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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1244124512461247

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 219
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:16

  Первый написав:
  Uppi написав:Для всех очевидно , что вы готовы колоть себе все что предложат РЕПТИЛОИДЫ . Это ваш выбор . Но позвольте другим решать за себя хотят они колоть не понятный состав себе в организм или нет .
Лично знаю мать 4-х летнего ребенка у которого после КДС начался диабет 1 типа .
Кстати вопрос по поводу лекарства от ГРИППА так и не раскрыт Вами ?


рептилоиды?

Жуткая трагедия случилась недавно в штате Пенсильвания. 32-летний американец Стивен Минео попросил 42-летнюю сожительницу Барбару Роджерс убить его. Та выстрелила любимому прямо в лоб и позвонила в полицию. Примчавшимся стражам порядка дама объяснила, что Стив решил уйти из жизни, испугавшись засилья рептилоидов в США. На страхе перед этими тайными властителями мира заработал паранойю. Похоже, и подруга недалеко ушла от бойфренда, иначе не стала бы стрелять, а вызвала санитаров.


може к дохтору нужно на консультацию?

Хотя нет, сегодня ретроградный Сатурн....
завтра обращайтесь. :oops:

Ну хоть форум пролистывайте . Вот персонаж freeze дает объяснение РЕПТИЛОИДАМ viewtopic.php?p=4963681#p4963681
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:25

  Uppi написав:
  freeze написав:
  Uppi написав:По поводу детских садов и школ . Уважаемый , а ничего что эти структуры гос. управления финансируются из моего кармана при уплате налогов и налогов моих родственников ? И как бы не вам и вам подобным решать кого туда пускать


Финансируйте себе отдельный детский садик, назовите его "Семеро смелых" например, или имени Агафьи Лыковой, или отдельного репетитора возьмите, мало ли чего вы хотите, может вы хотите под шофе ездить на авто, или шуметь после 23 часов, государство управляется волей большинства населения, недовольные могут уехать в антипрививочную страну или купить хату в глухом селе и там делать что им хочется.

Ну как бы АЛАВЕРДЫ финансируйте себе отдельный детский садик и назовите его "ВЫКОРМЫШИ РЕПТИЛОИДОВ" и устанавливайте свои правила . Или наймите отдельного репетитора. Ну и все советы вами же данные вам и подходят.
Про волю большинства вы откуда черпаете , оттуда же где инфу про лекарство от ГРИППА?
И опять вопрос покажите мне мой пост где я против прививок вообще ?

Кстати, ещё одно необъяснимое: рептилоиды всегда обитают в развитых странах, знают паразиты как там хорошо. Так что рептилоид в Украине - показатель приближающейся демократии, я "ЗА!" А МВФ показатель самых дёшевых заёмных денег - опять хорошо. Мир же безрептилоидных держав - это парад, лучшая система Семашко почему-то не предотвратившая цифры заболевших и эпидемия туберкулёза с детской смертностью... Печаль... я лучше с рептилоидами, там по статистике лучше кормят ))))))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:27

  Uppi написав:Ну как бы АЛАВЕРДЫ финансируйте себе отдельный детский садик и назовите его "ВЫКОРМЫШИ РЕПТИЛОИДОВ" и устанавливайте свои правила . Или наймите отдельного репетитора. Ну и все советы вами же данные вам и подходят.


Это решается волею большинства, которое избирает властные структуры, которые принимают соответствующие решения.
Я бы с удовольствием сделал отдельные детские сады и школы для потенциальных туберкулёзников и полиомиелитчиков, и отдельно для большей части населения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:32

  Uppi написав:Ну хоть форум пролистывайте . Вот персонаж freeze дает объяснение РЕПТИЛОИДАМ viewtopic.php?p=4963681#p4963681


Это я просто довёл до вашего сведения как называются в интернете те ужасные люди, которые на самом-самом верху, принимают решение заставить вас и всё человечество делать прививки. Они же управляют миром и дают указания Трампу, ну и понятно Зеленскому, и главе минздрава Украины Степанову.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:42

  freeze написав:
  Uppi написав:Ну как бы АЛАВЕРДЫ финансируйте себе отдельный детский садик и назовите его "ВЫКОРМЫШИ РЕПТИЛОИДОВ" и устанавливайте свои правила . Или наймите отдельного репетитора. Ну и все советы вами же данные вам и подходят.


Это решается волею большинства, которое избирает властные структуры, которые принимают соответствующие решения.
Я бы с удовольствием сделал отдельные детские сады и школы для потенциальных туберкулёзников и полиомиелитчиков, и отдельно для большей части населения.

Я что-то про вакцинацию в избирательных компаниях ничего не слышал . Про Конституцию и описанные в ней свободы знакомы ?
И такой вопрос Вы сделали прививку , чего вы боитесь ? Или все таки есть опасения , что это фуфло ?
Uppi
 
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Чет 14 тра, 2020 10:20
Zebra

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