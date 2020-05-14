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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1247124812491250>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 219
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:21

  adeges написав:
  safonovstanislav написав:Проблема с прививками состоит в том, что их делают чуть ли не в первые минуты после рождения ребёнка. В большинстве случаев всё проходит нормально. Но, если что-то пошло не так, всегда всё можно списать на осложнения после родов, не повезло, такой родился. В сознательном возрасте, человек может сам за себя решать, а не полагаться на несведующих родителей и добрых докторов, которым что сказали, то они и делают. Сказали колоть просрочку, будут колоть просрочку.


100%. мне так сыну и вкололи, потому что жена себя плохо чувствовала. не прошло нормально, появилась пожизненная проблема, и с тех пор отношение к прививкам стало совершенно другим

Понимаете, если остаётся медсестра-кретинка и главврач идиот вакцина тут ни при чём. И самое удачное, что эти будут калечить жизни. Вот така ху.ня малята... И бороться тут надо не против вакцин, а против "поваров плюющих в блюдо посетителя". Но каждому своё.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

safonovstanislav написав:
  freeze написав:Просто антипрививочники приводят каждый сезон к карантину в детских садах и школах, чем доставляют мне и моей семье неудобство

Да, вот прям каждый сезон объявляют карантин из-за тех болезней, от которых делают прививки? Не помню НИ ОДНОГО такого карантина.


Каждый год в каждой области закрывают на карантин школы на определенный период с мотивировкой превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ.
В Одессе в январе не учились.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:27

Не думал, что на нашем форуме придется доказывать пользу прививок.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:31

  stm написав:
  adeges написав:.......
100%. мне так сыну и вкололи, потому что жена себя плохо чувствовала. не прошло нормально, появилась пожизненная проблема, и с тех пор отношение к прививкам стало совершенно другим

Понимаете, если остаётся медсестра-кретинка и главврач идиот вакцина тут ни при чём. И самое удачное, что эти будут калечить жизни. Вот така ху.ня малята... И бороться тут надо не против вакцин, а против "поваров плюющих в блюдо посетителя". Но каждому своё.

Плохой врач или медсестра могут многое сделать и без прививок. :mrgreen:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:37

  ЛАД написав:Не думал, что на нашем форуме придется доказывать пользу прививок.


Дремучесть нашего населения всегда была на высоте :mrgreen:
Слово года в 2018 г. было не ВВП, образование, медицина, благосостояние, а Томос :mrgreen:
Сто пудово Филарет, Епифаний и Онуфрий - антипрививочники. :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:40

Естественный отбор ...отрицательный!

  ЛАД написав:Не думал, что на нашем форуме придется доказывать пользу прививок.

О делов-то ... :mrgreen: когда клоун в президентах ходит ... :oops:
"O tempora! O mores!" :idea:
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:42

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:Испорченные продукты можно определить на запах и вкус. Да, и чтоб инвалидность получить от еды, нужно совсем что-то злое съесть, наподобии ядовитых грибов. Хотя такие случаи тоже не редкость. Знаю случай, когда в семье жена умерла от отравления грибами, а муж ослеп.
Знаю случай, когда молодая девчонка отравилась консервированными огурцами. Еле откачали. Месяц в больнице
Хорошо, что я человек крайне некоммуникабельный, а потому мне неизвестны никакие подобные случаи со своими знакомыми. Ввиду крайне малого числа оных.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:44

  Ser Fil написав:
  ЛАД написав:Не думал, что на нашем форуме придется доказывать пользу прививок.
О делов-то ... :mrgreen: когда клоун в президентах ходит ... :oops:

И не только в нашей стране.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:49

  freeze написав:
  ЛАД написав:Не думал, что на нашем форуме придется доказывать пользу прививок.


Дремучесть нашего населения всегда была на высоте :mrgreen:
Слово года в 2018 г. было не ВВП, образование, медицина, благосостояние, а Томос :mrgreen:
Сто пудово Филарет, Епифаний и Онуфрий - антипрививочники. :roll:

А при чём антипрививочники к Томосу ?
Вам Томос запрещает делать прививки ?

А про дремучесть населения, так 73% привели во власть клоуна.
И не делайте вид, что вы не в этой лодке
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:59

  pesikot написав:А при чём антипрививочники к Томосу ?
Вам Томос запрещает делать прививки ?


Чувствуется человек-теоретик, никогда не бывший на проповеди в церкви )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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