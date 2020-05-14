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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1248124912501251 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 219 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 35 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 45 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 33 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 219 Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:11 freeze написав: ЛАД написав: juristkostya написав: ну вот кому реально нужна вакцина с доказанной длительностью эффекта аж в 2 месяца?.. ну вот кому реально нужна вакцина с доказанной длительностью эффекта аж в 2 месяца?..

Ну почему.

Если и реальная длительность будет месяца 2-3, да сделать прививку обязательной, да платной хотя бы рублей по 500, это ж какие бабки поднять можно! Ну почему.Если и реальная длительность будет месяца 2-3, да сделать прививку обязательной, да платной хотя бы рублей по 500, это ж какие бабки поднять можно!



Если вместо трехмесячного сидения без работы на карантине раз в три месяца делать прививку даже за 500 грн, то тут такая очередь будет за прививками стоять.

Особенно если только после такой прививки будут пускать в самолет, или в шенгенскую зону, моряков в рейс, учителей в школу, воспитателей в детский сад.

Новая реальность приближается. Если вместо трехмесячного сидения без работы на карантине раз в три месяца делать прививку даже за 500 грн, то тут такая очередь будет за прививками стоять.Особенно если только после такой прививки будут пускать в самолет, или в шенгенскую зону, моряков в рейс, учителей в школу, воспитателей в детский сад.Новая реальность приближается.

Уже совершенно очевидно, что пускать начнут всех подряд в ближайший месяц. Кроме очень локальных очагов. Им наши деньги и руки нужны явно больше, чем нам их пляжи. Уже совершенно очевидно, что пускать начнут всех подряд в ближайший месяц. Кроме очень локальных очагов. Им наши деньги и руки нужны явно больше, чем нам их пляжи. juristkostya Повідомлень: 2910 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 858 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:32 juristkostya написав: .....

Уже совершенно очевидно, что пускать начнут всех подряд в ближайший месяц. Кроме очень локальных очагов. Им наши деньги и руки нужны явно больше, чем нам их пляжи. .....Уже совершенно очевидно, что пускать начнут всех подряд в ближайший месяц. Кроме очень локальных очагов. Им наши деньги и руки нужны явно больше, чем нам их пляжи.

Кому "им"? Египту с Турцией? Не владею статистикой, но думаю, что большинство наших туристов ездят туда.

Те, кто ездит в Куршавель, свои вопросы как-то решат, даже если не начнут пускать всех подряд.

Остальная мелочь Европу вряд ли сильно спасёт, поэтому, скорее всего, не очень волнует.

Наши руки они могут получить в организованном порядке, как уже сделали финны и англичане и, вроде, делают немцы.



С туризмом пока так - https://proman.com.ua/35187-evropa-obeshhaet-otkrytsya-dlya-letnego-turizma-strany-i-ih-pravila/?



А насчёт того, насколько нам нужны "их пляжи"... Если наши не смогут летать по египтам-турциям и прочим европам, то мне страшновато представить себе, сколько будет стоить мало-мальски приличный отдых где-нибудь под Одессой. Боюсь, будет курятник по цене Лазурного берега. Кому "им"? Египту с Турцией? Не владею статистикой, но думаю, что большинство наших туристов ездят туда.Те, кто ездит в Куршавель, свои вопросы как-то решат, даже если не начнут пускать всех подряд.Остальная мелочь Европу вряд ли сильно спасёт, поэтому, скорее всего, не очень волнует.Наши руки они могут получить в организованном порядке, как уже сделали финны и англичане и, вроде, делают немцы.С туризмом пока так -А насчёт того, насколько нам нужны "их пляжи"... Если наши не смогут летать по египтам-турциям и прочим европам, то мне страшновато представить себе, сколько будет стоить мало-мальски приличный отдых где-нибудь под Одессой. Боюсь, будет курятник по цене Лазурного берега. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16535 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4481 раз. Подякували: 4150 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:47



А по вашей ссылке, как раз, масса оптимизма. Ещё месяц назад абсолютно все европейские политики рассуждали в духе "жизни превыше всего". А теперь "эпидемия под контролем, пора возрождать туризм".

И - заметьте - ни одного упоминания о введении "прививочного паспорта" или чего-то подобного.



Кстати, Хорватия уже начала впускать туристов, способных подтвердить наличие брони.

https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/14/660516/ В первую очередь, конечно, деиндустриализованные страны, типа Хорватии, Словении, Греции. Им тяжелее всех. У Италии, как-никак, промышленность имеется, она справится.А по вашей ссылке, как раз, масса оптимизма. Ещё месяц назад абсолютно все европейские политики рассуждали в духе "жизни превыше всего". А теперь "эпидемия под контролем, пора возрождать туризм".И - заметьте - ни одного упоминания о введении "прививочного паспорта" или чего-то подобного.Кстати, Хорватия уже начала впускать туристов, способных подтвердить наличие брони. juristkostya Повідомлень: 2910 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 858 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 01:02 ЛАД написав: А насчёт того, насколько нам нужны "их пляжи"... Если наши не смогут летать по египтам-турциям и прочим европам, то мне страшновато представить себе, сколько будет стоить мало-мальски приличный отдых где-нибудь под Одессой. Боюсь, будет курятник по цене Лазурного берега. А насчёт того, насколько нам нужны "их пляжи"... Если наши не смогут летать по египтам-турциям и прочим европам, то мне страшновато представить себе, сколько будет стоить мало-мальски приличный отдых где-нибудь под Одессой. Боюсь, будет курятник по цене Лазурного берега.

Ну, преувеличенная проблема. Отдохнут люди и на речке в своей области. Для здоровья это точно не в ущерб, а кошелек будет доволен. Я прекрасно помню, как при благословенном СССР семья молодых инженеров ехала в заводской дом отдыха на речку и не жужжала, а даже очень рада была Ну, преувеличенная проблема. Отдохнут люди и на речке в своей области. Для здоровья это точно не в ущерб, а кошелек будет доволен. Я прекрасно помню, как при благословенном СССР семья молодых инженеров ехала в заводской дом отдыха на речку и не жужжала, а даже очень рада была juristkostya Повідомлень: 2910 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 858 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 01:22 pesikot написав: freeze написав: ЛАД написав: Не думал, что на нашем форуме придется доказывать пользу прививок. Не думал, что на нашем форуме придется доказывать пользу прививок.



Дремучесть нашего населения всегда была на высоте

Слово года в 2018 г. было не ВВП, образование, медицина, благосостояние, а Томос

Сто пудово Филарет, Епифаний и Онуфрий - антипрививочники. Дремучесть нашего населения всегда была на высотеСлово года в 2018 г. было не ВВП, образование, медицина, благосостояние, а ТомосСто пудово Филарет, Епифаний и Онуфрий - антипрививочники.

А при чём антипрививочники к Томосу ?

Вам Томос запрещает делать прививки ?



А про дремучесть населения, так 73% привели во власть клоуна.

И не делайте вид, что вы не в этой лодке А при чём антипрививочники к Томосу ?Вам Томос запрещает делать прививки ?А про дремучесть населения, так 73% привели во власть клоуна.И не делайте вид, что вы не в этой лодке



Спасибо, поржал, пишите еще, а то я грешным делом думал, что порохоботы уже слились окончательно с зельцем в экстазе. Пойду еще приготовлю попкорна, думаю Вы меня еще не раз развеселите.

















P.S.







Спасибо, поржал, пишите еще, а то я грешным делом думал, что порохоботы уже слились окончательно с зельцем в экстазе. Пойду еще приготовлю попкорна, думаю Вы меня еще не раз развеселите.P.S. Михалыч Повідомлень: 1327 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 407 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1248124912501251 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Zebra Чет 14 тра, 2020 10:20