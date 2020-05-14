safonovstanislav написав:Проблема с прививками состоит в том, что их делают чуть ли не в первые минуты после рождения ребёнка. В большинстве случаев всё проходит нормально. Но, если что-то пошло не так, всегда всё можно списать на осложнения после родов, не повезло, такой родился. В сознательном возрасте, человек может сам за себя решать, а не полагаться на несведующих родителей и добрых докторов, которым что сказали, то они и делают. Сказали колоть просрочку, будут колоть просрочку.
100%. мне так сыну и вкололи, потому что жена себя плохо чувствовала. не прошло нормально, появилась пожизненная проблема, и с тех пор отношение к прививкам стало совершенно другим
Понимаете, если остаётся медсестра-кретинка и главврач идиот вакцина тут ни при чём. И самое удачное, что эти будут калечить жизни. Вот така ху.ня малята... И бороться тут надо не против вакцин, а против "поваров плюющих в блюдо посетителя". Но каждому своё.
adeges написав:....... 100%. мне так сыну и вкололи, потому что жена себя плохо чувствовала. не прошло нормально, появилась пожизненная проблема, и с тех пор отношение к прививкам стало совершенно другим
Понимаете, если остаётся медсестра-кретинка и главврач идиот вакцина тут ни при чём. И самое удачное, что эти будут калечить жизни. Вот така ху.ня малята... И бороться тут надо не против вакцин, а против "поваров плюющих в блюдо посетителя". Но каждому своё.
Плохой врач или медсестра могут многое сделать и без прививок.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
safonovstanislav написав:Испорченные продукты можно определить на запах и вкус. Да, и чтоб инвалидность получить от еды, нужно совсем что-то злое съесть, наподобии ядовитых грибов. Хотя такие случаи тоже не редкость. Знаю случай, когда в семье жена умерла от отравления грибами, а муж ослеп.
Знаю случай, когда молодая девчонка отравилась консервированными огурцами. Еле откачали. Месяц в больнице
Хорошо, что я человек крайне некоммуникабельный, а потому мне неизвестны никакие подобные случаи со своими знакомыми. Ввиду крайне малого числа оных.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.