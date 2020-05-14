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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1248124912501251

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 219
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
33
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:11

  freeze написав:
ЛАД написав:
  juristkostya написав:ну вот кому реально нужна вакцина с доказанной длительностью эффекта аж в 2 месяца?..

Ну почему.
Если и реальная длительность будет месяца 2-3, да сделать прививку обязательной, да платной хотя бы рублей по 500, это ж какие бабки поднять можно! :)


Если вместо трехмесячного сидения без работы на карантине раз в три месяца делать прививку даже за 500 грн, то тут такая очередь будет за прививками стоять.
Особенно если только после такой прививки будут пускать в самолет, или в шенгенскую зону, моряков в рейс, учителей в школу, воспитателей в детский сад.
Новая реальность приближается.

Уже совершенно очевидно, что пускать начнут всех подряд в ближайший месяц. Кроме очень локальных очагов. Им наши деньги и руки нужны явно больше, чем нам их пляжи.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:32

  juristkostya написав:.....
Уже совершенно очевидно, что пускать начнут всех подряд в ближайший месяц. Кроме очень локальных очагов. Им наши деньги и руки нужны явно больше, чем нам их пляжи.

Кому "им"? Египту с Турцией? Не владею статистикой, но думаю, что большинство наших туристов ездят туда.
Те, кто ездит в Куршавель, свои вопросы как-то решат, даже если не начнут пускать всех подряд.
Остальная мелочь Европу вряд ли сильно спасёт, поэтому, скорее всего, не очень волнует.
Наши руки они могут получить в организованном порядке, как уже сделали финны и англичане и, вроде, делают немцы.

С туризмом пока так - https://proman.com.ua/35187-evropa-obeshhaet-otkrytsya-dlya-letnego-turizma-strany-i-ih-pravila/?

А насчёт того, насколько нам нужны "их пляжи"... Если наши не смогут летать по египтам-турциям и прочим европам, то мне страшновато представить себе, сколько будет стоить мало-мальски приличный отдых где-нибудь под Одессой. Боюсь, будет курятник по цене Лазурного берега. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:47

В первую очередь, конечно, деиндустриализованные страны, типа Хорватии, Словении, Греции. Им тяжелее всех. У Италии, как-никак, промышленность имеется, она справится.

А по вашей ссылке, как раз, масса оптимизма. Ещё месяц назад абсолютно все европейские политики рассуждали в духе "жизни превыше всего". А теперь "эпидемия под контролем, пора возрождать туризм".
И - заметьте - ни одного упоминания о введении "прививочного паспорта" или чего-то подобного.

Кстати, Хорватия уже начала впускать туристов, способных подтвердить наличие брони.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/14/660516/
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 01:02

  ЛАД написав:А насчёт того, насколько нам нужны "их пляжи"... Если наши не смогут летать по египтам-турциям и прочим европам, то мне страшновато представить себе, сколько будет стоить мало-мальски приличный отдых где-нибудь под Одессой. Боюсь, будет курятник по цене Лазурного берега. :)

Ну, преувеличенная проблема. Отдохнут люди и на речке в своей области. Для здоровья это точно не в ущерб, а кошелек будет доволен. Я прекрасно помню, как при благословенном СССР семья молодых инженеров ехала в заводской дом отдыха на речку и не жужжала, а даже очень рада была
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 01:22

  pesikot написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Не думал, что на нашем форуме придется доказывать пользу прививок.


Дремучесть нашего населения всегда была на высоте :mrgreen:
Слово года в 2018 г. было не ВВП, образование, медицина, благосостояние, а Томос :mrgreen:
Сто пудово Филарет, Епифаний и Онуфрий - антипрививочники. :roll:

А при чём антипрививочники к Томосу ?
Вам Томос запрещает делать прививки ?

А про дремучесть населения, так 73% привели во власть клоуна.
И не делайте вид, что вы не в этой лодке


Спасибо, поржал, пишите еще, а то я грешным делом думал, что порохоботы уже слились окончательно с зельцем в экстазе. Пойду еще приготовлю попкорна, думаю Вы меня еще не раз развеселите.




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:wink:
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P.S.

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