.
може к дохтору нужно на консультацию?
Хотя нет, сегодня ретроградный Сатурн.... завтра обращайтесь.
Uppi написав:Но позвольте другим решать за себя хотят они колоть не понятный состав себе в организм или нет .
Нет вопросов, никто не запрещает человеку плевать на землю на улице, но если человек заходит в детский сад, там уже нельзя плевать. Поэтому во многих странах ни в школу, ни в детский сад детей без прививок не берут, пожалуйста, нанимайте репетитора, берите няню, сами сидите с детьми, вы решили вы с этим и живите, но не подвергайте опасности других людей.
Uppi написав:Лично знаю мать 4-х летнего ребенка у которого после КДС начался диабет 1 типа .
Да я тоже знаю случаи, делал человек прививку в поликлинике, по дороге назад домой сломал ногу. Но большинство дошли до дома нормально. Да и в принципе в основном ноги ломают не по пути из поликлиники, а в других местах.
Uppi написав:Кстати вопрос по поводу лекарства от ГРИППА так и не раскрыт Вами ?
Как нибудь в следующий раз, а то у меня рабочий день, сижу отдыхаю чуток, пью кофе и веду тут бесплатную просветительскую работу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
vetka написав:..... Слушайте, это личное дело каждого, делать прививки или нет. Коронавирус не такой заразный и не такой смертельный, как, к примеру, легочная форма чумы, где летальность была 90% и более, чтобы колоть себе сделанную впопыхах чуть ли не на коленках не апробированную вакцину. Колите лично себе что хотите - ваше право. Не от всех болезней есть смысл прививаться.
Могу согласиться. Не хотите прививаться от гриппа - не прививайтесь(я, кстати, не прививался ни разу). Эту прививку никто не объявлял обязательной. С короной ещё слишком много неясного. Так что не обижайтесь, если без прививки Вас не пустят в какие-то страны. И кто сказал, что кто-то предложит делать "сделанную впопыхах чуть ли не на коленках не апробированную вакцину"? ВОЗ поэтому (из-за длительности испытаний) и говорит, что срок разработки будет больше года. Если вообще удастся. Пока просто не о чем говорить.
safonovstanislav Причём здесь молотки? Инструмент полезен в умелых руках. В руках дилетантов - это оружие убийства. Это про наших врачей
"Наши врачи" вакцины не разрабатывают.
И к обоим - вы нигде не написали, что против прививки именно от короны. Речь у вас шла, вроде, о прививках вообще.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Uppi написав:Но позвольте другим решать за себя хотят они колоть не понятный состав себе в организм или нет .
Нет вопросов, никто не запрещает человеку плевать на землю на улице, но если человек заходит в детский сад, там уже нельзя плевать. Поэтому во многих странах ни в школу, ни в детский сад детей без прививок не берут, пожалуйста, нанимайте репетитора, берите няню, сами сидите с детьми, вы решили вы с этим и живите, но не подвергайте опасности других людей.
Uppi написав:Лично знаю мать 4-х летнего ребенка у которого после КДС начался диабет 1 типа .
Да я тоже знаю случаи, делал человек прививку в поликлинике, по дороге назад домой сломал ногу. Но большинство дошли до дома нормально. Да и в принципе в основном ноги ломают не по пути из поликлиники, а в других местах.
Uppi написав:Кстати вопрос по поводу лекарства от ГРИППА так и не раскрыт Вами ?
Как нибудь в следующий раз, а то у меня рабочий день, сижу отдыхаю чуток, пью кофе и веду тут бесплатную просветительскую работу.
По поводу детских садов и школ . Уважаемый , а ничего что эти структуры гос. управления финансируются из моего кармана при уплате налогов и налогов моих родственников ? И как бы не вам и вам подобным решать кого туда пускать . И такой вопрос, вы же сделали прививку чего боитесь то ?
Тут же ответ учетке Первый несколько страниц назад оператор учетки freeze давал разъяснения про РЕПТИЛОИДОВ , не сочтя за трудно пролистайте .
Uppi написав:По поводу детских садов и школ . Уважаемый , а ничего что эти структуры гос. управления финансируются из моего кармана при уплате налогов и налогов моих родственников ? И как бы не вам и вам подобным решать кого туда пускать
Финансируйте себе отдельный детский садик, назовите его "Семеро смелых" например, или имени Агафьи Лыковой, или отдельного репетитора возьмите, мало ли чего вы хотите, может вы хотите под шофе ездить на авто, или шуметь после 23 часов, государство управляется волей большинства населения, недовольные могут уехать в антипрививочную страну или купить хату в глухом селе и там делать что им хочется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Uppi написав:По поводу детских садов и школ . Уважаемый , а ничего что эти структуры гос. управления финансируются из моего кармана при уплате налогов и налогов моих родственников ? И как бы не вам и вам подобным решать кого туда пускать
Финансируйте себе отдельный детский садик, назовите его "Семеро смелых" например, или имени Агафьи Лыковой, или отдельного репетитора возьмите, мало ли чего вы хотите, может вы хотите под шофе ездить на авто, или шуметь после 23 часов, государство управляется волей большинства населения, недовольные могут уехать в антипрививочную страну или купить хату в глухом селе и там делать что им хочется.
Вы что?!!! это же социальная ответственность открыть садик!!! а социальной ответственности надо боятся не меньше ретроградного Меркурия в жизни )))
Uppi написав:По поводу детских садов и школ . Уважаемый , а ничего что эти структуры гос. управления финансируются из моего кармана при уплате налогов и налогов моих родственников ? И как бы не вам и вам подобным решать кого туда пускать
Финансируйте себе отдельный детский садик, назовите его "Семеро смелых" например, или имени Агафьи Лыковой, или отдельного репетитора возьмите, мало ли чего вы хотите, может вы хотите под шофе ездить на авто, или шуметь после 23 часов, государство управляется волей большинства населения, недовольные могут уехать в антипрививочную страну или купить хату в глухом селе и там делать что им хочется.
Ну как бы АЛАВЕРДЫ финансируйте себе отдельный детский садик и назовите его "ВЫКОРМЫШИ РЕПТИЛОИДОВ" и устанавливайте свои правила . Или наймите отдельного репетитора. Ну и все советы вами же данные вам и подходят. Про волю большинства вы откуда черпаете , оттуда же где инфу про лекарство от ГРИППА? И опять вопрос покажите мне мой пост где я против прививок вообще ?