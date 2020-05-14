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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 12451246124712481249> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 219 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 35 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 45 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 219 Додано: Чет 14 тра, 2020 17:16 Первый написав: Uppi написав: Для всех очевидно , что вы готовы колоть себе все что предложат РЕПТИЛОИДЫ . Это ваш выбор . Но позвольте другим решать за себя хотят они колоть не понятный состав себе в организм или нет .

Лично знаю мать 4-х летнего ребенка у которого после КДС начался диабет 1 типа .

Кстати вопрос по поводу лекарства от ГРИППА так и не раскрыт Вами ? Для всех очевидно , что вы готовы колоть себе все что предложат. Это ваш выбор . Но позвольте другим решать за себя хотят они колоть не понятный состав себе в организм или нет .Лично знаю мать 4-х летнего ребенка у которого после КДС начался диабет 1 типа .Кстати вопрос по поводу лекарства от ГРИППА так и не раскрыт Вами ?



рептилоиды?



Жуткая трагедия случилась недавно в штате Пенсильвания. 32-летний американец Стивен Минео попросил 42-летнюю сожительницу Барбару Роджерс убить его. Та выстрелила любимому прямо в лоб и позвонила в полицию. Примчавшимся стражам порядка дама объяснила, что Стив решил уйти из жизни, испугавшись засилья рептилоидов в США. На страхе перед этими тайными властителями мира заработал паранойю. Похоже, и подруга недалеко ушла от бойфренда, иначе не стала бы стрелять, а вызвала санитаров.



може к дохтору нужно на консультацию?



Хотя нет, сегодня ретроградный Сатурн....

завтра обращайтесь. рептилоиды?може к дохтору нужно на консультацию?Хотя нет, сегодня ретроградный Сатурн....завтра обращайтесь.

Ну хоть форум пролистывайте . Вот персонаж freeze дает объяснение РЕПТИЛОИДАМ Ну хоть форум пролистывайте . Вот персонаж freeze дает объяснение РЕПТИЛОИДАМ viewtopic.php?p=4963681#p4963681 Uppi Повідомлень: 22 З нами з: 22.04.20 Подякував: 3 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 17:25 Uppi написав: freeze написав: Uppi написав: По поводу детских садов и школ . Уважаемый , а ничего что эти структуры гос. управления финансируются из моего кармана при уплате налогов и налогов моих родственников ? И как бы не вам и вам подобным решать кого туда пускать По поводу детских садов и школ . Уважаемый , а ничего что эти структуры гос. управления финансируются из моего кармана при уплате налогов и налогов моих родственников ? И как бы не вам и вам подобным решать кого туда пускать



Финансируйте себе отдельный детский садик, назовите его "Семеро смелых" например, или имени Агафьи Лыковой, или отдельного репетитора возьмите, мало ли чего вы хотите, может вы хотите под шофе ездить на авто, или шуметь после 23 часов, государство управляется волей большинства населения, недовольные могут уехать в антипрививочную страну или купить хату в глухом селе и там делать что им хочется. Финансируйте себе отдельный детский садик, назовите его "Семеро смелых" например, или имени Агафьи Лыковой, или отдельного репетитора возьмите, мало ли чего вы хотите, может вы хотите под шофе ездить на авто, или шуметь после 23 часов, государство управляется волей большинства населения, недовольные могут уехать в антипрививочную страну или купить хату в глухом селе и там делать что им хочется.

Ну как бы АЛАВЕРДЫ финансируйте себе отдельный детский садик и назовите его "ВЫКОРМЫШИ РЕПТИЛОИДОВ" и устанавливайте свои правила . Или наймите отдельного репетитора. Ну и все советы вами же данные вам и подходят.

Про волю большинства вы откуда черпаете , оттуда же где инфу про лекарство от ГРИППА?

И опять вопрос покажите мне мой пост где я против прививок вообще ? Ну как бы АЛАВЕРДЫ финансируйте себе отдельный детский садик и назовите его "ВЫКОРМЫШИ РЕПТИЛОИДОВ" и устанавливайте свои правила . Или наймите отдельного репетитора. Ну и все советы вами же данные вам и подходят.Про волю большинства вы откуда черпаете , оттуда же где инфу про лекарство от ГРИППА?И опять вопрос покажите мне мой пост где я против прививок вообще ?

Кстати, ещё одно необъяснимое: рептилоиды всегда обитают в развитых странах, знают паразиты как там хорошо. Так что рептилоид в Украине - показатель приближающейся демократии, я "ЗА!" А МВФ показатель самых дёшевых заёмных денег - опять хорошо. Мир же безрептилоидных держав - это парад, лучшая система Семашко почему-то не предотвратившая цифры заболевших и эпидемия туберкулёза с детской смертностью... Печаль... я лучше с рептилоидами, там по статистике лучше кормят )))))) Кстати, ещё одно необъяснимое: рептилоиды всегда обитают в развитых странах, знают паразиты как там хорошо. Так что рептилоид в Украине - показатель приближающейся демократии, я "ЗА!" А МВФ показатель самых дёшевых заёмных денег - опять хорошо. Мир же безрептилоидных держав - это парад, лучшая система Семашко почему-то не предотвратившая цифры заболевших и эпидемия туберкулёза с детской смертностью... Печаль... я лучше с рептилоидами, там по статистике лучше кормят )))))) stm

Повідомлень: 2338 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 405 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 17:27 Uppi написав: Ну как бы АЛАВЕРДЫ финансируйте себе отдельный детский садик и назовите его "ВЫКОРМЫШИ РЕПТИЛОИДОВ" и устанавливайте свои правила . Или наймите отдельного репетитора. Ну и все советы вами же данные вам и подходят. Ну как бы АЛАВЕРДЫ финансируйте себе отдельный детский садик и назовите его "ВЫКОРМЫШИ РЕПТИЛОИДОВ" и устанавливайте свои правила . Или наймите отдельного репетитора. Ну и все советы вами же данные вам и подходят.



Это решается волею большинства, которое избирает властные структуры, которые принимают соответствующие решения.

Я бы с удовольствием сделал отдельные детские сады и школы для потенциальных туберкулёзников и полиомиелитчиков, и отдельно для большей части населения. Это решается волею большинства, которое избирает властные структуры, которые принимают соответствующие решения.Я бы с удовольствием сделал отдельные детские сады и школы для потенциальных туберкулёзников и полиомиелитчиков, и отдельно для большей части населения. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16783 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4184 раз. Подякували: 6669 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 17:32 Uppi написав: Ну хоть форум пролистывайте . Вот персонаж freeze дает объяснение РЕПТИЛОИДАМ viewtopic.php?p=4963681#p4963681 Ну хоть форум пролистывайте . Вот персонаж freeze дает объяснение РЕПТИЛОИДАМ viewtopic.php?p=4963681#p4963681



Это я просто довёл до вашего сведения как называются в интернете те ужасные люди, которые на самом-самом верху, принимают решение заставить вас и всё человечество делать прививки. Они же управляют миром и дают указания Трампу, ну и понятно Зеленскому, и главе минздрава Украины Степанову. Это я просто довёл до вашего сведения как называются в интернете те ужасные люди, которые на самом-самом верху, принимают решение заставить вас и всё человечество делать прививки. Они же управляют миром и дают указания Трампу, ну и понятно Зеленскому, и главе минздрава Украины Степанову. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16783 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4184 раз. Подякували: 6669 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 17:42 freeze написав: Uppi написав: Ну как бы АЛАВЕРДЫ финансируйте себе отдельный детский садик и назовите его "ВЫКОРМЫШИ РЕПТИЛОИДОВ" и устанавливайте свои правила . Или наймите отдельного репетитора. Ну и все советы вами же данные вам и подходят. Ну как бы АЛАВЕРДЫ финансируйте себе отдельный детский садик и назовите его "ВЫКОРМЫШИ РЕПТИЛОИДОВ" и устанавливайте свои правила . Или наймите отдельного репетитора. Ну и все советы вами же данные вам и подходят.



Это решается волею большинства, которое избирает властные структуры, которые принимают соответствующие решения.

Я бы с удовольствием сделал отдельные детские сады и школы для потенциальных туберкулёзников и полиомиелитчиков, и отдельно для большей части населения. Это решается волею большинства, которое избирает властные структуры, которые принимают соответствующие решения.Я бы с удовольствием сделал отдельные детские сады и школы для потенциальных туберкулёзников и полиомиелитчиков, и отдельно для большей части населения.

Я что-то про вакцинацию в избирательных компаниях ничего не слышал . Про Конституцию и описанные в ней свободы знакомы ?

И такой вопрос Вы сделали прививку , чего вы боитесь ? Или все таки есть опасения , что это фуфло ? Я что-то про вакцинацию в избирательных компаниях ничего не слышал . Про Конституцию и описанные в ней свободы знакомы ?И такой вопрос Вы сделали прививку , чего вы боитесь ? Или все таки есть опасения , что это фуфло ? Uppi Повідомлень: 22 З нами з: 22.04.20 Подякував: 3 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 17:45 safonovstanislav написав: ......

Я имел ввиду не конкретно врачей, а весь персонал больницы вцелом, включая кладовщика, которому будет просто лень загружать всё в холодильник. ......Я имел ввиду не конкретно врачей, а весь персонал больницы вцелом, включая кладовщика, которому будет просто лень загружать всё в холодильник.

Точно так же какому-нибудь кладовщику может быть лень загружать в холодильник продукты в магазине (более вероятно, чем в больнице). Но в магазин Вы ходите и продукты покупаете.



А насчёт прививки от коронавируса, так я младше 80 лет, зачем мне прививка?

Болеют и молодёжь, и даже дети. Хотя, возможно, реже. Иногда даже умирают, хотя вероятность ниже. Ну и последствия болезни неизвестны пока.

Возможно, и незачем.

От гриппа вы прививаетесь? Тоже умирают достаточно редко. Точно так же какому-нибудь кладовщику может быть лень загружать в холодильник продукты в магазине (более вероятно, чем в больнице). Но в магазин Вы ходите и продукты покупаете.Болеют и молодёжь, и даже дети. Хотя, возможно, реже. Иногда даже умирают, хотя вероятность ниже. Ну и последствия болезни неизвестны пока.Возможно, и незачем.От гриппа вы прививаетесь? Тоже умирают достаточно редко. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16530 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4480 раз. Подякували: 4149 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 17:52



рептилоїди примусять зробити прививки оскільки для них люди то кормова база і вони повинні бути живими і займатися потреблядством



таки ретроградний Сатурн сьогодні



а ще рептилоїди всіх чіпують на днях, номерів ідентифікаційних їм мало



Примерно в 2200 г. до н.э. в Египте образовался Королевский двор Дракона, - утверждает Айк. - Сегодня, 4000 лет спустя, он находится в Англии, которая является эпицентром всемирного контроля. Гибриды “рептилия-человек” были в разное время правителями Ближнего и Среднего Востока, наконец, стали аристократией и королевскими семьями Европы. Виндзоры – одна из этих линий. Если вы исследуете генеалогию президентов Америки, то будете поражены. Все президентские выборы, начиная с Джорджа Вашингтона в 1789 году, были выиграны наиболее “чистокровными” кандидатами, и эталоном является европейская королевская кровь. То же самое касается всех ключевых постов власти, повсюду – одно и то же племя!»



Встречаются православные фундаменталисты – их сегодня все чаще называют „православным талибаном". Они утверждают, что вакцинация - это дьявольские происки. Можно встретить и любителей конспирологии, которые расскажут о том, что американцы (рептилоиды, какие-то другие враги человечества) вместо прививок проводят россиянам химическую или генетическую кастрацию. яка дискусія:-)рептилоїди примусять зробити прививки оскільки для них люди то кормова база і вони повинні бути живими і займатися потреблядствомтаки ретроградний Сатурн сьогодніа ще рептилоїди всіх чіпують на днях, номерів ідентифікаційних їм мало Востаннє редагувалось Первый в Чет 14 тра, 2020 18:02, всього редагувалось 1 раз. Первый Повідомлень: 15303 З нами з: 27.10.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 2013 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 17:52 Uppi написав: .....

И такой вопрос Вы сделали прививку , чего вы боитесь ? Или все таки есть опасения , что это фуфло ? .....И такой вопрос Вы сделали прививку , чего вы боитесь ? Или все таки есть опасения , что это фуфло ?

Не все (никакие?) прививки дают 100%-ую гарантию от болезни.

Но они уменьшают вероятность заражения и особенно эпидемии. Не все (никакие?) прививки дают 100%-ую гарантию от болезни.Но они уменьшают вероятность заражения и особенно эпидемии. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16530 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4480 раз. Подякували: 4149 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 17:58 Uppi написав: Про Конституцию и описанные в ней свободы знакомы ? Про Конституцию и описанные в ней свободы знакомы ?



Мне кажется у Вас путаница свободы и вседозволенности.

В Швейцарии, свято чтящей частную собственность, собственника могут обязать покинуть многоквартирное ОСМД, если он не соблюдает правила ОСМД. Чемодан, вокзал, Женева.



Uppi написав: И такой вопрос Вы сделали прививку , чего вы боитесь ? Или все таки есть опасения , что это фуфло ? И такой вопрос Вы сделали прививку , чего вы боитесь ? Или все таки есть опасения , что это фуфло ?



Нет никаких опасений, наука это сила.

Просто антипрививочники приводят каждый сезон к карантину в детских садах и школах, чем доставляют мне и моей семье неудобство.

Плюс затрачиваются бюджетные деньги на лечение пациентов, заболевших какими-то средневековыми болезнями типа кори или дифтерии, что можно легко избежать, это нерационально для бедной страны. Мне кажется у Вас путаница свободы и вседозволенности.В Швейцарии, свято чтящей частную собственность, собственника могут обязать покинуть многоквартирное ОСМД, если он не соблюдает правила ОСМД. Чемодан, вокзал, Женева.Нет никаких опасений, наука это сила.Просто антипрививочники приводят каждый сезон к карантину в детских садах и школах, чем доставляют мне и моей семье неудобство.Плюс затрачиваются бюджетные деньги на лечение пациентов, заболевших какими-то средневековыми болезнями типа кори или дифтерии, что можно легко избежать, это нерационально для бедной страны. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16783 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4184 раз. Подякували: 6669 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 18:09 Правительство Германии в среду, 18 июля, одобрило законопроект, согласно которому с марта 2020 года дети, не имеющие прививки от кори, не смогут посещать немецкие школы и детские сады. Такие прививки, как сказано в документе, являются обязательными и для сотрудников детсадов и ясель, школьных учителей, медперсонала, а также работников общественно-бытовых учреждений, таких, например, как общежития для беженцев. За нарушения этой нормы предусмотрен штраф на сумму до 2500 евро.





просто по безпределу як же так можна, що ж це робиться! просто по безпределуяк же так можна, що ж це робиться! Всім процвітання! Первый Повідомлень: 15303 З нами з: 27.10.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 2013 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 12451246124712481249> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6949 1555690

Zebra Чет 14 тра, 2020 10:20