Uppi написав:Про Конституцию и описанные в ней свободы знакомы ?
Мне кажется у Вас путаница свободы и вседозволенности. В Швейцарии, свято чтящей частную собственность, собственника могут обязать покинуть многоквартирное ОСМД, если он не соблюдает правила ОСМД. Чемодан, вокзал, Женева.
Uppi написав:И такой вопрос Вы сделали прививку , чего вы боитесь ? Или все таки есть опасения , что это фуфло ?
Нет никаких опасений, наука это сила. Просто антипрививочники приводят каждый сезон к карантину в детских садах и школах, чем доставляют мне и моей семье неудобство. Плюс затрачиваются бюджетные деньги на лечение пациентов, что можно легко избежать, это нерационально для бедной страны.
Просто смешно . Так вы определитесь вакцина защищает на 100% или на 50% или на 0% . Откуда Вы можете обладать статистикой что "антипрививочники приводят каждый сезон к карантину в детских садах и школах" это просто бред. Кто Вам сказал Что Украина бедная страна ? Её грабят 30 лет , а мы все крепчаем . Да и тут ваша коллега утверждает что МВФ дает денег на шару . Откуда бедность ? Наука сила . Когда будет вакцина от СПИДа ? И лекарство от ГРИППа ?
Uppi написав:Я что-то про вакцинацию в избирательных компаниях ничего не слышал . Про Конституцию и описанные в ней свободы знакомы ? И такой вопрос Вы сделали прививку , чего вы боитесь ? Или все таки есть опасения , что это фуфло ?
Так в Конституції теж не записано, що кухарки повинні мити руки після туалету і пристібувати пасок безпеки в авто. Без прививок і антибіотиків люди жили вдвічі менше, ніж при рептілоїдах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Uppi написав:Просто смешно . Так вы определитесь вакцина защищает на 100% или на 50% или на 0% . Откуда Вы можете обладать статистикой что "антипрививочники приводят каждый сезон к карантину в детских садах и школах" это просто бред.
Это такая случайная статистика говорит что в Германии, Италии, Франции где обязательны около 15 прививок смертность детская меньше
Uppi написав:Кто Вам сказал Что Украина бедная страна ? Её грабят 30 лет , а мы все крепчаем . Да и тут ваша коллега утверждает что МВФ дает денег на шару . Откуда бедность ? Наука сила . Когда будет вакцина от СПИДа ? И лекарство от ГРИППа ?
Кредит под минимальный процент и знания, что лекарства от СПИДа и вакцина от гриппа уже есть - это научный факт. Кстати, научно подмечено, что наука и Сталино - это как 2 непересекающиеся вселенные и чем дальше, тем больше
Первый написав:Правительство Германии в среду, 18 июля, одобрило законопроект, согласно которому с марта 2020 года дети, не имеющие прививки от кори, не смогут посещать немецкие школы и детские сады. Такие прививки, как сказано в документе, являются обязательными и для сотрудников детсадов и ясель, школьных учителей, медперсонала, а также работников общественно-бытовых учреждений, таких, например, как общежития для беженцев. За нарушения этой нормы предусмотрен штраф на сумму до 2500 евро.
просто по безпределу як же так можна, що ж це робиться!
дик фошисти
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
ЛАД написав:Точно так же какому-нибудь кладовщику может быть лень загружать в холодильник продукты в магазине (более вероятно, чем в больнице). Но в магазин Вы ходите и продукты покупаете.
Испорченные продукты можно определить на запах и вкус. Да, и чтоб инвалидность получить от еды, нужно совсем что-то злое съесть, наподобии ядовитых грибов. Хотя такие случаи тоже не редкость. Знаю случай, когда в семье жена умерла от отравления грибами, а муж ослеп.
ЛАД написав:От гриппа вы прививаетесь? Тоже умирают достаточно редко.
Грипп - это та болезнь, которая реально циркулирует в нашей жизни, и которой, наверное, все, хоть раз болели. Не делаю, т.к. просто лень Проблема с прививками состоит в том, что их делают чуть ли не в первые минуты после рождения ребёнка. В большинстве случаев всё проходит нормально. Но, если что-то пошло не так, всегда всё можно списать на осложнения после родов, не повезло, такой родился. В сознательном возрасте, человек может сам за себя решать, а не полагаться на несведующих родителей и добрых докторов, которым что сказали, то они и делают. Сказали колоть просрочку, будут колоть просрочку.
safonovstanislav написав:Проблема с прививками состоит в том, что их делают чуть ли не в первые минуты после рождения ребёнка. В большинстве случаев всё проходит нормально. Но, если что-то пошло не так, всегда всё можно списать на осложнения после родов, не повезло, такой родился. В сознательном возрасте, человек может сам за себя решать, а не полагаться на несведующих родителей и добрых докторов, которым что сказали, то они и делают. Сказали колоть просрочку, будут колоть просрочку.
100%. мне так сыну и вкололи, потому что жена себя плохо чувствовала. не прошло нормально, появилась пожизненная проблема, и с тех пор отношение к прививкам стало совершенно другим
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
safonovstanislav написав:..... Испорченные продукты можно определить на запах и вкус. Да, и чтоб инвалидность получить от еды, нужно совсем что-то злое съесть, наподобии ядовитых грибов. Хотя такие случаи тоже не редкость. Знаю случай, когда в семье жена умерла от отравления грибами, а муж ослеп. .....
Знаю случай, когда молодая девчонка отравилась консервированными огурцами. Еле откачали. Месяц в больнице
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.