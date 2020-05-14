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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1247124812491250

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 219
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:59

о разных штамах ковида19
https://youtu.be/olaKiyMi4_4
Модели иногда преподносят сюрпризы.
ekantashivo
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:06

  freeze написав:
  pesikot написав:А при чём антипрививочники к Томосу ?
Вам Томос запрещает делать прививки ?


Чувствуется человек-теоретик, никогда не бывший на проповеди в церкви )))

Вы включили режим клоуна.

Когда выключите его, может и пообщаемся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:07

  pesikot написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:А при чём антипрививочники к Томосу ?
Вам Томос запрещает делать прививки ?


Чувствуется человек-теоретик, никогда не бывший на проповеди в церкви )))

Вы включили режим клоуна.

Когда выключите его, может и пообщаемся


У меня выключателя нет, так что молитесь дальше без меня 8)

Кстати из списка стран без коронавируса выбыла последняя африканская страна - Лесото.
Так что там коронавирус побывал везде.

С другой стороны в Африке появилась еще одна страна, очистившаяся от коронавируса - остров Маврикий. Я когда-то там бывал :D Тогда были задрипаные дикие пляжи, сейчас говорят хороший курорт стал. Было 332 заболевших, десять отошли в мир иной, остальные выздоровели, активных больных больше нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У четверых священнослужителей прихода собора Святого Иоанна Крестителя (УГКЦ), а также у двух работников храма, обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает сайт Львовский архиепархии УГКЦ.

После медиков церковники действительно самые пострадавшие от вируса у нас в стране.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:После медиков церковники действительно самые пострадавшие от вируса у нас в стране.

надо обязать их служить в масках, перчатках, одноразовых халатах. А с прихожан брать отдельные отчисления в ПФУ, за счёт которых отправлять батюшек на льготную пенсию по выслуге. Как тех же медиков или шахтёров - вредный цех....
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Чет 14 тра, 2020 10:20
Zebra

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