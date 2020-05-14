Uppi написав:Для всех очевидно , что вы готовы колоть себе все что предложат РЕПТИЛОИДЫ . Это ваш выбор . Но позвольте другим решать за себя хотят они колоть не понятный состав себе в организм или нет . Лично знаю мать 4-х летнего ребенка у которого после КДС начался диабет 1 типа . Кстати вопрос по поводу лекарства от ГРИППА так и не раскрыт Вами ?
рептилоиды?
Жуткая трагедия случилась недавно в штате Пенсильвания. 32-летний американец Стивен Минео попросил 42-летнюю сожительницу Барбару Роджерс убить его. Та выстрелила любимому прямо в лоб и позвонила в полицию. Примчавшимся стражам порядка дама объяснила, что Стив решил уйти из жизни, испугавшись засилья рептилоидов в США. На страхе перед этими тайными властителями мира заработал паранойю. Похоже, и подруга недалеко ушла от бойфренда, иначе не стала бы стрелять, а вызвала санитаров.
може к дохтору нужно на консультацию?
Хотя нет, сегодня ретроградный Сатурн.... завтра обращайтесь.
Uppi написав:По поводу детских садов и школ . Уважаемый , а ничего что эти структуры гос. управления финансируются из моего кармана при уплате налогов и налогов моих родственников ? И как бы не вам и вам подобным решать кого туда пускать
Финансируйте себе отдельный детский садик, назовите его "Семеро смелых" например, или имени Агафьи Лыковой, или отдельного репетитора возьмите, мало ли чего вы хотите, может вы хотите под шофе ездить на авто, или шуметь после 23 часов, государство управляется волей большинства населения, недовольные могут уехать в антипрививочную страну или купить хату в глухом селе и там делать что им хочется.
Ну как бы АЛАВЕРДЫ финансируйте себе отдельный детский садик и назовите его "ВЫКОРМЫШИ РЕПТИЛОИДОВ" и устанавливайте свои правила . Или наймите отдельного репетитора. Ну и все советы вами же данные вам и подходят. Про волю большинства вы откуда черпаете , оттуда же где инфу про лекарство от ГРИППА? И опять вопрос покажите мне мой пост где я против прививок вообще ?
Кстати, ещё одно необъяснимое: рептилоиды всегда обитают в развитых странах, знают паразиты как там хорошо. Так что рептилоид в Украине - показатель приближающейся демократии, я "ЗА!" А МВФ показатель самых дёшевых заёмных денег - опять хорошо. Мир же безрептилоидных держав - это парад, лучшая система Семашко почему-то не предотвратившая цифры заболевших и эпидемия туберкулёза с детской смертностью... Печаль... я лучше с рептилоидами, там по статистике лучше кормят ))))))
Uppi написав:Ну как бы АЛАВЕРДЫ финансируйте себе отдельный детский садик и назовите его "ВЫКОРМЫШИ РЕПТИЛОИДОВ" и устанавливайте свои правила . Или наймите отдельного репетитора. Ну и все советы вами же данные вам и подходят.
Это решается волею большинства, которое избирает властные структуры, которые принимают соответствующие решения. Я бы с удовольствием сделал отдельные детские сады и школы для потенциальных туберкулёзников и полиомиелитчиков, и отдельно для большей части населения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Uppi написав:Ну хоть форум пролистывайте . Вот персонаж freeze дает объяснение РЕПТИЛОИДАМ viewtopic.php?p=4963681#p4963681
Это я просто довёл до вашего сведения как называются в интернете те ужасные люди, которые на самом-самом верху, принимают решение заставить вас и всё человечество делать прививки. Они же управляют миром и дают указания Трампу, ну и понятно Зеленскому, и главе минздрава Украины Степанову.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Uppi написав:Ну как бы АЛАВЕРДЫ финансируйте себе отдельный детский садик и назовите его "ВЫКОРМЫШИ РЕПТИЛОИДОВ" и устанавливайте свои правила . Или наймите отдельного репетитора. Ну и все советы вами же данные вам и подходят.
Это решается волею большинства, которое избирает властные структуры, которые принимают соответствующие решения. Я бы с удовольствием сделал отдельные детские сады и школы для потенциальных туберкулёзников и полиомиелитчиков, и отдельно для большей части населения.
Я что-то про вакцинацию в избирательных компаниях ничего не слышал . Про Конституцию и описанные в ней свободы знакомы ? И такой вопрос Вы сделали прививку , чего вы боитесь ? Или все таки есть опасения , что это фуфло ?
safonovstanislav написав:...... Я имел ввиду не конкретно врачей, а весь персонал больницы вцелом, включая кладовщика, которому будет просто лень загружать всё в холодильник.
Точно так же какому-нибудь кладовщику может быть лень загружать в холодильник продукты в магазине (более вероятно, чем в больнице). Но в магазин Вы ходите и продукты покупаете.
А насчёт прививки от коронавируса, так я младше 80 лет, зачем мне прививка?
Болеют и молодёжь, и даже дети. Хотя, возможно, реже. Иногда даже умирают, хотя вероятность ниже. Ну и последствия болезни неизвестны пока. Возможно, и незачем. От гриппа вы прививаетесь? Тоже умирают достаточно редко.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
рептилоїди примусять зробити прививки оскільки для них люди то кормова база і вони повинні бути живими і займатися потреблядством
таки ретроградний Сатурн сьогодні
а ще рептилоїди всіх чіпують на днях, номерів ідентифікаційних їм мало
Примерно в 2200 г. до н.э. в Египте образовался Королевский двор Дракона, - утверждает Айк. - Сегодня, 4000 лет спустя, он находится в Англии, которая является эпицентром всемирного контроля. Гибриды “рептилия-человек” были в разное время правителями Ближнего и Среднего Востока, наконец, стали аристократией и королевскими семьями Европы. Виндзоры – одна из этих линий. Если вы исследуете генеалогию президентов Америки, то будете поражены. Все президентские выборы, начиная с Джорджа Вашингтона в 1789 году, были выиграны наиболее “чистокровными” кандидатами, и эталоном является европейская королевская кровь. То же самое касается всех ключевых постов власти, повсюду – одно и то же племя!»
Встречаются православные фундаменталисты – их сегодня все чаще называют „православным талибаном". Они утверждают, что вакцинация - это дьявольские происки. Можно встретить и любителей конспирологии, которые расскажут о том, что американцы (рептилоиды, какие-то другие враги человечества) вместо прививок проводят россиянам химическую или генетическую кастрацию.
Востаннє редагувалось Первый в Чет 14 тра, 2020 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Uppi написав:Про Конституцию и описанные в ней свободы знакомы ?
Мне кажется у Вас путаница свободы и вседозволенности. В Швейцарии, свято чтящей частную собственность, собственника могут обязать покинуть многоквартирное ОСМД, если он не соблюдает правила ОСМД. Чемодан, вокзал, Женева.
Uppi написав:И такой вопрос Вы сделали прививку , чего вы боитесь ? Или все таки есть опасения , что это фуфло ?
Нет никаких опасений, наука это сила. Просто антипрививочники приводят каждый сезон к карантину в детских садах и школах, чем доставляют мне и моей семье неудобство. Плюс затрачиваются бюджетные деньги на лечение пациентов, заболевших какими-то средневековыми болезнями типа кори или дифтерии, что можно легко избежать, это нерационально для бедной страны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Правительство Германии в среду, 18 июля, одобрило законопроект, согласно которому с марта 2020 года дети, не имеющие прививки от кори, не смогут посещать немецкие школы и детские сады. Такие прививки, как сказано в документе, являются обязательными и для сотрудников детсадов и ясель, школьных учителей, медперсонала, а также работников общественно-бытовых учреждений, таких, например, как общежития для беженцев. За нарушения этой нормы предусмотрен штраф на сумму до 2500 евро.
просто по безпределу як же так можна, що ж це робиться!