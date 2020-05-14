Додано: Чет 14 тра, 2020 21:49

У четверых священнослужителей прихода собора Святого Иоанна Крестителя (УГКЦ), а также у двух работников храма, обнаружили коронавирус.



Об этом сообщает сайт Львовский архиепархии УГКЦ.



После медиков церковники действительно самые пострадавшие от вируса у нас в стране.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.