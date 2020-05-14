juristkostya написав:ну вот кому реально нужна вакцина с доказанной длительностью эффекта аж в 2 месяца?..
Ну почему. Если и реальная длительность будет месяца 2-3, да сделать прививку обязательной, да платной хотя бы рублей по 500, это ж какие бабки поднять можно!
Если вместо трехмесячного сидения без работы на карантине раз в три месяца делать прививку даже за 500 грн, то тут такая очередь будет за прививками стоять. Особенно если только после такой прививки будут пускать в самолет, или в шенгенскую зону, моряков в рейс, учителей в школу, воспитателей в детский сад. Новая реальность приближается.
Уже совершенно очевидно, что пускать начнут всех подряд в ближайший месяц. Кроме очень локальных очагов. Им наши деньги и руки нужны явно больше, чем нам их пляжи.