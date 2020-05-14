juristkostya написав:ну вот кому реально нужна вакцина с доказанной длительностью эффекта аж в 2 месяца?..
Ну почему. Если и реальная длительность будет месяца 2-3, да сделать прививку обязательной, да платной хотя бы рублей по 500, это ж какие бабки поднять можно!
Если вместо трехмесячного сидения без работы на карантине раз в три месяца делать прививку даже за 500 грн, то тут такая очередь будет за прививками стоять. Особенно если только после такой прививки будут пускать в самолет, или в шенгенскую зону, моряков в рейс, учителей в школу, воспитателей в детский сад. Новая реальность приближается.
Уже совершенно очевидно, что пускать начнут всех подряд в ближайший месяц. Кроме очень локальных очагов. Им наши деньги и руки нужны явно больше, чем нам их пляжи.
juristkostya написав:..... Уже совершенно очевидно, что пускать начнут всех подряд в ближайший месяц. Кроме очень локальных очагов. Им наши деньги и руки нужны явно больше, чем нам их пляжи.
Кому "им"? Египту с Турцией? Не владею статистикой, но думаю, что большинство наших туристов ездят туда. Те, кто ездит в Куршавель, свои вопросы как-то решат, даже если не начнут пускать всех подряд. Остальная мелочь Европу вряд ли сильно спасёт, поэтому, скорее всего, не очень волнует. Наши руки они могут получить в организованном порядке, как уже сделали финны и англичане и, вроде, делают немцы.
А насчёт того, насколько нам нужны "их пляжи"... Если наши не смогут летать по египтам-турциям и прочим европам, то мне страшновато представить себе, сколько будет стоить мало-мальски приличный отдых где-нибудь под Одессой. Боюсь, будет курятник по цене Лазурного берега.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
В первую очередь, конечно, деиндустриализованные страны, типа Хорватии, Словении, Греции. Им тяжелее всех. У Италии, как-никак, промышленность имеется, она справится.
А по вашей ссылке, как раз, масса оптимизма. Ещё месяц назад абсолютно все европейские политики рассуждали в духе "жизни превыше всего". А теперь "эпидемия под контролем, пора возрождать туризм". И - заметьте - ни одного упоминания о введении "прививочного паспорта" или чего-то подобного.
ЛАД написав:А насчёт того, насколько нам нужны "их пляжи"... Если наши не смогут летать по египтам-турциям и прочим европам, то мне страшновато представить себе, сколько будет стоить мало-мальски приличный отдых где-нибудь под Одессой. Боюсь, будет курятник по цене Лазурного берега.
Ну, преувеличенная проблема. Отдохнут люди и на речке в своей области. Для здоровья это точно не в ущерб, а кошелек будет доволен. Я прекрасно помню, как при благословенном СССР семья молодых инженеров ехала в заводской дом отдыха на речку и не жужжала, а даже очень рада была