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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 19:59
о разных штамах ковида19
Модели иногда преподносят сюрпризы.
Додано: Чет 14 тра, 2020 20:06
Вы включили режим клоуна.
Когда выключите его, может и пообщаемся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:07
У меня выключателя нет, так что молитесь дальше без меня
Кстати из списка стран без коронавируса выбыла последняя африканская страна - Лесото.
Так что там коронавирус побывал везде.
С другой стороны в Африке появилась еще одна страна, очистившаяся от коронавируса - остров Маврикий. Я когда-то там бывал Тогда были задрипаные дикие пляжи, сейчас говорят хороший курорт стал. Было 332 заболевших, десять отошли в мир иной, остальные выздоровели, активных больных больше нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У четверых священнослужителей прихода собора Святого Иоанна Крестителя (УГКЦ), а также у двух работников храма, обнаружили коронавирус.
Об этом сообщает сайт Львовский архиепархии УГКЦ.
После медиков церковники действительно самые пострадавшие от вируса у нас в стране.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 14 тра, 2020 22:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
надо обязать их служить в масках, перчатках, одноразовых халатах. А с прихожан брать отдельные отчисления в ПФУ, за счёт которых отправлять батюшек на льготную пенсию по выслуге. Как тех же медиков или шахтёров - вредный цех....
Додано: Чет 14 тра, 2020 23:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Исследования вакцины от коронавируса на добровольцах завершатся в июне, регистрация вакцины ожидается в сентябре, заявил директор центра вирусологии "Вектор", РФ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 14 тра, 2020 23:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 14 тра, 2020 23:59
Ну почему.
Если и реальная длительность будет месяца 2-3, да сделать прививку обязательной, да платной хотя бы рублей по 500, это ж какие бабки поднять можно!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:04
Когда умники на форумах пишут.
Во времена моей юности писали на заборах. Сейчас то ли заборы исчезли, то ли народ обленился до забора дойти - проще наклацать, не вставая с дивана.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Если вместо трехмесячного сидения без работы на карантине раз в три месяца делать прививку даже за 500 грн, то тут такая очередь будет за прививками стоять.
Особенно если только после такой прививки будут пускать в самолет, или в шенгенскую зону, моряков в рейс, учителей в школу, воспитателей в детский сад.
Новая реальность приближается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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