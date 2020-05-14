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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 19:59
о разных штамах ковида19
Модели иногда преподносят сюрпризы.
Додано: Чет 14 тра, 2020 20:06
Вы включили режим клоуна.
Когда выключите его, может и пообщаемся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:07
У меня выключателя нет, так что молитесь дальше без меня
Кстати из списка стран без коронавируса выбыла последняя африканская страна - Лесото.
Так что там коронавирус побывал везде.
С другой стороны в Африке появилась еще одна страна, очистившаяся от коронавируса - остров Маврикий. Я когда-то там бывал Тогда были задрипаные дикие пляжи, сейчас говорят хороший курорт стал. Было 332 заболевших, десять отошли в мир иной, остальные выздоровели, активных больных больше нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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