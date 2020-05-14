Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1247124812491250 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 219 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 35 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 45 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 219 Додано: Чет 14 тра, 2020 19:59

https://youtu.be/olaKiyMi4_4 о разных штамах ковида19 Модели иногда преподносят сюрпризы. ekantashivo

Повідомлень: 263 З нами з: 06.04.07 Подякував: 203 раз. Подякували: 58 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 20:06 freeze написав: pesikot написав: А при чём антипрививочники к Томосу ?

Вам Томос запрещает делать прививки ? А при чём антипрививочники к Томосу ?Вам Томос запрещает делать прививки ?



Чувствуется человек-теоретик, никогда не бывший на проповеди в церкви ))) Чувствуется человек-теоретик, никогда не бывший на проповеди в церкви )))

Вы включили режим клоуна.



Когда выключите его, может и пообщаемся Вы включили режим клоуна.Когда выключите его, может и пообщаемся "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4533 З нами з: 31.08.09 Подякував: 315 раз. Подякували: 966 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 21:07 pesikot написав: freeze написав: pesikot написав: А при чём антипрививочники к Томосу ?

Вам Томос запрещает делать прививки ? А при чём антипрививочники к Томосу ?Вам Томос запрещает делать прививки ?



Чувствуется человек-теоретик, никогда не бывший на проповеди в церкви ))) Чувствуется человек-теоретик, никогда не бывший на проповеди в церкви )))

Вы включили режим клоуна.



Когда выключите его, может и пообщаемся Вы включили режим клоуна.Когда выключите его, может и пообщаемся



У меня выключателя нет, так что молитесь дальше без меня



Кстати из списка стран без коронавируса выбыла последняя африканская страна - Лесото.

Так что там коронавирус побывал везде.



С другой стороны в Африке появилась еще одна страна, очистившаяся от коронавируса - остров Маврикий. Я когда-то там бывал Тогда были задрипаные дикие пляжи, сейчас говорят хороший курорт стал. Было 332 заболевших, десять отошли в мир иной, остальные выздоровели, активных больных больше нет. У меня выключателя нет, так что молитесь дальше без меняКстати из списка стран без коронавируса выбыла последняя африканская страна - Лесото.Так что там коронавирус побывал везде.С другой стороны в Африке появилась еще одна страна, очистившаяся от коронавируса - остров Маврикий. Я когда-то там бывалТогда были задрипаные дикие пляжи, сейчас говорят хороший курорт стал. Было 332 заболевших, десять отошли в мир иной, остальные выздоровели, активных больных больше нет. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16791 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4185 раз. Подякували: 6671 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1247124812491250 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6949 1555718

Zebra Чет 14 тра, 2020 10:20