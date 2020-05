Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1246124712481249> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 219 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 35 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 45 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 219 Додано: Чет 14 тра, 2020 18:13 freeze написав: Uppi написав: Про Конституцию и описанные в ней свободы знакомы ? Про Конституцию и описанные в ней свободы знакомы ?



Мне кажется у Вас путаница свободы и вседозволенности.

В Швейцарии, свято чтящей частную собственность, собственника могут обязать покинуть многоквартирное ОСМД, если он не соблюдает правила ОСМД. Чемодан, вокзал, Женева.



Uppi написав: И такой вопрос Вы сделали прививку , чего вы боитесь ? Или все таки есть опасения , что это фуфло ? И такой вопрос Вы сделали прививку , чего вы боитесь ? Или все таки есть опасения , что это фуфло ?



Нет никаких опасений, наука это сила.

Просто антипрививочники приводят каждый сезон к карантину в детских садах и школах, чем доставляют мне и моей семье неудобство.

Плюс затрачиваются бюджетные деньги на лечение пациентов, что можно легко избежать, это нерационально для бедной страны. Мне кажется у Вас путаница свободы и вседозволенности.В Швейцарии, свято чтящей частную собственность, собственника могут обязать покинуть многоквартирное ОСМД, если он не соблюдает правила ОСМД. Чемодан, вокзал, Женева.Нет никаких опасений, наука это сила.Просто антипрививочники приводят каждый сезон к карантину в детских садах и школах, чем доставляют мне и моей семье неудобство.Плюс затрачиваются бюджетные деньги на лечение пациентов, что можно легко избежать, это нерационально для бедной страны.

Просто смешно .

Так вы определитесь вакцина защищает на 100% или на 50% или на 0% . Откуда Вы можете обладать статистикой что "антипрививочники приводят каждый сезон к карантину в детских садах и школах" это просто бред.

Кто Вам сказал Что Украина бедная страна ? Её грабят 30 лет , а мы все крепчаем . Да и тут ваша коллега утверждает что МВФ дает денег на шару . Откуда бедность ?

Наука сила . Когда будет вакцина от СПИДа ? И лекарство от ГРИППа ? Просто смешно .Так вы определитесь вакцина защищает на 100% или на 50% или на 0% . Откуда Вы можете обладать статистикой что "антипрививочники приводят каждый сезон к карантину в детских садах и школах" это просто бред.Кто Вам сказал Что Украина бедная страна ? Её грабят 30 лет , а мы все крепчаем . Да и тут ваша коллега утверждает что МВФ дает денег на шару . Откуда бедность ?Наука сила . Когда будет вакцина от СПИДа ? И лекарство от ГРИППа ? Uppi Повідомлень: 22 З нами з: 22.04.20 Подякував: 3 раз. Подякували: 3 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 18:16 Uppi написав: Я что-то про вакцинацию в избирательных компаниях ничего не слышал . Про Конституцию и описанные в ней свободы знакомы ?

И такой вопрос Вы сделали прививку , чего вы боитесь ? Или все таки есть опасения , что это фуфло ? Я что-то про вакцинацию в избирательных компаниях ничего не слышал . Про Конституцию и описанные в ней свободы знакомы ?И такой вопрос Вы сделали прививку , чего вы боитесь ? Или все таки есть опасения , что это фуфло ?

Так в Конституції теж не записано, що кухарки повинні мити руки після туалету і пристібувати пасок безпеки в авто.

Без прививок і антибіотиків люди жили вдвічі менше, ніж при рептілоїдах. Так в Конституції теж не записано, що кухарки повинні мити руки після туалету і пристібувати пасок безпеки в авто.Без прививок і антибіотиків люди жили вдвічі менше, ніж при рептілоїдах. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10432 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1134 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 18:24

http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_vzhe_1 ... 09479.html У Львові на Covid-19 уже захворіли 100 медичних працівників. З них 56 – це працівники Лікарні швидкої допомоги stargazer Повідомлень: 1049 З нами з: 15.04.09 Подякував: 354 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 18:43 Uppi написав: Просто смешно .

Так вы определитесь вакцина защищает на 100% или на 50% или на 0% . Откуда Вы можете обладать статистикой что "антипрививочники приводят каждый сезон к карантину в детских садах и школах" это просто бред. Просто смешно .Так вы определитесь вакцина защищает на 100% или на 50% или на 0% . Откуда Вы можете обладать статистикой что "антипрививочники приводят каждый сезон к карантину в детских садах и школах" это просто бред.

Это такая случайная статистика говорит что в Германии, Италии, Франции где обязательны около 15 прививок смертность детская меньше

Uppi написав: Кто Вам сказал Что Украина бедная страна ? Её грабят 30 лет , а мы все крепчаем . Да и тут ваша коллега утверждает что МВФ дает денег на шару . Откуда бедность ?

Наука сила . Когда будет вакцина от СПИДа ? И лекарство от ГРИППа ? Кто Вам сказал Что Украина бедная страна ? Её грабят 30 лет , а мы все крепчаем . Да и тут ваша коллега утверждает что МВФ дает денег на шару . Откуда бедность ?Наука сила . Когда будет вакцина от СПИДа ? И лекарство от ГРИППа ?

Кредит под минимальный процент и знания, что лекарства от СПИДа и вакцина от гриппа уже есть - это научный факт. Кстати, научно подмечено, что наука и Сталино - это как 2 непересекающиеся вселенные и чем дальше, тем больше Это такая случайная статистика говорит что в Германии, Италии, Франции где обязательны около 15 прививок смертность детская меньшеКредит под минимальный процент и знания, что лекарства от СПИДа и вакцина от гриппа уже есть - это научный факт. Кстати, научно подмечено, что наука и Сталино - это как 2 непересекающиеся вселенные и чем дальше, тем больше stm

Повідомлень: 2338 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 405 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 18:45 freeze написав: Я бы с удовольствием сделал отдельные детские сады и школы для потенциальных туберкулёзников и полиомиелитчиков, и отдельно для большей части населения. Я бы с удовольствием сделал отдельные детские сады и школы для потенциальных туберкулёзников и полиомиелитчиков, и отдельно для большей части населения.

Зачем? Для тех, кто сделал прививку от этих болезней, они ведь не опасны? Правда ведь? Или нет?

Определитесь, или вы верите, что прививки вас защитят от всех бед, или не верите. Зачем? Для тех, кто сделал прививку от этих болезней, они ведь не опасны? Правда ведь? Или нет?Определитесь, или вы верите, что прививки вас защитят от всех бед, или не верите. safonovstanislav Повідомлень: 2745 З нами з: 10.05.14 Подякував: 191 раз. Подякували: 413 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 18:56 Первый написав: Правительство Германии в среду, 18 июля, одобрило законопроект, согласно которому с марта 2020 года дети, не имеющие прививки от кори, не смогут посещать немецкие школы и детские сады. Такие прививки, как сказано в документе, являются обязательными и для сотрудников детсадов и ясель, школьных учителей, медперсонала, а также работников общественно-бытовых учреждений, таких, например, как общежития для беженцев. За нарушения этой нормы предусмотрен штраф на сумму до 2500 евро.





просто по безпределу як же так можна, що ж це робиться! просто по безпределуяк же так можна, що ж це робиться!

дик фошисти дик фошисти Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19190 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1299 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 19:02 ЛАД написав: Точно так же какому-нибудь кладовщику может быть лень загружать в холодильник продукты в магазине (более вероятно, чем в больнице). Но в магазин Вы ходите и продукты покупаете. Точно так же какому-нибудь кладовщику может быть лень загружать в холодильник продукты в магазине (более вероятно, чем в больнице). Но в магазин Вы ходите и продукты покупаете.

Испорченные продукты можно определить на запах и вкус. Да, и чтоб инвалидность получить от еды, нужно совсем что-то злое съесть, наподобии ядовитых грибов. Хотя такие случаи тоже не редкость. Знаю случай, когда в семье жена умерла от отравления грибами, а муж ослеп.



ЛАД написав: От гриппа вы прививаетесь? Тоже умирают достаточно редко. От гриппа вы прививаетесь? Тоже умирают достаточно редко.

Грипп - это та болезнь, которая реально циркулирует в нашей жизни, и которой, наверное, все, хоть раз болели. Не делаю, т.к. просто лень

Проблема с прививками состоит в том, что их делают чуть ли не в первые минуты после рождения ребёнка. В большинстве случаев всё проходит нормально. Но, если что-то пошло не так, всегда всё можно списать на осложнения после родов, не повезло, такой родился. В сознательном возрасте, человек может сам за себя решать, а не полагаться на несведующих родителей и добрых докторов, которым что сказали, то они и делают. Сказали колоть просрочку, будут колоть просрочку. Испорченные продукты можно определить на запах и вкус. Да, и чтоб инвалидность получить от еды, нужно совсем что-то злое съесть, наподобии ядовитых грибов. Хотя такие случаи тоже не редкость. Знаю случай, когда в семье жена умерла от отравления грибами, а муж ослеп.Грипп - это та болезнь, которая реально циркулирует в нашей жизни, и которой, наверное, все, хоть раз болели. Не делаю, т.к. просто леньПроблема с прививками состоит в том, что их делают чуть ли не в первые минуты после рождения ребёнка. В большинстве случаев всё проходит нормально. Но, если что-то пошло не так, всегда всё можно списать на осложнения после родов, не повезло, такой родился. В сознательном возрасте, человек может сам за себя решать, а не полагаться на несведующих родителей и добрых докторов, которым что сказали, то они и делают. Сказали колоть просрочку, будут колоть просрочку. safonovstanislav Повідомлень: 2745 З нами з: 10.05.14 Подякував: 191 раз. Подякували: 413 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 19:07 safonovstanislav написав: Проблема с прививками состоит в том, что их делают чуть ли не в первые минуты после рождения ребёнка. В большинстве случаев всё проходит нормально. Но, если что-то пошло не так, всегда всё можно списать на осложнения после родов, не повезло, такой родился. В сознательном возрасте, человек может сам за себя решать, а не полагаться на несведующих родителей и добрых докторов, которым что сказали, то они и делают. Сказали колоть просрочку, будут колоть просрочку. Проблема с прививками состоит в том, что их делают чуть ли не в первые минуты после рождения ребёнка. В большинстве случаев всё проходит нормально. Но, если что-то пошло не так, всегда всё можно списать на осложнения после родов, не повезло, такой родился. В сознательном возрасте, человек может сам за себя решать, а не полагаться на несведующих родителей и добрых докторов, которым что сказали, то они и делают. Сказали колоть просрочку, будут колоть просрочку.



100%. мне так сыну и вкололи, потому что жена себя плохо чувствовала. не прошло нормально, появилась пожизненная проблема, и с тех пор отношение к прививкам стало совершенно другим 100%. мне так сыну и вкололи, потому что жена себя плохо чувствовала. не прошло нормально, появилась пожизненная проблема, и с тех пор отношение к прививкам стало совершенно другим It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3012 З нами з: 14.03.06 Подякував: 180 раз. Подякували: 372 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 19:10 freeze написав: Просто антипрививочники приводят каждый сезон к карантину в детских садах и школах, чем доставляют мне и моей семье неудобство Просто антипрививочники приводят каждый сезон к карантину в детских садах и школах, чем доставляют мне и моей семье неудобство

Да, вот прям каждый сезон объявляют карантин из-за тех болезней, от которых делают прививки? Не помню НИ ОДНОГО такого карантина. Да, вот прям каждый сезон объявляют карантин из-за тех болезней, от которых делают прививки? Не помню НИ ОДНОГО такого карантина. safonovstanislav Повідомлень: 2745 З нами з: 10.05.14 Подякував: 191 раз. Подякували: 413 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 19:21 safonovstanislav написав: .....

Испорченные продукты можно определить на запах и вкус. Да, и чтоб инвалидность получить от еды, нужно совсем что-то злое съесть, наподобии ядовитых грибов. Хотя такие случаи тоже не редкость. Знаю случай, когда в семье жена умерла от отравления грибами, а муж ослеп.

..... .....Испорченные продукты можно определить на запах и вкус. Да, и чтоб инвалидность получить от еды, нужно совсем что-то злое съесть, наподобии ядовитых грибов. Хотя такие случаи тоже не редкость. Знаю случай, когда в семье жена умерла от отравления грибами, а муж ослеп......

Знаю случай, когда молодая девчонка отравилась консервированными огурцами. Еле откачали. Месяц в больнице Знаю случай, когда молодая девчонка отравилась консервированными огурцами. Еле откачали. Месяц в больнице Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16531 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4480 раз. Подякували: 4149 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1246124712481249> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Vitaka, vitaliian, Zebra,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: orest ЛАД і 4 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 693 , 694 , 695

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6949 1555690

Zebra Чет 14 тра, 2020 10:20